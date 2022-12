NDR/Klaus Scherer Schön hier im Grand-Teton-Nationalpark: »Wyoming«

Adventszauber im Harz

Wie weit kommt man mit 15 Euro auf dem Weihnachtsmarkt in Wernigerode? Wieviel Lunge braucht eine Derenburger Glasbläserin für einen Baumbehang? Wie oft muss man die Axt schwingen, um eine Tanne aus Ballenstedt zu schlagen? Viele Fragen, viele Antworten. BRD 2022.

MDR, Sa., 18.15 Uhr

Ich rechne, also bin ich

Künstliche Existenz und menschliche Identität

Ja, die KI ist schon verdammt schlau geworden. Doch noch gilt: Haut dich dein Küchengerät übers Ohr, ist entweder der Gerätehersteller oder das geschrottete Bildungssystem schuld – oder sie sind es beide. Aber gilt das für immer, oder machen uns Maschinen irgendwann schuld- und machtlos? BRD 2022.

3sat, Sa., 19.20 Uhr

Hook

Wortmalerei: Der Name des Piraten schlägt sich wie ein Haken in die Hirnrinde und geht nicht mehr raus. Robin Williams tut alles, was in seiner Macht steht, aber als Peter Pan bleibt selbst er im Schatten des barocken Fieslings Captain Hook (Dustin Hoffman). Dem nahm einst ein riesiges Krokodil eine Hand ab. USA 1991.

ZDF Neo, Sa., 20.15 Uhr

Spielball der Weltpolitik

14 Jahre lang ein legendäres Schmugglerdorf: Der Film zeigt die Hintergründe und Umstände der niederländischen Besatzung der Grenzregion um das deutsche Dorf Elten am Niederrhein im Jahr 1949 und der Rückgliederung in die BRD im Jahr 1963.

ARD Alpha, Sa., 20.15 Uhr

Wyoming

Im einsamen Herzen Amerikas

In keinem leben weniger: Nicht mal 600.000 Wyomingerinnen und Wyominger gibt es, was den Bundesstaat zum bevölkerungsärmsten der USA macht. Vielleicht musste sich der 1912 in Cody in Nordwyoming geborene Maler Jackson Pollock deswegen so abstrakt ausdrücken: Es fehlten die Gestalten. BRD 2022.

NDR, So., 14.30 Uhr

Seilbahnen für die Stadt

Kann eine Alpentechnologie den ÖV retten?

Wer gerade die Ellbogen dreier anderer Pendler im Rücken spürt, weil die Tram mal wieder berstend voll ist, der sehnt sich nach Luft. Seilbahnen, für den alpinen Raum entwickelt, könnten die Lösung für die Verkehrsprobleme der Großstädte sein. Schweiz 2022.

3sat, So., 19.10 Uhr

Cast Away – Verschollen

Das Monodrama mit Tom Hanks, der als Chuck Noland – aber was sind Namen, wenn es nur einen gibt? – notwassert und eine gehörige Portion seines Lebens allein auf einer Insel zubringt. Er wird sein eigener Zahnarzt und der Volleyball Wilson – es gibt sie noch, die Namen! – sein Freund und Blutsbruder. USA 2000.

RTL 2, So., 20.15 Uhr