»Wer sparsam war, wird noch mehr sparen müssen«

Winfried Rothermel/IMAGO Wenn der Strom abgeschaltet wird, kann auch die Wärmeflasche nicht mehr befüllt werden

Mit einem offenen Brief an das Bundeskanzleramt hat der Deutsche Mieterbund in der vergangenen Woche im Bündnis mit Sozialverbänden und anderen Organisationen vor Energiesperren und Wohnungskündigungen bei Mieterinnen und Mietern gewarnt. Wie stellt sich die Lage aktuell dar?

Zahlreiche Energieversorger haben für Beginn des nächsten Jahres teils massive Preiserhöhungen angekündigt. Zwar ist das Gesetz zur Einmalzahlung für Gas im Dezember, gemessen am September 2022, bereits beschlossen und die Gaspreisbremse ab März 2023 nun in der dritten Lesung. Der Bundestag wird sie voraussichtlich Donnerstag dieser Woche verabschieden. Unklar bleibt aber, zu welchem Zeitpunkt die geplante Entlastung überhaupt bei der Mehrheit der Mieterinnen und Mietern ankommen wird. Die plagen ohnehin schon permanent ansteigende Mietpreise. Die Mietpreisbremse zieht kaum, was wir schon lange kritisieren. Zusätzlich boomen derzeit Indexmietverträge. Kommen noch hohe Nebenkostennachzahlungen auf Mieterinnen und Mieter zu, kann man sich ausrechnen, was geschieht.

Die Gefahr einer Energiesperre oder des Verlustes der Wohnung drohen, wenn Menschen den Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen können. Wir fordern für den Fall, dass die Maßnahmen der Bundesregierung nicht oder erst zu spät greifen, ein Auffangnetz, um für die Menschen Sicherheit zu schaffen: ein gesetzliches Kündigungsmoratorium für Mietverträge und ein Verbot von Energiesperren als Sofortmaßnahme. Im jetzigen Gesetzesvorhaben findet sich leider von all dem nichts.

Werden die Maßnahmen der Bundesregierung bei Mieterinnen und Mietern tatsächlich ankommen?

Es ist so: Wer einen eigenen Vertrag mit dem Energielieferanten hat, erhält die Vergünstigungen sofort. Bei Mieterinnen und Mietern wird aber meist über die Vermieter abgerechnet, die hohe Abschlagszahlung bleibt also zunächst bestehen. Erst wenn die jährliche Nebenkostenabrechnung erfolgt, werden Vergünstigungen bei ihnen ankommen. Dann müssen die Vermieter gutschreiben, was möglicherweise einspart werden konnte. Viele Mieterinnen und Mieter werden also erst 2024 eine eventuelle Entlastung erfahren. Ob die Vermieter auch alles korrekt weitergeben, wird nicht transparent.

Ist eine Deckelung des Preises ab März zu 80 Prozent, gemessen am Vorjahr, tatsächlich hilfreich? Wird nicht so bestraft, wer sparsam war?

Unklar ist noch, wie es genau berechnet werden soll. Wird die Bremse bei 80 Prozent konkret am Vorjahr 2022 orientiert, dann haben Sie mit Ihrer Vermutung recht: Wer schon gespart hat, wird mehr sparen müssen. Einkommensstarke mit uneingeschränkt hohem Verbrauch profitieren.

Werden ältere Menschen mit kleiner Rente nun in einer kalten Wohnung sitzen müssen?

Ja. Auch pflegebedürftige Menschen und Familien mit Kindern trifft es. Aus unseren Mietervereinen hören wir, dass viele weniger heizen. Ihnen zu raten, die Heizung bei Kälte auszuschalten, ist nicht nur aus gesundheitlichen Gründen falsch: In nicht geheizten und entsprechend gelüfteten Wohnungen kann es zu Feuchtigkeit und Schimmel kommen. Möglicherweise kann der Vermieter den Mieter gar rechtlich belangen, sich an eventuellen Reparaturkosten zu beteiligen.

Was erwarten Sie von der Bundesregierung?

Im Mietrecht gilt es Grundsätzliches zu verändern, damit Mieterinnen und Mieter nicht ständig mehr für ihre Wohnung zahlen müssen. Im Koalitionsvertrag heißt es, in angespannten Wohnungsmärkten soll die Kappungsgrenze für Mieterhöhungen weiter gesenkt werden, auf elf Prozent in drei Jahren. Weiter wolle man »die Ursachen drohender Wohnungslosigkeit beseitigen«, insbesondere wenn »Schonfristzahlungen« dem Weiterführen des Mietverhältnisses entgegenstehen. Das Mietrecht hat Tücken: Kommt ein Mieter in Zahlungsverzug, kann der Vermieter ihn fristlos und ordentlich zugleich kündigen. Bei letzterer Kündigung ist eine »Heilung« nicht möglich, wenn er seine Rückstände später ausgleicht. Auch die sogenannte Indexmiete, die mit der Inflation stetig ansteigt, darf nicht mehr greifen. Doch das Mietrecht liegt leider im FDP-Ministerium bei Justizminister Marco Buschmann, der offenbar keinen Anlass zum Handeln sieht.