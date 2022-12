Neu erschienen

SoZ

In der Dezemberausgabe der SoZ stellt Heidemarie Schröder die Wassertafel Berlin-Brandenburg vor. Jakob Schäfer schreibt über den Tarifabschluss in der Metallbranche und den dort eingeplanten Reallohnverlust. Andreas Rech, Verdi-Sekretär für die Sicherheitsbranche in Nordrhein-Westfalen, berichtet im Interview über einen besonders brutalen Fall der Einschüchterung von Betriebsräten und Gewerkschaften. Angela Huemer schreibt auf, »was man über René Benko wissen sollte«. (jW)

SoZ – Sozialistische ­Zeitung, Jg. 37/Nr. 12, 24 Seiten, 3,50 Euro, Bezug: Verein für solidarische Perspektiven e. V., ­Regentenstr. 57–59, 51063 Köln, E-Mail: ­redaktion@soz-verlag.de

Sozialismus

In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Sozialismus schreibt Wolfgang Müller über »einige neue Akzente«, die durch den 20. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas gesetzt wurden. »Russlands Ökonomie vor dem Kriegswinter« nimmt Joachim Bischoff in den Blick. »Mit dem Krieg in der Ukraine, dem Sanktionsregime und der Ausrichtung auf eine Kriegsökonomie« seien die von Putin 2018 bzw. 2020 formulierten Zukunftsperspektiven für die russische Wirtschaft hinfällig. Stephanie Odenwald bewertet das »Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten«, das ab 2023 wirksam wird. Ulrike Eifler, Susanne Ferschl und Jan Richter fordern einen »Klassenkompass« für die Partei Die Linke. (jW)

Sozialismus, Jg. 49/Nr. 12, 69 Seiten, 9 Euro, Bezug: Sost e. V. (Redaktion ­Sozialismus), St. Georgs Kirchhof 6, 20099 Hamburg, Mail:­ abo@­sozialismus.de

Der Funke

In der trotzkistischen Zeitschrift Der Funke wirft Philip Seger Lula da Silva vor, in seinem Wahlkampf auf »prinzipienlose Bündnisse mit dem kapitalistischen Establishment« gesetzt zu haben. Für das Amt des Vizepräsidenten habe er mit Geraldo Alckmin einen »durch und durch bürgerlichen Politiker« ausgewählt und sich im Wahlkampf »nach rechts« angepasst. Das habe ihn Glaubwürdigkeit gekostet. Arthur Petersburg fragt, wem das Projekt eines »Marshall-Plans« für die Ukraine nützt. Rana Issazadeh und Konstantin Korn schreiben über Lehren aus der iranischen Revolution von 1978/79. (jW)

Der Funke, Nr. 5/2022, 23 Seiten, 2 Euro, Bezug: Der Funke e. V., Postfach 2112, 65011 Wiesbaden, E- Mail: redaktion@derfunke.de