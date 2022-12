Ampel auf Rot für »Extremisten«

Boris Roessler/dpa Das war’s dann mit den Putschplänen: Heinrich XIII. Prinz Reuß bei seiner Festnahme (Frankfurt am Main, 7.12.2022)

Verräter verfallen der Feme: Diese Maxime galt nicht nur in republikfeindlichen rechten Verschwörergruppen in der Weimarer Republik vor 100 Jahren. Auch Mitwisser einer vergangenen Mittwoch in einer der größten Polizeioperationen der bundesdeutschen Geschichte ausgehobenen »Reichsbürger«-Verschwörung sollen tödliche Sanktionen im Falle von Verrat für sich akzeptiert haben. So seien von den Ermittlern »Verschwiegenheitserklärungen« in dreistelliger Zahl sichergestellt worden, unterzeichnet von Menschen, die in die Umsturzpläne eingeweiht worden waren. Diese Information erhielten die Mitglieder des Rechtsausschusses des Bundestages am Montag in einer Sondersitzung des Gremiums.

Nicht nur von der AfD, der mehrere der 25 festgenommenen »Reichsbürger« angehörten oder nahestanden, sondern auch in der konservativen Presse waren die Razzien als PR-Aktion der Ampel abgetan worden. Auch die Brisanz der Staatsstreichpläne des seit dem Frühjahr unter dem wachsamen Blick des Inlandsgeheimdienstes agierenden »Reichsbürger«-Netzwerkes wurde angezweifelt. Hier scheint die Regierung nun bemüht, mit weiteren grausigen Details dessen Gefährlichkeit nachzuweisen.

Demnach hatte die »Patriotische Union« die Bildung von 286 »Heimatschutzkompanien« geplant. Diese sollten im Falle eines Umsturzes Menschen »festnehmen und exekutieren«, wie die Abgeordnete Clara Bünger (Die Linke) nach der Ausschusssitzung angab. Bislang hatte es von seiten der Ermittlungsbehörden geheißen, unter den bei den Durchsuchungen aufgefundenen Dutzenden Waffen hätten sich neben Signal- und Dekorwaffen nur drei scharfe Schusswaffen befunden. Nun wurde im Ausschuss laut Bericht der Welt vom Montag abend die neue Zahl von 93 beschlagnahmten Waffen genannt, darunter 19 Faustfeuer- und 25 Langwaffen.

Wie viele davon zum Abschuss von scharfer Munition geeignet sind, ist nicht bekannt. Unter den Beschuldigten ist zudem ein Waffenhändler, der über rund 200 legale Waffen verfügt. Für die von der Gruppe ausgehende »erhebliche Gefahr« sprächen der hohe Grad an Organisiertheit, die generalstabsmäßigen Planungen, die große Zahl an Beteiligten, die Kontakte in Behörden, beachtliche finanzielle Mittel und nicht zuletzt eine extreme Gewaltbereitschaft, betonte Bünger am Dienstag gegenüber junge Welt.

Nicht nur mehrere Medien waren teils Wochen vorher über die großangelegte Polizeioperation informiert. Auch die Verschwörer um den Thüringer Aristokraten Heinrich XIII. Prinz Reuß waren offenbar vorgewarnt. Wie Teilnehmer der Sondersitzungen von Innen- und Rechtsausschuss laut dem Portal T-Online am Montag berichteten, hatte das Landeskriminalamt Bayern mehr als eine Woche vor den Durchsuchungen versucht, den zu den Hauptverdächtigen gerechneten früheren Bundeswehr-Oberst Maximilian Eder für eine Gefährderansprache zu kontaktieren. Der Exoffizier hatte daraufhin aus dem Ausland seine Nachbarin angerufen, um sie auf eine baldige Razzia auf seinem Grundstück vorzubereiten. Es ist anzunehmen, dass Eder, der sich derzeit in Mailand in Auslieferungshaft befindet, auch seine Kameraden gewarnt hatte.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) drängt derweil unter Verweis auf die »Reichsbürger«-Verschwörung auf eine Verschärfung des Waffen- und Disziplinarrechts. Vorgesehen ist neben einem Verbot halbautomatischer Waffen ein engerer Informationsaustausch zwischen den für Waffengenehmigungen zuständigen meist kommunalen Stellen, der Polizei und Inlandsgeheimdiensten sowie – mit Blick auf mögliche psychische Erkrankungen der Waffenbesitzer – auch der Gesundheitsbehörden. Nach Informationen der Taz liegt ein Gesetzentwurf schon seit Wochen vor, wurde aber bislang vom Koalitionär FDP blockiert.

Noch in dieser Woche soll zudem ein Gesetzentwurf in die Ressortabstimmung, der eine leichtere Entfernung von »extremistischen« Beamten vorsieht. Behörden sollen anstelle langwieriger Disziplinarklagen die Möglichkeit erhalten, beschuldigte Beamte gleich selbst zu suspendieren oder zu entlassen. Gerichte könnten diese Entscheidung dann im nachhinein überprüfen; Faeser von einer »Beweislastumkehr«. Zum Verlust der Beamtenrechte soll zudem bereits eine Verurteilung zu sechs Monaten statt wie bislang einem Jahr Freiheitsstrafe wegen Volksverhetzung führen. Diese Gesetzesvorhaben richten sich nicht explizit gegen die zu ihrer Rechtfertigung bemühten Neonazis oder »Reichsbürger«, sondern gegen »Extremisten«. Das schließt, wie dem Verfassungsschutzbericht zu entnehmen ist, marxistische Kapitalismuskritiker und radikale Klimaschützer ein.

»Wenn die Bundesregierung ankündigt, gegen ›Extremisten‹ im öffentlichen Dienst vorzugehen, ist Vorsicht geboten, denn die Erfahrung zeigt, dass sich solche Maßnahmen am Ende allzuoft gegen Linke richten«, warnte die rechtspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke, Clara Bünger am Dienstag gegenüber jW. Um »Reichsbürger« zu entwaffnen und gewaltbereite Rechte aus der öffentlichen Verwaltung zu entfernen, sei eine konsequente Anwendung bestehender Regeln ausreichend.