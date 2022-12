Brescia e Amisano/Teatro alla Scala »Da droht Verrat und dort ein offner Aufruhr! Hunger, Pest und schreckliche Verwüstung!« – Modest Mussorgskis Oper »Boris Godunow« an der Mailänder Scala

Die Ukraine ist mit dem Versuch gescheitert, eine Premiere an der Mailänder Scala zu verhindern. Das ukrainische Konsulat in der norditalienischen Stadt hatte sich an diverse Verantwortliche mit der Aufforderung gewandt, die Aufführung der Oper »Boris Godunow« von Modest ­Mussorgski (1839–1881) nicht stattfinden zu lassen. Die ukrainische Seite hatte geltend gemacht, es dürfe nicht geschehen, dass »Elemente von russischer Propaganda« über eine westliche Bühne gingen. Die Leitung der Scala antwortete kühl, die Oper enthalte keine Propaganda, und die italienische Politik hielt sich zurück. Dabei hat der »Boris Godunow« durchaus ein russisch-patriotisches Sujet: Es geht um die Nachfolgekämpfe um den Zarenthron Anfang des 17. Jahrhunderts in der sogenannten Zeit der Wirren, Thema auch der literarischen Vorlage der Oper, das dem Titelhelden gewidmete Versepos von Alexander Puschkin. Dessen Denkmäler werden in der Ukraine heute im Dutzend geschleift, weil er »imperiales Gedankengut« vertreten habe. Ähnlich geht es anderen Großen des russischen Geisteslebens, von Musikern bis zu Naturwissenschaftlern.

Mit der Ablehnung der Absage des »Godunow« ist die ukrainische Zensurpolitik erstmals von einer prominenten westeuropäischen Kulturinstitution explizit zurückgewiesen worden. Die Reaktion der Scala ist auch deshalb bemerkenswert, weil die Universität Mailand schon vor Monaten versucht hat, sich an die Spitze einer »Cancel«-Bewegung gegen russische Inhalte zu stellen. So wurde damals ein Seminar über Fjodor Dostojewski abgesagt.

Mehr noch. Zur Premiere am vergangenen Mittwoch kamen zwei prominente Gäste: Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Beide erklärten nach der Vorstellung, sie schauten gern Opern, darunter auch russische. Beide betonten, man müsse die russische Kultur von den Aktivitäten der heutigen russischen Regierung unterscheiden.

Solch demonstrativer Respekt vor der russischen Kultur kam praktisch gleichzeitig damit, dass die EU in ihrem neunten Sanktionspaket weitere vier russische Medien aus dem in der EU zu empfangenden Angebot entfernte. Das bedeutet, dass die Kommission zwar weiterhin »russische Desinformation« als Behinderung ihrer eigenen Informationspolitik ansieht und gegen sie vorgeht. Aber parallel versucht sie inzwischen anscheinend, das nationalrussische Narrativ zu entkräften, wonach der Westen im allgemeinen und die Ukraine im besonderen von »Russophobie« geprägt seien.

Um so interessanter ist, dass die strikte Russenfeindlichkeit der offiziellen ukrainischen Kulturpolitik inzwischen auch in Teilen der ukrainischen Gesellschaft angezweifelt wird. So fand ein Video große Beachtung, das dieser Tage ein ukrainischer Soldat mit dem Decknamen »Sergeant Machno« ins Netz stellte. Es enthielt eine Polemik gegen die Kulturpolitikerin Irina Farion, die sich zuletzt mit der Aussage zu Wort gemeldet hatte, die russischsprachigen Bewohner der Ukraine seien »Kreaturen«, die es nicht verdienten, in dem Land zu leben. »Sergeant Machno« dazu: Wenn alle seine russischsprachigen Kameraden, die seit Jahren die Ukraine verteidigten, das Land verließen, dann könne Farion demnächst in ihrer Küche oder im Keller still und heimlich Ukrainisch sprechen, weil das Land in der Zwischenzeit ein russischer Föderationsbezirk geworden wäre. Er verbitte sich als Ukrainer diese kontraproduktiven Angriffe gegen seine Kameraden, so der Soldat. Die russische Sprache sei nicht von Wladimir Putin erfunden worden, und es gebe keine bösen Nationen, sondern nur böse Regimes und böse Menschen.