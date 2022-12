Neu erschienen

Mitteilungen

Die Mitteilungen der Kommunistischen Plattform der Partei Die Linke (KPF) dokumentieren den Bericht des Bundessprecherrates an die Bundeskonferenz der KPF vom November. Darin wird insbesondere gegen eine Spaltung der Partei argumentiert: »Sollte es zur Spaltung kommen, so würde es Die Linke nicht überleben, und die wie auch immer sich bezeichnende Abspaltung würde vermutlich das gleiche Schicksal erleiden wie ›Aufstehen‹.« Gina Pietsch schreibt anlässlich des 225. Geburtstages über Heinrich Heine. Wolfgang Grabowski steuert Überlegungen zum 100. Jahrestag der Gründung der UdSSR bei, Heinz Karl erinnert an Clara Zetkins 1922 erschienene Schrift »Um Rosa Luxemburgs Stellung zur Russischen Revolution«. (jW)

Welttrends

Schwerpunkt im Dezemberheft des außenpolitischen Journals aus Potsdam ist »Frankreich heute«. John P. Neelsen schreibt über »Frankreichs Wirtschaft und die sozialen Herausforderungen«, Werner Ruf über die »Kolonialmacht Frankreich«, Bernhard Stahl analysiert die Außen- und Sicherheitspolitik unter Macron. Außerdem: Erhard Crome erinnert an Zustandekommen und Bedeutung des deutsch-deutschen Grundlagenvertrages 1972. (jW)

Glocke vom ­Ettersberg

Das Mitteilungsblatt der Lagergemeinschaft Buchenwald-­Dora informiert über die erneute Schändung der KZ-Gedenkstätte Buchenwald Ende Oktober; diesmal wurden auf Hinweisschildern Hakenkreuzschmierereien angebracht. In einem Bericht über die Konferenz der Internationalen Föderation der Widerstandskämpfer (FIR) in Belgrad am 24./25. Oktober heißt es: »Für deutsche Verhältnisse ungewöhnlich war die hochrangige Präsenz von Vertretern der serbischen Regierung.« Zusammen mit dem Weltveteranenverband rief die FIR bei dieser Konferenz zu einem sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine auf. (jW)

