Berlin kann sich Enteignung leisten

IMAGO/snapshot Mieterprotest mit Laternenumzug in Kreuzberg (Berlin, 19.11.2022)

Der Berliner Senat habe nun »keine Ausreden mehr« und müsse mit der Umsetzung des Volksentscheids zur Enteignung großer Wohnungskonzerne »endlich loslegen«. Mit diesen Worten kommentierte Achim Lindemann von der Initiative »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« am Donnerstag gegenüber junge Welt den Zwischenbericht der im März vom Senat eingesetzten Expertenkommission, die unter anderem die Verfassungskonformität der Vergesellschaftung prüfen soll. Die wesentlichen Punkte dieses Berichts waren bereits vor einer Woche bekannt geworden, am Donnerstag wurde das Papier offiziell veröffentlicht und von der Kommissionsvorsitzenden Herta Däubler-Gmelin (SPD), frühere Bundesjustizministerin, bei einer Pressekonferenz vorgestellt.

Freude bei der Initiative

Mit dem Zwischenbericht lege die Kommission eine »einstimmig verabschiedete Übersicht über ihre bisherige Tätigkeit« vor, erklärte Däubler-Gmelin. Vor allem zwei Aussagen aus dem Zwischenbericht sorgen für Freude bei der Initiative. Zum einen stellt die 13köpfige Kommission fest, dass das Bundesland Berlin die rechtliche Möglichkeit zur Enteignung hat. Unter der Überschrift »Gesetzgebungskompetenz« heißt es im Bericht, dass die Vergesellschaftung von Grund und Boden der »konkurrierenden Gesetzgebung unterfällt«. Der Bund habe bisher von seiner Kompetenz keinen Gebrauch gemacht. Damit besitze Berlin »die Kompetenz zur Regelung einer Vergesellschaftung von in Berlin gelegenen Grundstücken«.

Der zweite für die Initiative zentrale Punkt betrifft die Entschädigung, die im Falle der Enteignung fällig wird. Die Kommission vertritt die Ansicht, dass diese deutlich unter dem Marktwert liegen könne. Damit habe die Expertenkommission »der bisher genannten, völlig aufgeblasenen Entschädigungshöhe des Senats« eine Absage erteilt, erklärte Achim Lindemann. Das heiße: »Berlin kann sich die Enteignung leisten.«

Mit dem Zwischenbericht habe die Kommission bestätigt, was mehr als eine Million Menschen schon beim Volksentscheid im September 2021 erkannt hätten, nämlich dass eine Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen in Berlin durchgeführt werden könne. Da stört es Lindemann auch wenig, dass Däubler-Gmelin zur Vorstellung des Papiers einschränkte, der Bericht gebe lediglich einen Zwischenstand wieder. Rückschlüsse auf das endgültige Ergebnis der Beratungen seien verfrüht, »da noch komplizierte rechtliche Fragestellungen zu erörtern sind«.

Für Maren Kern vom Vorstand des Verbands Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU), die sich bereits zuvor gegen die Enteignung ausgesprochen hatte, ist die Vorläufigkeit des Berichts dagegen der entscheidende Punkt. Mit dem Argument, es handele sich »nicht um ein rechtswissenschaftliches Gutachten«, versuchte sie, die Aussagen des Papiers zu entschärfen. Zentrale Fragen wie die Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz, die Finanzierbarkeit und die Rechtssicherheit blieben offen. Zudem bleibe es bei einer »ganz zentralen Schwachstelle« des Enteignungsprojektes. Es sorge »nicht für eine einzige zusätzliche Wohnung«, so Kerns von Gegnern der Vergesellschaftung mantraartig wiederholte Behauptung.

Quittung bei der Wahl

Lindemann, Sprecher der Initiative, wies diese Kritik zurück. Von offenen Fragen könne in der Debatte um die Vergesellschaftung keine Rede sein. In »zahlreichen, unabhängigen wissenschaftlichen Gutachten« seien alle wichtigen Aspekte einer Enteignung schlüssig beantwortet worden. Auch die Behauptung, es werde durch die Vergesellschaftung keine Wohnung zusätzlich gebaut, gehe am entscheidenden Punkt vorbei, so der Sprecher. Bauen sei eben keine Lösung, so lange vor allem Wohnungen gebaut würden, die für einen Großteil der Bevölkerung nicht bezahlbar seien.

»Wer jetzt nicht enteignet, kann Berlin nicht regieren«, sagte Lindemann. Die Initiative erwarte, »dass der Senat schnellstmöglich einen Plan zur Vergesellschaftung vorlegt und die Ergebnisse der Kommission in ein Gesetz gießt«. Wenn Bürgermeisterin Franziska Giffey und Bausenator Andreas Geisel (beide SPD) weiterhin versuchten, »die Enteignung zu blockieren«, würden sie am 12. Februar – das ist der Termin der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl – die Quittung dafür kassieren.