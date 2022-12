»Wir sehen doch, wie eng beides zusammenhängt«

Stefan Boness/IPON Protest des Bündnisses »Heizung, Brot und Frieden« (Berlin, 22.10.2022)

Das Bündnis »Heizung, Brot und Frieden« ruft für diesen Sonnabend zu einer Kundgebung in Berlin-Lichtenberg auf. Zuletzt hatten Sie in der Innenstadt gegen steigende Preise und die Aufrüstungspolitik der Bundesregierung protestiert. Warum gehen Sie nun in diesen Bezirk?

Bei unseren letzten Protesten konnten wir relativ erfolgreich mobilisieren – allerdings hauptsächlich innerhalb der klassischen linken Szene. Wir wollen nun stärker auch diejenigen ansprechen, die nicht links oder politisch organisiert, aber unzufrieden mit der Regierungspolitik sind. Deswegen gehen wir am Samstag nach Lichtenberg – im nächsten Jahr werden wir nach Spandau mobilisieren.

Viel wurde zuletzt über den »heißen Herbst« gesprochen. Von breitem Widerstand konnte aber keine Rede sein, vor allem nicht von links. Sind die sogenannten Entlastungspakete der Ampel wirkungsvoller als gedacht?

Einige Menschen wurden sicherlich dadurch beruhigt, dass die Preisentwicklung bei Strom und Gas gebremst wird. Nur wird das nicht lange anhalten, denn Energie ist dennoch deutlich teurer geworden. Was dem Protest zusätzlich Wind aus den Segeln nimmt: Von Anfang an wurden Demonstranten verdächtigt, rechtsoffen oder Putin-Freunde zu sein. Das wurde von Mitgliedern der Bundesregierung behauptet und von vielen Medien aufgegriffen. So hat man erfolgreich Menschen abgeschreckt.

Dennoch: Es gab einen »heißen Herbst« – vielleicht nicht in Berlin, aber in mehreren Städten, insbesondere in Ostdeutschland. Problematisch ist nur, dass man den Rechten dort zu leichtfertig die Lufthoheit überlassen hat. Im linken Spektrum hat man die Chance verspielt, geeint aufzutreten. Es wurde darüber gestritten, mit welchen Forderungen man auf die Straße geht und welche nicht ausgesprochen werden dürfen – Stichwort Sanktionspolitik gegen Russland. Am Ende gab es regelrechte Feindseligkeiten zwischen linken Gruppen. Das hilft nicht beim Mobilisieren.

Ihr Bündnis will die soziale und die Friedensfrage stärker miteinander verbinden. Warum?

Beide Themen können nicht getrennt voneinander gedacht werden. Gegenwärtig sehen wir doch so klar wie selten zuvor, wie eng beides zusammenhängt. Steigende Energiepreise, Inflation, Engpässe bei den Lieferketten: All das ist kein Zufall, sondern Ergebnis des Ukraine-Kriegs und der Sanktionspolitik.

Als Menschen etwa in Ostdeutschland auf die Straße gegangen sind – zunächst vielerorts ohne politische Anleitung –, waren Friedenspolitik und Aufhebung der Russland-Sanktionen immer Thema. Übrigens wird bei unserer Kundgebung die Bürgermeisterin von Königs Wusterhausen, Michaela Wiezorek, sprechen. Im Auftrag ihrer Stadtverordnetenversammlung hat sie einen offenen Brief an Bundeskanzler Scholz geschickt. Er wird darin aufgefordert, »alles zu unterlassen, was diesen Krieg verlängert, und alles dafür zu tun, dass die Waffen schweigen«. Dabei geht es auch um den Wirtschaftskrieg des Westens.

Wie erklären Sie sich, dass sich als links verstehende Gruppen friedenspolitische Forderungen ausklammern?

In der hiesigen Debatte ist es kaum möglich, für Friedensverhandlungen, diplomatische Initiativen oder die Beendigung der Sanktionspolitik einzutreten, ohne in Verruf zu geraten. Dann heißt es, man wolle vor Putin kapitulieren, schere sich nicht um die Ukrainer, interessiere sich nur für die eigene warme Wohnung. Da wird ein enormer Druck erzeugt, den man erst einmal aushalten muss. Ich kritisiere niemanden, der das nicht kann.

Vor diesem Hintergrund haben einige geglaubt, sie könnten mehr Menschen mobilisieren, wenn sie über die Sanktionspolitik schweigen. Nur hat das nicht funktioniert. So groß waren die Teilnehmerzahlen bei diesen Demos und Kundgebungen dann auch nicht.

Wie ist das in Ihrer Partei: Bekommen Sie Schulterklopfer für Ihre Positionen, oder werden Sie isoliert?

Mir wird nicht auf die Schulter geklopft, aber ich werde auch nicht offen kritisiert. Natürlich hätte ich mir mehr Unterstützung vom Landesverband und aus unserer Fraktion gewünscht. Statt dessen hat die Linkspartei auf andere Bündnisse gesetzt. Das kann man ja auch machen, solange man sich nicht gegenseitig bekämpft.