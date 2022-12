»Die Landesregierung greift jetzt in die Trickkiste«

IMAGO/penofoto Gelände rund um den Elbehafen Brunsbüttel (2022)

Die Deutsche Umwelthilfe warnt davor, dass die Landesregierung Schleswig-Holstein das LNG-Terminalschiff »Höegh Gannet« am Standort Brunsbüttel ohne die Durchführung eines Genehmigungsverfahrens in Betrieb nehmen will. Wie kommen Sie zu dieser Information?

Für den Betrieb eines schwimmenden LNG-Terminals wie der »Höegh Gannet« ist normalerweise eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung zwingend notwendig. Prüfung und Genehmigung eines solchen Antrags nehmen üblicherweise mehrere Wochen, wenn nicht sogar Monate in Anspruch. Für einen Betrieb ab Ende 2022 hätte also zumindest der entsprechende Antrag bereits gestellt worden sein müssen. Eine Anfrage an die Landesregierung ergab: Für die geplante Inbetriebnahme Ende 2022 ist keine immissionsschutzrechtliche Genehmigung geplant – der Betrieb soll lediglich »angezeigt« werden. Erst im kommenden Jahr soll dann ein solcher Antrag gestellt werden.

Wie begründet die »schwarz-grüne« Landesregierung, dass sie auf ein Genehmigungsverfahren verzichten will?

Ein solches Verfahren sei nicht notwendig, weil das LNG-Terminalschiff weniger als zwölf Monate an seinem ersten Standort liege. Nach Abschluss der Bauarbeiten an dem neuen Anleger soll das Schiff dorthin und um wenige hundert Meter verlegt werden. Allerdings schreibt die Umweltgesetzgebung vor, dass ein Genehmigungsverfahren auch dann notwendig ist, wenn eine Anlage innerhalb eines Betriebsgeländes versetzt wird. Entscheidend ist dabei, dass der Kreis der Betroffenen identisch ist. Das ist in Brunsbüttel mit den geplanten Standorten eindeutig der Fall, was schon zu Beginn des Projektes ein immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren erforderlich macht.

Will die Landesregierung mit ihrem Vorgehen den Widerstand gegen den Betrieb des Terminalschiffs umgehen?

Das scheint zumindest plausibel. Landesregierung und Behörden setzen offenbar alles daran, dass das Terminal wie geplant in Betrieb gehen kann – trotz der zahlreichen, ungeklärten Fragen. Man hat sich wohl mit dem Zeitplan verschätzt, möchte sich das ursprüngliche Eröffnungsdatum nun aber nicht nehmen lassen. Deswegen greift die Regierung jetzt in die Trickkiste. Problematisch ist das auch, weil es schwieriger werden dürfte, eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung im nächsten Jahr zu verwehren, wenn das Terminal bereits alle anderen Genehmigungen erhalten hat und in Betrieb ist.

In unmittelbarer Nachbarschaft zum vorgesehenen Standort des Terminalschiffs befinden sich das stillgelegte Kernkraftwerk Brunsbüttel, ein Zwischenlager für hochradioaktive Atomabfälle, ein Chemiepark und eine Müllverbrennungsanlage. Sehen Sie da besondere Sicherheitsrisiken?

Wir hatten bereits 2019, als vor Ort lediglich ein stationäres Terminal in Brunsbüttel geplant war, ein Rechtsgutachten vorgelegt. Das Ergebnis damals: Das geplante Terminal ist am vorgesehenen Standort aus Umwelt- und Sicherheitsgründen nicht genehmigungsfähig. Grund hierfür sind die bereits vor Ort vorhandenen Störfallbetriebe in unmittelbarer Nähe, zu denen neben Sondermüllverbrennungsanlage und Chemiepark auch mehrere atomare Anlagen zählen. Die Ansiedlung eines weiteren Störfallbetriebs in dieser Gemengelage halten wir weiterhin für nicht mit dem Störfallrecht vereinbar. Im Gegensatz zu 2019 ist nun am Standort zudem noch ein weiteres Terminal geplant. Das und die Tatsache, dass eines der Zwischenlager für radioaktive Abfälle vor Ort ebenfalls noch nicht genehmigt, sondern nur geduldet ist, verschärft die Gemengelage erheblich.

Was fordern Sie von der Landesregierung?

Sie muss zunächst die Behörden auffordern, einen öffentlichen Erörterungstermin durchzuführen, um die weiterhin offenen Fragen zum Projekt ausführlich zu klären. Wir verlangen zudem eine Umweltverträglichkeitsprüfung und ein ordentliches immissionsschutzrechtliches Verfahren. Erst, wenn alle Klima- und Umweltfragen nach Recht und Gesetz geklärt sind, kann über eine Genehmigung entschieden werden.