Repression gegen Gewerkschaftsführerin

Heng Sinith/AP Photo

Ein Jahr ist es mittlerweile her, seit sich die Beschäftigten des Hotel-Casino-Komplexes Naga World in Phnom Penh gegen Massenentlassungen zur Wehr setzten. Noch immer ist der Arbeitskampf nicht beendet. Jetzt ist die prominenteste Anführerin der Proteste einmal mehr in Haft. Chhim Sithar, die unlängst wiedergewählte Chefin der Gewerkschaft LRSU, wurde am 26. November bei ihrer Rückkehr aus Melbourne festgenommen, weil sie angeblich Kautionsauflagen verletzt habe. In Australien hatte sie am Weltkongress des Dachverbandes International Trade Union Conference (ITUC) teilgenommen.

Die Mittdreißigerin hat es wegen ihrer unbeugsamen Haltung zu einer gewissen Berühmtheit gebracht – zu der ihre jüngste Festnahme noch am Flughafen weiter beiträgt. Das Vorgehen der Behörden bestärkt die Kritik an der Regierung von Langzeitpremier Hun Sen. Ein Bündnis von 69 Organisationen hat ihre umgehende Freilassung gefordert. Chhim Sithar ist zu einer Ikone nicht nur gewerkschaftlicher Standhaftigkeit, sondern insgesamt des Widerstands in einem Land geworden, das sich zwar bis vor drei Jahrzehnten dem Lager fortschrittlich-sozialistischer Länder zuordnete, dessen Partei CPP ihre einstige Ausrichtung aber längst über Bord geworfen hat. Die neoliberale Politik führte dazu, dass japanische, südkoreanische und in jüngster Zeit vermehrt chinesische Konzerne sich wirtschaftlich ausbreiten und dabei Verbindungen in höchste politische Kreise ausnutzen. Das gilt auch bei Naga World, das zum Konzern des malaysischen Geschäftsmannes Chen Lip Keong gehört. Die an der Börse Hongkong gelistete Nagacorp hatte den Vertrag für den Betrieb des Hotelcasinos in Phnom Penh 1995 mit der Regierung geschlossen. Die Lizenz läuft auf 70 Jahre, das ebenfalls eingeräumte Monopolrecht im 200-Kilometer-Umkreis wurde 2019 um ein weiteres Jahrzehnt bis 2045 ausgeweitet. Der Firmenchef, 2013 in die Reihe der Dollarmilliardäre aufgestiegen, wird auf der Forbes-Liste aktuell mit einem Vermögen von 2,78 Milliarden geführt.

Das sind Summen, von denen die Beschäftigten im Hotelcasino nur träumen können. Immerhin aber hatten sie zunächst sicher scheinende Arbeit und ein bescheidenes Einkommen – bis etwa 1.300 von ihnen voriges Jahr die Kündigung erhielten, ein knappes Viertel der Belegschaft. Als Begründung dienten massive Einbrüche im Geschäftsbetrieb, nachdem durch Corona kaum noch ausländische Gäste ins Land gekommen waren. Auffällig allerdings: Es handelte sich bei den Gefeuerten hauptsächlich um Personen, die zuvor durch gewerkschaftliche Betätigung als »unbequem« in Erscheinung getreten waren.

Chhim Sithar und andere, die schon vorher für höhere Löhne gekämpft hatten, standen im Dezember 2021 erneut an der Spitze, als die Proteste gegen die Entlassungswelle organisiert wurden. Im Januar wurden sie von den Sicherheitskräften wegen »Aufwiegelung« brutal festgenommen. Erst im März kamen die letzten der Inhaftierten auf internationalen Druck gegen Kaution frei. Dass zu den Auflagen gehört habe, sie dürfe das Land bis zum Gerichtsprozess nicht verlassen, war aber weder der Gewerkschafterin noch ihrem Anwalt bekannt, wie er und die Menschenrechtsgruppe LICADHO nach ihrer erneuten Inhaftierung wissen ließen. Die kambodschanische Justiz hält nicht nur nach den Appellen internationaler Gewerkschaftsverbände, von der eingangs erwähnten ITUC bis zu IUF, dem Branchendachverband für die Beschäftigten im Hotel-/Gastgewerbe und Ernährungssektor, an der Haft fest. Selbst Proteste der australischen Botschaft und eine kritische Erklärung des US-Außenministeriums beeindruckten sie bislang nicht.