Bourgioudi (extra scharf)

Die EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola sieht in der mutmaßlichen Bestechung ihrer inzwischen abgesetzten Vertreterin Eva Kaili einen Angriff auf die europäische Demokratie. Das versteht man überhaupt nicht. Seit wann ist Bestechung ein Angriff auf Demokratie? Lobbyismus und Bestechung sind seit jeher in europäischen Staaten an der Tagesordnung, und auf einmal ist das Grund für öffentliche Betroffenheit und Empörung. Der noch nicht lange zurückliegende Korruptionsverdacht gegen die zypriotische Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides machte nicht so viel Furore. Auf deren Familienkonto tauchten vor anderthalb Jahren unerklärlicherweise vier Millionen auf, kurz nach der Unterzeichnung der miserablen Pfizer-Verträge über Covid-19-Impfstoffe. Medial ist der Skandal so gut wie vergessen, obwohl es sich um eine weitaus höhere Summe handelt und die Verdächtige ein verantwortungsvolleres Amt innehat.

Gegen Kaili und vier weitere Verdächtige läuft also ein Schauprozess mit den üblichen Zutaten: schwere Vorwürfe (Beteiligung an krimineller Vereinigung, Geldwäsche, Korruption), hartes Durchgreifen (fünf Abgeordnete sitzen in U-Haft), Pikanterien wie das vermeintliche Auffinden von 160.000 Euro unter einer Kinderwiege in Kailis Brüsseler Wohnung. Und ordentlich mit Dreck zurückschmeißen: Laut Kailis Anwalt wisse seine Mandantin nichts von Geldflüssen, ihre Katar-Apologetik habe sie im Auftrag ihrer Chefin Metsola verbreitet. Die war zu dem Zeitpunkt noch eher um Gas besorgt als um Demokratie.

Nun schlägt von der Leyen die Bildung eines Ethikrats für EU-Institutionen vor, deren Vorsitz sie sicher anstrebt, denn auch gegen die Kommissionspräsidentin wird ermittelt. Von der Leyen will dem EU-Rechnungshof, der den rechtmäßigen Gebrauch von Steuermilliarden überprüft und Unregelmäßigkeiten bei der Beauftragung zur Lieferung von 1,8 Milliarden Covid-19-Impfdosen festgestellt hat, partout nicht die angeforderten Unterlagen liefern. Insbesondere die SMS nicht, in der sie einen Milliardenvertrag mit Pfizer aushandelte. Jetzt versteht man auch, warum ihrer Gesundheitsministerin Kyriakides noch nichts passiert ist. Martin Sonneborn hat da einen »Politik zum Mitmachen-Tip« für EU-Bürger, den ich hier weitergebe: Man kann Korruptionsverdächtige bei der EU-Betrugsbekämpfungsbehörde OLAF melden, auch anonym, wenn man einen Anfangsverdacht hat. Massenhaft praktiziert wirkt das vielleicht wie das antike »Griechisches Feuer«. Hier eine kleine Version:

Bourgioudi (extra scharf)

Den Backofen auf 180 Grad Celsius vorheizen. Eine feuerfeste Form mit 200 g Feta auslegen und ein wenig Olivenöl darüber gießen. Eine große Tomate waschen, Stielansatz entfernen und in Scheiben schneiden. Eine Espressotasse voll getrockneter Chilischoten in einem Mörser zerstoßen. Die Tomatenscheiben nebeneinander auf den Feta legen und noch mal etwas Olivenöl darüber geben. Darauf die Chilistücke verteilen, frisch gemahlenen schwarzen Pfeffer und einen EL Oregano streuen. Das Ganze 15 bis 20 Minuten lang auf mittlerer Schiene bei Ober- und Unterhitze in einer kleinen feuerfesten Form backen. Knofi kurz vor Rausnahme.