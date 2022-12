»Linie 6« und »Fresswürfel«

Werner Schulze/imago Plätze knapp, Stimmung gut: Betriebsfeier des VEB Plastikwerk Berlin im Restaurant des Hotel Berolina an der Karl-Marx-Allee (1.7.1974)

Der siebente Band in der Reihe zum DDR-Alltag beim Verlag Bild und Heimat liegt vor. Diesmal waren die Vorgaben allerdings etwas unscharf, obwohl der Titel »Sie werden platziert!« den DDR-Kundigen vermuten lässt, dass es um Gaststätten und Kneipen geht. Das stimmt nur zum Teil.

DDR-Normalbürger haben oft und möglichst ausgiebig gefeiert. Anlässe gab es jede Menge. Da waren die staatsoffiziellen Feiertage, wie Frauentag, 1. Mai, 7. Oktober usw. Dann gab es berufsgruppenbezogene Feiertage wie den Tag des Eisenbahners (der später in einer ersten Welle Sprachschwierigkeiten produzierender politischer Korrektheit zum Tag der Werktätigen des Verkehrswesens wurde), den Tag des Bergmanns, den Tag der NVA, der Volkspolizei usw. Es gab die kirchlichen Feste, die späterhin in der allgemeinen Wahrnehmung oft wenig oder gar nichts mehr mit Religion zu tun hatten, aber gern genommen wurden, wie Ostern, Weihnachten oder Pfingsten, außerdem natürlich die persönlichen Anlässe wie Geburtstage, Jugendweihen, Hochzeiten, Berufsabschlüsse. Nicht zu vergessen sind die unendlich vielen Feiern der Arbeitskollektive zur Festigung derselben.

Das ist alles in diesem Band beschrieben. Gefeiert wurde überwiegend in entsprechenden Lokalitäten; so beschreibt Wolfgang Schüler jene in der Moritzbastei. Bettina Klemm erzählt die Geschichte der berühmten Dresdner Kneipe »Linie 6«, Jürgen Karney seine Diskothekenzeit im Berliner »Fresswürfel«, Rainer Schurich berichtet vom legendären Café Warschau und anderen Gasthäusern. Es geht auch um Orte, an denen man Kultur erleben konnte. Henner Kotte nimmt sich gleich zwei vor, den Palast der Republik und den Friedrichstadtpalast in Berlin.

Klaus Behling nimmt jene Unsitte aufs Korn, die nicht nur zu regelmäßigen Eulenspiegel-Beiträgen geführt hat, nämlich das titelgebende Schild im Eingangsbereich von vielen Einrichtungen der gehobenen Gastronomie: »Sie werden platziert!«. Offiziell diente diese Praxis dazu, den Gästestrom so zu lenken, dass in den Gasträumen bzw. im Speisebereich keine ständige Drängelei stattfindet. Inoffiziell diente sie aber auch immer wieder Restaurantmitarbeitern dazu, ihre Macht über die Verteilung der stets knappen Plätze zu demonstrieren. Das führte zu zahllosen unschönen Szenen und schlechter Laune. Bestimmte Leute hatten begriffen, dass die Macht die Freundin des Geldes ist und sich mit Scheinen viel regulieren ließ. Entweder hatten sie bei den Seminaren über die Ökonomie des Kapitalismus gut aufgepasst oder waren einfach unsozial. Auf jeden Fall fiel diesem Typus die Umstellung ab 1990 nicht so schwer.

Ergänzt werden diese Beiträge durch Berichte über die Kunstausstellungen der DDR in Dresden und ein schönes Kapitel über Kinos und Defa-Filme. Insgesamt entsteht so ein wunderbares Panoptikum des DDR-Lebens mit all seinen Freuden und Ärgernissen – nicht nostalgisch und sehr individuell. Ein schönes Kleinod für jeden, der wissen will, wie es damals war, jenseits von »Unrechtsstaat« und Stasigrusel, der ja sonst bei jedem Rückblick auf die DDR ein unverzichtbares Muss ist. Garantiert ist auf jeden Fall Amüsemang beim Lesen, wie der Berliner sagt.