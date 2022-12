Wieder aufgestellt

Bernd Wüstneck/dpa

Das Karl-Marx-Denkmal in Neubrandenburg steht wieder an seinem Platz. Eine Spezialfirma hatte den im Februar von Unbekannten abgetrennten rechten Unterarm der 2,20 Meter großen Bronzeskulptur fachgerecht ergänzt. Die vom Berliner Bildhauer Gerhard Thieme (1928–2018) geschaffene Statue war 1969 errichtet worden. An ihren jetzigen Standpunkt am Schwanenteich kam die seit 2001 eingelagerte Figur nach einer hitzigen Diskussion über den Umgang mit dem Denkmal im Jahr von Marx 200. Geburtstag 2018. Die antikommunistische Idee, sie hinzulegen, hatte sich nicht durchgesetzt. (jW)