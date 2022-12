Roter Teppich für Xi

Saudi Press Agency/REUTERS Umfangreiches Programm: Chinas Staatschef Xi Jinping (l.) mit dem saudischen König Salman am Donnerstag in Riad

Eine »neue Ära in Chinas Beziehungen mit der arabischen Welt«: Nichts Geringeres kündigte Chinas Präsident Xi Jinping in einem Namensbeitrag an, der anlässlich seines Besuchs in der vergangenen Woche in Saudi-Arabien veröffentlicht wurde. Xi absolvierte in der saudischen Hauptstadt Riad ein umfangreiches Programm: Auf Treffen mit dem saudischen König Salman sowie mit dem eigentlichen Machthaber, Kronprinz Mohammed bin Salman, folgten Gipfeltreffen mit dem Golfkooperationsrat (Gulf Cooperation Council, GCC) und mit der Arabischen Liga. In allen drei Formaten ging es um einen schnellen Ausbau der arabisch-chinesischen Zusammenarbeit.

Den Ausbau der Kooperation mit Saudi-Arabien treibt Beijing zunächst auf ökonomischer Ebene voran. Während Xis Besuch in Riad wurden Vereinbarungen mit einem Volumen von rund 30 Milliarden US-Dollar getroffen. Enovate, ein Hersteller teurer chinesischer E-Autos, will gemeinsam mit dem saudischen Unternehmen Sumou in Saudi-Arabien eine Fabrik zur Produktion von 100.000 Elektroautos pro Jahr errichten. Der saudische Kraftwerkskonzern ACWA Power will in Saudi-Arabien gemeinsam mit chinesischen Unternehmen erneuerbare Energieträger erzeugen. Bemerkenswert ist, dass Riad seine Zusammenarbeit mit Huawei intensiviert und den chinesischen Konzern nun Cloudtechnologie im großen Stil installieren lässt. Im November hatte Brett McGurk, Nah- und Mittelostkoordinator in Washingtons Nationalem Sicherheitsrat, noch gewarnt, wenn Saudi-Arabien bei seiner Kooperation etwa mit Huawei zuweit gehe, dann resultiere daraus »eine Obergrenze« für das, was die USA dem Land künftig liefern könnten. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben derlei bereits hinter sich: Als Abu Dhabi darauf bestand, Huawei-Technologie für seine 5G-Netze zu nutzen, sperrte Washington die Lieferung von Kampfjets des Typs »F-35«. Riad weiß also, worauf es sich einlässt, geht das Risiko aber bereitwillig ein.

Auch bei den politischen Absprachen sind beide Seiten jetzt bemerkenswerte Schritte gegangen. So unterzeichneten sie in Riad eine Vereinbarung über eine »Umfassende strategische Partnerschaft«, in der sie sich die gegenseitige Unterstützung ihrer Souveränität und ihrer territorialen Integrität zusagten – ein für China recht hilfreicher Schritt, weil es ihm in den Auseinandersetzungen etwa um Xinjiang Rückendeckung verheißt. Darüber hinaus unterzeichneten beide Seiten einen »Harmonisierungsplan«, der darauf zielt, die saudische »Vision 2030« – ein ehrgeiziges Industrialisierungsprogramm für die Post-Erdöl-Zeit – und Beijings sogenannte Neue Seidenstraße direkt miteinander zu verknüpfen. Riad bekräftigte ausdrücklich seine Unterstützung für das Ein-China-Prinzip (Taiwan), während Beijing zusagte, es werde Saudi-Arabien im Kampf um dessen Sicherheit und Stabilität unterstützen; wörtlich lehnt es sämtliche Angriffe auf Zivilisten, zivile Infrastruktur und saudische Interessen ab. Man kann in den Formulierungen unschwer einen Bezug auf Angriffe erkennen, die die Ansarollah (»Huthis«) auf Ziele in Saudi-Arabien sowie in den Vereinigten Arabischen Emiraten durchgeführt haben. Dass China sie kritisiert, hat Gewicht: Es kooperiert mit dem Iran, der die Ansarollah fördert.

Chinas Kooperation mit Teheran dürfte zumindest in einer Hinsicht auch für den China-GCC-Gipfel am Freitag von Bedeutung gewesen sein: dafür, dass Xi den sechs Golfstaaten zusagte, sie »bei der Aufrechterhaltung ihrer Sicherheit zu unterstützen« – und zwar konkret mit dem Ziel, dass sie »ihre Differenzen durch Dialog, Beratung und den Aufbau eines gemeinsamen Sicherheitssystems am Persischen Golf« dämpfen. Der Gedanke, vor allem den Machtkampf zwischen den Golfstaaten und dem Iran in einem solchen »Sicherheitssystem« beizulegen, ist gelegentlich auch von der EU geäußert, aber wegen des Ausstiegs der Trump-Administration aus dem Atomabkommen mit Teheran nie ernsthaft angegangen worden; letzterer hat dem Westen die Möglichkeit dazu genommen.

Beijing befindet sich in einer Situation, die ihm vermittelnde Aktivitäten im Grundsatz ermöglicht. Dies zu versuchen wäre freilich für die Volksrepublik ein völlig neuer Schritt. Einstweilen begnügt sich China damit, die Wirtschaftskooperation auch mit dem GCC zu stärken. Mohammed bin Salman berichtete, man plane weiterhin ein gemeinsames Freihandelsabkommen. Xi zog öffentlich einen langsamen Einstieg in die Bezahlung der Erdöl- und Erdgasimporte mit chinesischen Yuan in Betracht.

Fortschritte verzeichnen kann Beijing schließlich auch in der übergreifenden Kooperation mit der arabischen Welt. Xi kam am Freitag zum Gipfeltreffen mit Staats- und Regierungschefs von 21 Staaten der Arabischen Liga zusammen, darunter Jordaniens König Abdullah II., die Präsidenten Ägyptens und Tunesiens, die Ministerpräsidenten Marokkos, Algeriens, des Libanon und andere mehr. Ägyptens Präsident Abd Al-Fattah Al-Sisi äußerte, die Welt befinde sich mit ihren »zahlreichen Krisen« zur Zeit an einem »kritischen Punkt«. Ein »tragfähiges Einvernehmen mit China« könne in dieser Situation von hohem Nutzen sein. Der Gipfel einigte sich auf mehrere Kooperationsvereinbarungen und insbesondere ein Dokument, das die »Vertiefung der chinesisch-arabischen Strategischen Partnerschaft für Frieden und Entwicklung« ankündigt.

Eines freilich stellte Saudi-Arabiens Außenminister Faisal bin Farhan unmittelbar nach dem Ende des Gipfelreigens klar: Riad hat zwar Xi den roten Teppich ausgerollt, weil es stark auf die Kooperation mit Beijing setzt. Es ist aber nicht gewillt, seine Zusammenarbeit mit Washington vollständig fallenzulassen – warum auch. »Wir streben danach, mit allen großen Volkswirtschaften und anderen auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten«, teilte bin Farhan mit: So könne man gewährleisten, dass »das Königreich ein neues Wachstumsniveau« erreiche, das ihm versagt bleibe, wenn es die Chancen der Kooperation mit einem dieser Länder ablehne. Nicht vor der Qual der Wahl zu stehen, sondern sämtliche Optionen auszuschöpfen: Das ist das strategische Ziel, das Saudi-Arabien mit sämtlichen Schwellen- und Entwicklungsländern teilt.