Peter Homann/imago Zum Teufel mit Spekulanten: Die Vergesellschaftung großer Wohnungseigentümer steht auch in Berlin noch aus (27.2.2021)

Im Schatten der Inflation lauern Immobilienbesitzer, die noch kräftiger abkassieren wollen: In der Bundesrepublik haben sich im Zeitraum von Juli bis September dieses Jahres die Angebotsmieten im Schnitt um 5,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal erhöht. Das berichtete die Nachrichtenagentur dpa am Montag unter Berufung auf Zahlen des kapitalnahen Instituts der deutschen Wirtschaft Köln e. V. (IW). Auf Länderebene seien die verlangten Preise für Wohnraum in dem Zeitraum in Mecklenburg-Vorpommern mit 10,3 Prozent am stärksten angehoben worden. Auf Platz zwei landet demnach Brandenburg (9,1 Prozent), gefolgt vom Saarland (7,9 Prozent). Zum Vergleich: Im jeweils dritten Quartal der vergangenen drei Jahre habe der Anstieg der Angebotsmieten im Mittel 4,5 Prozent betragen.

Dem Jahresvergleich der Angebotsmieten lagen fast 1,5 Millionen Inserate auf großen Immobilienportalen zugrunde. Tatsächliche sowie nichtöffentlich vermittelte Vertragsabschlüsse sind dadurch nicht erfasst. Dem dpa-Bericht zufolge erklärt IW-Spezialist Michael Voigtländer den teils starken Anstieg damit, dass Menschen zunehmend Mietwohnungen suchten, während einige Vermieter wohl wegen der allgemeinen Inflation auch höhere Mieten ansetzten. Außerdem gebe es sogenannte Aufholeffekte in ländlichen Regionen, die noch vergleichsweise günstigen Wohnraum bieten. Den IW-Zahlen zufolge verzeichneten von den Metropolregionen Berlin (8,3 Prozent), Leipzig (7,8 Prozent) und Düsseldorf (5,9 Prozent) die höchsten Steigerungen bei Angebotsmieten.

Die am Montag vermeldeten Entwicklungen decken sich mit den Erfahrungen des Deutschen Mieterbunds (DMB), erklärte Sprecherin Jutta Hartmann auf Anfrage von junge Welt: »Die Mieten kennen seit Jahren nur eine Richtung, und zwar nach oben.« Hartmann zufolge stiegen »durch die extrem hohen Neuvertragsabschlüsse« auch die Mieten im Bestand. Der Grund: Die neu vereinbarten Mieten würden in die Mietspiegel einfließen. Am effizientesten dürften dabei sogenannte Indexmietverträge den von der Inflation ohnehin schon gebeutelten Mieterinnen und Mietern das Geld aus der Tasche ziehen. Mit dem Konstrukt wird der Preis für Wohnraum an die allgemeine Preisentwicklung gekoppelt, unabhängig von den tatsächlichen Kosten für den Eigentümer.

Dazu, wie verbreitet mittlerweile diese Verträge sind, liegen dem Mieterbund keine belastbaren Zahlen vor. »Allerdings ist eine Zunahme von Indexmietverträgen laut unseren Beratungen offensichtlich«, erklärte die DMB-Sprecherin. Der Hamburger Mieterverein berichtet, dass dort jeder zweite Neuvertrag indexiert sei. Spürbare Entlastungen für Mieterinnen und Mieter würden durch »eine funktionierende Mietpreisbremse, das Verbot des Neuabschlusses von Indexmietverträgen und die Ahndung von Wuchermieten« erzielt.

Die DZ Bank hatte zuletzt laut dpa auch die steigende Zuwanderung mit vielen Kriegsflüchtlingen aus der ­Ukraine als Treiber der Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum ausgemacht. Doch kapitalnahe Akteure sehen derzeit vor allem einen zunehmenden Nachfragedruck auf dem Wohnungsmarkt in Deutschland als Ursache für kräftig steigende Mieten. So berichtete das neoliberale Ifo-Institut am Montag, dass allein im November 16,7 Prozent der Baufirmen von Stornierungen betroffen gewesen seien. Im Monat zuvor seien es 14,5 Prozent gewesen. Das künftige Angebot verknappe sich also. Zugleich werde die »Eigentumsbildung« durch steigende Zinsen »massiv erschwert«, zitierte die Börsenzeitung in einem Onlinebericht vom Sonntag Konstantin Kortmann, Deutschland-Chef des Immobilienunternehmens Jones Lang LaSalle. Die sich verlagernde Nachfrage werde den Aufwärtsdruck auf die Mieten erhöhen, hieß es zuvor gleichlautend in einer Studie der hessisch-thüringischen Landesbank Helaba. Demnach haben sich die Zinsen für zehnjährige Immobilienkredite seit Jahresbeginn mehr als verdreifacht.

Wer also wie Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) die Inflation durch höhere Zinsen für Kredite bekämpfen will, dürfte damit der Vermieterlobby in die Hände spielen.