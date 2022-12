Nachschlag: Herz schmerzt

Joerg Carstensen/dpa pool/dpa Subtile Symbolik: Moderator Johannes B. Kerner mit Außenministerin

Bei soviel kostenloser Werbung legte Springers Kampfgazette gar eine Pause in der Dauerkampagne zur Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ein. Die große Samstagabendshow im ZDF stand ganz im Zeichen von Bild und ihrer einstigen Autoaufkleberaktion »Ein Herz für Kinder«, die sich zum Spendensammeln den Lerchenberg erobert hat. Mit dabei war zwar auch Schauspielerin Senta Berger, die von ihrem Besuch in Eritrea erzählte. Doch das schien in den drei Stunden Sendezeit eher der Alibiauftritt zu sein. Tonangebend waren fast alle, die den Krieg in der Ukraine bis vor die Tore Moskaus weiterführen wollen: Strack-Zimmermann, Lindner, von der Leyen und der unvermeidliche Wladimir Klitschko. Nicht zu vergessen Annalena Baerbock, die schon am nächsten Tag in der BamS wieder verkünden durfte, dass es eine Waffenruhe unter Mitsprache der Russen nicht geben werde. Kann bitte »Ein Herz für Kinder« nächstes Jahr bei Bild TV stattfinden? Wozu hat das Blatt denn einen eigenen Fernsehsender? (mme)