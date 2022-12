Herren im Bad

Rattelschneck

Sonnabend, 16 Uhr, Kroatien – Marokko

Gestern ging ich ins Badezimmer. Ich gehe nicht oft ins Badezimmer. Ich gehe ins Badezimmer, wenn es (mal) sein muss. Aus Langeweile gehe ich nie ins Badezimmer. Ich gehe auch nie aus (einem möglichen) Spaß-am-ins-Badezimmer-Gehen ins Badezimmer (soll es geben, Damen pflegen diesen Brauch, ist zu hören).

Ich verbinde mit dem Ins-Badezimmer-Gehen nichts, überhaupt nichts, gar nichts. Ich verbinde mit dem Ins-Badezimmer-Gehen nicht einmal nichts (wenn man das so sagen kann; Heidegger bemühte sich, das Nicht des Nichts, das Nichten des Nichts – sofern ich das richtig in Erinnerung habe – denkend einzuholen, man läuft da, denkend, immer hinterher, und man fragt sich schon, warum uns die menschliche Sprache Mittel zur Verfügung stellt, etwas zu denken, das nichts oder das nicht ist, etwas zu benennen, das nicht benennbar ist, etwas ausdrücken, das nicht ausdrückbar ist und so weiter und so fort, das Leibniz-Theorem und Wittgenstein et cetera et cetara ad infinitum).

Ich ging gestern ins Badezimmer, um die zwei Nagelscheren zu holen. Ich besitze zwei Nagelscheren. Meine Mutter hatte mich sachte darauf hingewiesen, dass ich mir mal die Fingernägel schneiden könnte, ich hätte, hatte sie gesagt, (recht schmutzige) Fingernägel wie ein Arbeiter, wobei ich ja gar keiner sei, ich sei ein Nichtsnutz (das hatte sie nicht gesagt, das hatte ich zu mir selber gesagt), es sei ja unmöglich (das hatte sie gleichfalls nicht gesagt, das hatte ich ebenfalls zu mir selber gesagt), wie ich herumlaufe, heute komme meine schöne Nichte 1, so könne ich doch nicht herumlaufen, wie ein schmutziger Arbeiter, wie ein verwahrloster Proletarier (der ich keineswegs sei, ich schriebe ja lediglich Sätze, so ich zu mir, gewissermaßen zu mir selber), jetzt schreibst du schon für eine kommunistische Tageszeitung, da musst du doch nicht gleich aussehen wie ein Kommunist (hatte sie nicht gesagt und so fort), also ging ich ins Badezimmer und holte die zwei Nagelscheren.

Jürgen Roth

Kroatien – Marokko 1:2 n. E. d. r. S. oder n. V. oder i. E.

*

Gestern ging ich ins Badezimmer und holte die zwei Nagelscheren, die ich besitze. Die zwei Nagelscheren, die ich besitze, liegen im Badezimmer im ersten Stock des Hauses meiner Eltern auf einem Handtuch, das über eine Waschmaschine gebreitet ist, die außer Betrieb gesetzt wurde, warum, weiß ich nicht, Strommangel oder so was oder was anderes (Lust am Außer-Betrieb-Setzen von Waschmaschinen, die Lust am Außer-Betrieb-Setzen von Waschmaschinen täte der Welt womöglich gut, wegen des Strommangels oder wegen anderer Sachen, ich weiß es nicht, wer blickt da noch durch, niemand benutzt diese Waschmaschine, das stört mich nicht, Habeck oder Huxley oder Heidegger freut es, der Satz, dieser Satz hier, benötigte gleichwohl eine Reinigung, ich sollte ihn, diesen Satz, duzen, damit er besser wird, sauberer wird, die Berliner Jusos – Pisa! – haben es ja jüngst vorgeschlagen: Verbesserung der Sätze in Schularbeiten und Zeitungsartikeln durch Duzen der Sätze).

Ich ging gestern ins Badezimmer und holte meine zwei kommunistischen Nagelscheren, um meine proletenhaften Fingernägel zu schneiden, weil meine schöne Nichte 1 kommen würde, ich wollte nicht, dass sie mit den Augen rollen würde, ach ja, dieser Mensch, mit dem ich verwandt bin, läuft herum wie ein Penner, was hat man mit solchen Leuten zu tun und so weiter, man weiß ja, was Damen denken, Damen waschen gerne, Damen werfen gerne Waschmaschinen an, das wäre bei dieser Waschmaschine im Badezimmer im ersten Stock des Hauses meiner Eltern jedoch nicht so ohne weiteres gegangen, weswegen ich bloß meine zwei kommunistischen Nagelscheren in die Hand nahm, mit ihnen in mein Zimmer ging und anfing, meine Fingernägel zu schneiden.

Mit der dickeren kommunistischen Nagelschere schnitt ich die Nägel meiner linken Hand (ich hielt sie in der rechten Hand), mit der dünneren kommunistischen Nagelschere schnitt ich die Nägel meiner rechten Hand (ich hielt sie in der linken Hand).

