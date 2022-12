Unfreiwillige Abrüstung

Julian Stratenschulte/dpa Besser nicht einsteigen: Derzeit sind diese Kriegsgeräte nicht nur für ihre Gegner gefährlich (Unterlüß, 17.7.2022)

Trotz »Zeitenwende« gibt es doch noch gute Nachrichten für die Friedensbewegung: Nach einem Manöver der Bundeswehr ist der Schützenpanzer »Puma« offenbar für die Beteiligung an einer NATO-Taskforce im nächsten Jahr nicht zu gebrauchen – ein Totalausfall. Laut einem Spiegel-Bericht vom Sonnabend sank die »Einsatzbereitschaft« innerhalb von ein paar Tagen auf null. Bei einem Kampftraining mit 18 »Puma«-Panzern kam es demnach zu schwerwiegenden technischen Störungen. Deshalb ist für diesen Montag vormittag ein Krisengespräch im Berliner Bendlerblock mit Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) angesetzt worden, wie die Nachrichtenagentur AFP am Sonntag berichtete.

Der Spiegel-Bericht verweist auf ein Schreiben des Kommandeurs der 10. Panzerdivision, Generalmajor Ruprecht von Butler. Der Heeresführung und dem Ministerium habe er darin mitgeteilt, dass die zwei noch einsatzbereiten Schützenpanzer »am gestrigen Schießtag nach anderthalb Stunden mit Turmdefekten« auch noch ausgefallen seien. Die Ursache liegt demnach bei der Elektronik der Kriegsmaschinen. In einem »Puma« habe es einen schweren Kabelbrand in der Fahrerkabine gegeben. Dem Schreiben zufolge sei die Art der Mängel in der Truppe bereits bekannt gewesen. Sie seien bislang nur nicht »in dieser Häufigkeit« aufgetreten.

»Während eines Durchgangs im Schießübungszentrum des Heeres sind wir in dieser Woche mit einem unerwartet hohen Ausfall« bei »herausfordernden Übungsbedingungen konfrontiert worden«, erklärte Heeres-Inspekteur Alfons Mais laut AFP. Die neuen Fehlfunktionen betreffen Kampffahrzeuge in einer »speziellen Konfiguration«, wie es heißt, mit der sich die Panzergrenadierbrigade 37 ab 2023 an der »Very High Readiness Joint Taskforce« der NATO-Kriegsallianz beteiligen soll. Von Butler habe in seinem Schreiben angegeben, dass die volle Einsatzbereitschaft der Kompanie erst in drei bis vier Monaten wiederhergestellt werden könne.

Wohl um sich gegenüber der US-geführten Kriegsallianz nicht die Blöße geben zu müssen, kündigte der Generalinspekteur Eberhard Zorn am Sonntag eine »Kraftanstrengung« des Militärs, des Beschaffungsamtes der Bundeswehr und von Fachleuten der Rüstungsindustrie an. Die Verpflichtung gegenüber der NATO werde man »ab dem 1. Januar erfüllen«. Bis dahin dürfte das große Fingerzeigen losgehen bei der Suche nach Verantwortlichen. Die Industrie jedenfalls will sich diesen Schuh nicht anziehen. So habe am Wochenende der dpa zufolge »in Industriekreisen« dort »bittere Verwunderung« darüber geherrscht, nicht gleich von der »Pannenserie« erfahren zu haben und nicht schon früher in die Reparatur eingebunden gewesen zu sein. Demnach werde wohl noch zu klären sein, ob bei dem Schießtraining Wartung, Ersatzteilmanagement und Werkzeugbestand vorhanden gewesen waren.

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestags, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), erwartet jedenfalls eine schnelle Klärung der Ursachen für das technische Versagen der Kriegsgeräte. Am Sonntag erinnerte die Bellizistin außerdem daran, dass »viel Geld in den Puma gesteckt« worden sei. Gelandet ist es bei den Rüstungsunternehmen Krauss-Maffei Wegmann und Rheinmetall Landsysteme. »Die enge Verflechtung von Politik und Rüstungsindustrie hat verheerende Auswirkungen auf den Haushalt«, kritisierte Sevim Dagdelen (Die Linke) am Sonntag per Twitter. Es gebe »kaum große Rüstungsprojekte, die nicht mangelhaft sind, erhebliche Verzögerungen und massive Mehrkosten nach sich ziehen«, erklärte die abrüstungspolitische Sprecherin der Linke-Bundestagsfraktion. Jene »Schrottprojekte« seien trotz allem »eine wahre Goldgrube«. Diese »gigantische Mittelverschwendung« müsse gestoppt werden, forderte Dagdelen.