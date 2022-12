Was zu klauen lohnt

United Archives International/imago »Man kann nichts tun. Will ich lesen, oder kommt mich die Lust an, etwas zu schreiben – es ist mir unmöglich«, Nikolai Gogol (1809–1852)

Wer denkt, er könne hier wie üblich einen Workshop besuchen und die Textgrundlage auslassen, der muss sich die Mühe machen, sie zu überblättern. Denn die behandelten Kurzgeschichten russischer Meister sind im Buch in Gänze abgedruckt. In George Saunders’ »Bei Regen in einem Teich schwimmen« finden sich insgesamt sieben Erzählungen von Anton Tschechow, Iwan Turgenjew, Leo Tolstoi und Nikolai Gogol, die der Literaturlehrer an der New Yorker Syracuse University dem Lesepublikum nicht nur poetologisch extrapoliert, sondern auch mit angehängten Übungen dazu anhält, dass die Leserinnen und Leser an ihrem eigenen Schreiben arbeiten.

Private Lieblinge

»Manchmal mache ich den (durchaus ernst gemeinten) Witz, dass wir sie daraufhin lesen, was wir bei ihnen klauen können«, hält der 63jährige eingangs fest, der selbst nach mehreren Kurzgeschichtenbänden 2017 mit »Lincoln in the Bardo« seinen ersten Roman präsentierte. Der Diebstahl folgt Schreibschulregeln, wie man sie auch hierzulande kennt: Betrachte mit möglichst großer Konzentration und aus nächster Nähe einen funktionierenden Text, schau, wie er funktioniert und sieh zu, dass du davon etwas für dein eigenes Schreiben mitnimmst.

Saunders’ Beste, »sorgfältig gebaute, maßstabsgetreue Modelle der Welt«, sind didaktisch gewählt, aber auch – und er führt es uns anekdotisch vor Augen – private Lieblinge.

Tschechows »Auf dem Wagen« (1897) ist der Türöffner und als einziger der Primärtexte mit sezierenden Einschüben von Saunders versehen, statt sie seinen Anmerkungen als Hausaufgabe voranzuschießen. Klar, den ersten Text im neuen Semester liest man vor Ort, im Kurs. Unser Dozent will das Grundwissen planieren, das anstehende Terrain abstecken und klarmachen, wie der Modus operandi aussehen wird. Der soll, klar, kein seicht und ausschließlich die Inhaltsebene streifender Buchdebattierclub sein. Close reading ist angesagt.

Im Träumen gemurmelt

Sonst stiege man nicht dahinter, was Saunders von uns will, wenn er im Fortgang einzelne Kernaspekte realistischen Schreibens anhand der Lektüre deutlich macht: Turgenjews »Die Sänger« (1852) etwa wirft Fragen der Erzählökonomie ebenso auf, wie es den Schreibratgeberreflex auslöst, man solle Plotpunkte szenisch lösen (»Show, don’t tell«). Saunders bedient sich anderer Schreibender und ihres Expertenwissens über die Russen, darunter Vladimir Nabokov. Falsch wird das, wenn er weniger handwerklich-poetologisch, vielmehr literaturtheoretisch wird und dabei aber die Gattungen durcheinander schmeißt: Gustav Freytags Dramentheorie anzuwenden, um die Steigerungen in der Handlung von Tschechows Erzählung »Herzchen« (1899) zu skizzieren, kann nur scheitern, weil sich alle Beteiligten des Experiments dagegen wehren.

Saunders aktualisiert über Berichte aus seiner eigenen Schreibpraxis und vermeidet außerhalb dessen weitestgehend, darauf einzugehen, dass zwischen Erstpublikation der Seminartexte und heute die Kurzgeschichte allerlei Weiterentwicklungen erlebt und Abbiegungen genommen hat. Wer ob eines Kanons, bestehend aus Texten, die zwischen 1836 (Gogols »Die Nase«) und 1905 (»Aljoscha der Topf« von Tolstoi), einen eingestaubten Schematismus wittert, dem entgegnet der zum Ende hin mehr und mehr ins Schwatzen geratende Lehrer: »Jetzt, wo wir fertig sind, hoffe ich, dass Ihnen ein paar Dinge, die ich im Träumen vor mich hin gemurmelt habe, bleiben werden (weil diese Gedanken ja auch Ihre waren) und Ihnen nutzen werden; andere dagegen (nicht so nützliche, nicht Ihre) werden sicher wegfallen, was Sie freuen wird. Und Sie sollen wissen, dass das wiederum mich freut. Denn genauso funktioniert das hier.« Freude, Freude, alles ist eine Freiwilligkeit, nichts ein Korsett aus Regeln.

Bei allem, was manchmal an Allgemeinplätzen breitgetreten wird und wo Saunders in einen wegredigierbaren Plapperton gerät (er tut es, dem Seminarstil getreu, nach jeder Lektion mit einem »Nachtrag«; also die Zeit, die der Dozent überzieht und in der wir den Bus verpassen) – seine Auswahl ist lobenswert.

Die Einschränkung auf zweifellos große Werke älterer Meister stärkt die These der Lehrbarkeit eines Handwerks, als das man literarisches Schreiben begreifen kann, weil sie klarmacht, dass wir keine Russinnen, keine Russen des 19. Jahrhunderts sein müssen, um die angewandten Vermittlungsstrategien nachvollziehen und selbst anwenden zu können. Löblich auch: Anders als andere deutsche Verlage vorgehen, die Texte russischer Autorinnen und Autoren drucken, wurde auch in zweiter Auflage bisher nicht von Saunders ein Statement zum russischen Angriff auf die Ukrai­ne angehangen, um den Druck zu legitimieren.