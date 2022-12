»Der Rechtsverkehr in Strafsachen zwischen der DDR und der BRD«. Vortrag mit Diskussion. Es spricht der Jurist und ehemalige Generalstaatsanwalt der DDR, Hans Jürgen Joseph. Dienstag, 20.12., 18 Uhr. Ort: Marzahner Promenade 38, Berlin, Veranstalter: Rotfuchs Marzahn-Hellersdorf

»Gedenken an Ramazan Avcı«. Kundgebung. Am 21. Dezember 1985 wurde Ramazan Avcı am Bahnhof Landwehr aus einer Skinheadkneipe heraus angegriffen. Er rannte auf die Fahrbahn, wurde von einem Auto erfasst und durch die Luft geschleudert. Mindestens drei Skins schlugen danach mit Baseballschlägern, Axtknüppeln und Fußtritten auf den am Boden liegenden ein. Er verstarb drei Tage später. Mit Familienangehörigen und Betroffenen rassistischer Gewalt. Mittwoch, 21.12., 17 Uhr. Ort: Ramazan-Avcı-Platz, S-Bahn Landwehr, Hamburg. Veranstalter: ­Initiative zum Gedenken an Ramazan Avcı

»Gedenken an die Rote Kapelle«. Kundgebung. Am 22. Dezember jährt sich die Hinrichtung der ersten elf Widerstandskämpferinnen und -kämpfer der Roten Kapelle, einem der größten Widerstandsnetzwerke Berlins gegen den Faschismus. Mit Redebeiträgen von: Erika Rathmann, Trille Schünke und Michael Grunst (Bringt Blumen mit). Donnerstag, 22.12., 16.30 Uhr. Ort: Denkmal für die Rote Kapelle, Schulze-Boysen-Str. 12, Berlin. Veranstalter: Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten Berlin-Lichtenberg (VVN-BdA)