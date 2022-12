Vom Nutzen des »Rückkanals«

SNA/IMAGO Frei nach zehn Jahren US-Haft: Der russische Waffenhändler Wiktor But (hier nach seinem Austausch gegen Brittney Griner auf dem Flughafen Abu Dhabi am 8.12.2022)

Nach dem Austausch von zwei Gefangenen zwischen Russland und den USA haben beide Seiten die Rückkehr ihrer jeweiligen Staatsangehörigen als Erfolg ihrer »stillen Diplomatie« bewertet. In den USA wurde dabei öffentliche Unzufriedenheit darüber laut, dass mit der Basketballspielerin Brittney Griner nur eine der beiden Personen freigelassen worden war, für die sich die US-Führung eingesetzt hatte. In Russland dagegen wurde die Freilassung des mutmaßlichen Waffenhändlers oder mindestens -schmugglers Wiktor But als Beleg dafür gefeiert, dass »Russland seine Menschen nicht im Stich lässt«. Mit dieser Parole wird auch die Unterstützung der Bevölkerung der Donbass-Republiken begründet.

Der Austausch der Sportlerin gegen den »Geschäftsmann« (so die russische Wikipedia zu Buts Beruf) war am letzten Donnerstag auf dem Flughafen von Abu Dhabi über die Bühne gegangen, wurde aber erst mit mehrstündiger Verspätung publik gemacht. Seitdem quellen russische Medien über vor Homestories über But, der sich im US-Gefängnis das Zeichnen beigebracht habe – und Beschwerden darüber, dass ihm nicht alle seiner Werke bei der Entlassung ausgehändigt worden seien. Seine Frau erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur TASS, ihr Mann habe seit seiner Entlassung »soviel gegessen wie seit zwölf Jahren nicht mehr«, ohne aber den US-Behörden direkt eine Hungerstrategie gegenüber But vorzuwerfen, der auf Bildern tatsächlich abgemagert wirkte. But selbst lobte den »loyalen« Umgang der US-Beamten mit ihm, sobald seine Freilassung beschlossen gewesen sei. Eine Gefängnisbedienstete habe ihm sogar »auf eigene Kosten« die erste Garnitur Zivilkleidung für den Flug gekauft, berichtete er nach seiner Rückkehr.

Dem Austausch waren mehrmonatige Verhandlungen zwischen Russland und den USA auf Geheimdienstebene vorausgegangen. Washington hatte ursprünglich verlangt, neben Griner auch den ehemaligen Marines-Soldaten Paul Whelan freizulassen, der wegen angeblicher Spionage gegen Russland 2020 zu 16 Jahren Strafkolonie verurteilt worden war. Russland hatte das abgelehnt, offiziell unter Verweis darauf, dass Russland durch die Whelan zur Last gelegte Spionage ein realer Schaden entstanden sei, anders als bei Griner, in deren Gepäck eine geringe Menge von Cannabisöl – erkennbar zum eigenen Gebrauch – gefunden worden war. Der offizielle russische Vorwurf des »Schmuggels« gegen die Sportlerin wirkte so einigermaßen aufgeblasen. US-Medien spekulierten, der Austausch sei eigentlich schon vor längerer Zeit vereinbart gewesen, aber die russische Seite habe ihn erst nach den Zwischenwahlen zum US-Kongress Anfang November vollzogen, um Präsident Joseph Biden keinen vorzeigbaren Erfolg zu servieren. Whelan behauptet, der Datenträger mit den geheimen Informationen, der bei ihm gefunden wurde, sei ihm im Rahmen einer Provokation untergeschoben worden. Man habe ihm gesagt, darauf befänden sich Urlaubsbilder. Der 52jährige mit Wohnsitz im US-Bundesstaat Michigan war Beschäftigter eines privaten Sicherheitsunternehmens und besitzt vier verschiedene Staatsangehörigkeiten.

Entsprechend wirkte die erste Stellungnahme des Kreml eher herunterspielend: Es handle sich um eine Einzelfalllösung, so Sprecher Dmitri Peskow, und man möge daraus keine weitgehenden Folgerungen über den Zustand der russisch-amerikanischen Beziehungen ziehen. Der sei weiterhin sehr schlecht. Bei Wladimir Putin klang das zwei Tage später schon etwas anders: Die Kontakte der Geheimdienste beider Seiten gingen weiter, so wie sie nie abgebrochen worden seien, so Putin. Und: Alles sei möglich, auch weitere Gefangenenaustausche. Es komme darauf an, sich abzusprechen und Kompromisse zu finden. Russland sei hierzu immer bereit.

Zumindest war es das bisher. Zuletzt hatten beide Seiten im April dieses Jahres den US-Studenten Trevor Reed – der nach einer Party in Moskau in volltrunkenem Zustand Polizisten verletzt haben soll – gegen den russischen Piloten Konstantin Jaroschenko ausgetauscht, der in den USA wegen angeblichen Kokainschmuggels zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden war.

Die USA und Russland halten jeweils noch etwa ein halbes Dutzend Bürger des anderen Landes fest, die Gegenstand künftiger Austauschverhandlungen sein könnten. Nach Angaben des US-Senders Radio Liberty werden den US-Bürgern in Russland jeweils geringfügige Drogendelikte bzw. in einem Fall der Missbrauch von Kindern aus einer gescheiterten Ehe vorgeworfen, den in den USA inhaftierten Russen dagegen diverse Delikte aus dem Bereich der Finanz- und Cyberkriminalität. Einer ist der Sohn eines prominenten Abgeordneten der russischen Staatsduma.