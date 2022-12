Purer Wirklichkeitsverlust

Boris Roessler/dpa Es wird weiter prozessiert, die »Akte Berger« ist noch nicht geschlossen (Wiesbaden, 25.3.2021)

Es knirscht vernehmlich im Gebälk dieses Prozesses in Wiesbaden. Nachdem am 13. Dezember das Landgericht Bonn den Anwalt Hanno Berger zu acht Jahren Haft verurteilt hat, gerät das zweite Verfahren gegen den 72jährigen immer mehr in Schieflage. Auch vor der 6. Großen Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Wiesbaden muss sich der ehemalige Finanzbeamte wegen schwerer Steuerhinterziehung verantworten. In der Verhandlung am Freitag dort zeigt sich: Berger ist isoliert, hat sich verrannt, hört in seinen trotzigen Alleingängen auf niemanden mehr, auch nicht auf seinen Verteidiger Michael Simon.

Für den Mann, der einst einer der bekanntesten Wirtschaftsanwälte Deutschlands war, steht viel auf dem Spiel. Die Staatsanwaltschaft hält ihn für die zentrale Figur des »Cum-Ex«-Systems, mit dem der Staat um mindestens 32 Milliarden Euro geschädigt worden sein soll. Dabei ließen sich Banken und andere Unternehmen vom Staat Kapitalertragssteuer oft sogar mehrfach erstatten, obwohl sie gar nicht gezahlt worden war.

Berger und der Hauptankläger, Oberstaatsanwalt Christoph Weinbrenner, geraten am Freitag heftig aneinander. Immer wieder beharrt der Angeklagte darauf, dass sein Verhalten nicht strafbar gewesen sei. Die entgegengesetzte Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) qualifiziert er als »Mindermeinung« ab: »Man kann es auch anders sehen, ich wehre mich massiv dagegen!« Immer wieder stützt sich Berger auf Urteile des Bundesfinanzhofs: »Der BFH ist für mich der Papst!« Die Richter, die zu anderen Einschätzungen als er gelangten, beschimpft der Jurist als »bezahlte Vertreter der Finanzverwaltung«.

Da muss Ankläger Weinbrenner lachen. »Die Mindermeinung hat Sie zu acht Jahren verurteilt«, kontert er und fragt: »Hat es Sie irgendwie beeindruckt, was man von Ihrer Rechtsmeinung hält?« Berger glaube selbst »nicht den Käse, den Sie heute vertreten.« Der Rechtsanwalt habe damit »geprahlt«, dass die Kapitalertragssteuer doppelt angerechnet worden sei. Replik Berger: »Warum haben es alle Anwaltssozietäten so gesehen wie ich und auch die Deutsche Bank?«

In der angespannten Atmosphäre versucht die Vorsitzende Richterin Kathleen Mittelsdorf Brücken für den Angeklagten zu bauen. Er habe doch gewusst, dass es eine doppelte Anrechnung der Steuer gab. Man habe nach regelrechten Tabellen gearbeitet, mit denen Bergers Team die »Cum-Ex«-Deals geplant habe. Bergers Rechtsanwalt Simon appelliert an den Angeklagten, auf diese Fragen einzugehen. »Sie müssen einfach mal zuhören, was die Frau Vorsitzende sagt!« Doch Berger bleibt stur und macht deutlich, dass er seinen eigenen Kurs verfolgt. »Das hat ja in Bonn prima geklappt«, antwortet sein Verteidiger sarkastisch. Der zweite Anwalt Bergers, ebenfalls ein Pflichtverteidiger, ist gar nicht zur Verhandlung erschienen.

Unter den Prozessbeobachtern wird diskutiert, wie lange die Verteidiger ihr Mandat noch wahrnehmen. Schon einmal hatten Anwälte Bergers in diesem Prozess resigniert. Würde sich das wiederholen, könnte das Verfahren platzen oder aber sich zumindest stark verzögern, weil sich neue Verteidiger erst in die sehr komplizierte Materie und Akten mit Tausenden von Seiten einarbeiten müssten.

Dass der Angeklagte überhaupt noch eine Verteidigungsstrategie verfolgt, lässt sich bezweifeln. Nur eines wird immer wieder deutlich: Sein ausgeprägtes Geltungsbewusstsein, das eigene Fehler nicht umfasst. Der 72jährige, der über beste Beziehungen in Politik und Wirtschaft verfügt, hält sich noch immer für den Besten seiner Zunft. »Hier ist das Florett, wir fechten jetzt mal!«, ruft er dem Ankläger zu: »Sagen Sie mir, wo ich falsch liege!« Der Staatsanwalt sei ihm nicht gewachsen: »Er kann nichts bringen!«

Doch der massige Mann im weißen Oberhemd und zerknautschtem grauen Anzug, der an diesem klirrend kalten Morgen wie stets aus der Haft in Frankfurt am Main herantransportiert wird, wirkt immer mehr wie ein Mensch, der den Kontakt zur Wirklichkeit verloren hat. Auch an diesem Tag argumentiert er wieder mit den Gesetzeslücken, die er ausgenutzt habe: »Die Finanzverwaltung wusste seit Jahr und Tag, dass da eine systemische Lücke ist!« Wie stets zitiert er prominente Juristen wie etwa den Verfassungs- und Steuerrechtler Paul Kirchhof, die seine Auffassung stützten.

Es passt ins desolate Bild, dass Hanno Berger an diesem Verhandlungstag tatsächlich einen neuen Antrag auf Haftprüfung und Entlassung aus der Haft stellt. Einen ersten Vorstoß hatte die Wirtschaftsstrafkammer bereits im November abgelehnt, auch wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr. Daran wird sich nichts ändern. Berger wird Weihnachten in seiner Zelle verbringen. Im Januar 2023 verhandelt das Landgericht weiter.