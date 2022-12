Zeitungsabwurf

Oliver Berg/dpa

Während die einstmals gut funktionierende Zustellung von Tageszeitungen ein immer unzuverlässigeres Gewerbe wird, drehen manche Akteure zumindest technisch das große Rad: Im Kreis Düren erhalten einige Haushalte ihre Zeitungen nun aus der Luft. Bei einem Pilotprojekt testet der Kölner Heinen-Verlag in Kooperation mit dem Medienhaus Aachen die Zustellung per Drohne. Die Zeitung fällt dabei wie hier in Jülich vor dem Wohnhaus des Empfängers aus einer Transportbox unter einer Drohne. Das Konzept des Briefkastens bleibt also vorerst unerreicht. (jW)