Meine schöne Nichte 1 war dann sehr begeistert von mir, sagte aber nichts zu meinen vorzüglich gepflegten Händen.

Jürgen Roth

Kroatien – Marokko 2:4 n. E. d. r. S. oder n. V. oder i. E.

*

Sonntag, 16 Uhr, Argentinien – Frankreich

Noch 90 Minuten bis zum ewigen Ruhm. Ferenc Puskas, Alfredo Di Stéfano, Johan Cruyff, Zico, Michel Platini, Roberto Baggio, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Lionel Messi. Die Superstars ihrer Zeit, die nie eine WM gewonnen haben. Einen davon können Sie am Sonntag streichen! Historisch!

Beide Elfen kicken um ihren dritten WM-Titel. Bei Argentinien ist der letzte schon etwas her. Den ersten gewannen die Silberländer 1978. Als Messi in Alemannien seine erste WM spielte, waren die meisten seiner aktuellen Mitspieler gerade acht, neun Jahre alt. Als Maradona starb, wurde Messi mündig. Zum absoluten Leader. Vom Schatten befreit. Argentinien hat noch nie ein WM-Halbfinale (und erst einmal ein WM-Elferballern) verloren (aber bereits drei Finals). Dass es dabei blieb, war auch sein Verdienst. Wie er den halb so alten Josko Gvardiol nass im Schritt machte, das war große Weltkunst. Wie ein klassischer Wing derecho, wie ein Oreste Corbatta, wie ein René Houseman. Unwiderstehlich. Schiefgehen konnte gegen die Jungs von Zlatko Dalic ohnehin nichts, denn Ersatztormann Gerónimo Rulli hatte Dominik Livakovic ausgiebig einstudiert und für Messi und Cía. im Training nachgeahmt. Der Torrumsteher von Dinamo Zagreb war komplett geoutet, die Revanche für Nischni Nowgorod mehr als gelungen.

Bei den Feiern über den erneuten Finaleinzug am Obelisken (Kilometer null) in Buenos Aires wurde anschließend rigoros von der republikanischen Stadtregierung reprimiert. Das gemeine Volk in Argentinien wählt Peronisten und mag Fußball, feiern sollnse zu Hause, gute Laune passt schlecht ins Business der Neoliberalen, Börsenstimmung und so. Gegen die Albiceleste, die Balltretauswahl, kämpfen die hegemonialen Massenmedien nach wie vor, die Schlagzeilen lauten »Eine Herde Ungebildeter« oder »Messi vulgär«. Für nach dem Finale kann man wohl so oder so von Plünderungen ausgehen. Tatsächlichen und medial erfundenen.

André Dahlmeyer

Argentinien – Frankreich 3:1

*

Finale, oho! Kaputt, ohohoho! Na, wie war eure WM so? Die Weihnachts-WM? Habt ihr alle schön viel protestiert und boykottiert und so? Und dann festgestellt, dass die Spiele einfach so weiterliefen? Alle hinter dem Ball her, und am Ende gewann meist Frankreich? Tunesien gegen Saudi-Arabien, das wäre mal ein Finale gewesen. Immerhin die einzigen Teams, die die Finalisten geschlagen haben. In der Vorrunde, wir erinnern uns. Da war es Frankreich egal, wie man gegen Tunesien abschnitt, und da hatte Argentinien eine Art heilsamen Deutschland-Schock. 1:0 durch den klassischen Messi-Elfer, der wohl zu jedem Match dazugehört, dann zwei bis drei Tore noch vor der Pause, in der es wegen VAR immer noch 1:0 stand. Komisch, das. Und dann kam Saudi-Arabien zweimal vors Tor, beide Male war er drin. Die WM hatte ihre erste Sensation. Im nachhinein wird das Ding als das Sparwasser-Spiel der Messi-Krönung in die Geschichte eingehen. »Ohne das 1:2 gegen die Saudis hätten wir nicht erkannt, wie es eigentlich gehen muss«, sprechen sie in die Mikrofone – nach dem Finale. Die Franzosen werden alles tun, was sie tun, und sich doch erstmals einer kompakten Verteidigung und den entscheidenden genialen Messi-Momenten (nach dem Elfmeter zum 1:0) geschlagen geben müssen. Und ausgerechnet der eine da, der mit der Boygroup-Frisur, der bisher als Chancentod verschriene Martinez, wird den entscheidenden Treffer in der 112. Minute machen. Oh, wie wird das schön.

Aber halt, war ich nicht für Frankreich eingeteilt? Ja, war ich, und ich hatte Spaß mit den Franzosen. Gute Mannschaft, echt. Mbappé! Griezmann, der Littbarski der Jetztzeit! Aber einmal noch muss Fußball gerecht sein. Diesmal. Und die WM 2022 in Katar wird ein Ende haben – und als die eigentlich ganz gute WM, viel besser, als sie gemacht wurde, in die Annalen eingehen. Was werden sie noch stöhnen in vier Jahren, wenn sie vom kühlen Kanada ins heiße Mexiko traveln müssen. Bei den Flugpreisen!

René Hamann

Argentinien – Frankreich 3:2 n. V.