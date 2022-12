Rolf Kremming/imago Auf denselben Straßen unterwegs: Sexarbeitende und jene, die sich für deren Alltag interessieren (Berlin, 20.12.2013)

Kalt, windig und nass – so präsentiert sich der Bülowkiez in Berlin-Schöneberg an diesem Dezemberabend. Ich zweifele kurz, ob es der richtige Moment ist, eine Audiotour durch den Kiez zu machen. Aber die Zweifel sind nach wenigen Minuten bereits an der ersten Station verflogen. Die Sexarbeitenden, die mich akustisch auf die Tour »We have always been every­where« (Wir waren schon immer überall) mitnehmen, ziehen mich schnell in ihren Bann. Am 1. Dezember haben Sexarbeitende der »Freien Arbeiter*innen Union« (FAU) Berlin, Sektion Sexarbeit, und das Schwule Museum gemeinsam mit der Berlin History App einen kostenlosen Audiorundgang über die Geschichte der Sexarbeit in Schöneberg veröffentlicht.

Auf denselben Straßen

Doch es bleibt nicht bei einem Rundgang zur Geschichte der Sexarbeit: Geschickt wird die Geschichte des Kiezes mit historischen Ereignissen verbunden – erzählt aus der Perspektive von Personen, die zwar immer und überall da sind, aber gesellschaftlich so oft bewusst übersehen werden. Dabei machen sie auch klar, wie schwer die Auseinandersetzung mit dieser informellen Geschichte an etlichen Punkten ist. So heißt es in einem Beitrag über das Bordell Club Maitresse: »Aber – und vielleicht liegt es daran, dass Geschichte, die für manche zu schillernd ist, ausgelöscht wird – wir wissen fast nichts mehr.«

Die Mischung aus Geschichte, Geschichten und historischen Fotografien wirkt vor Ort besonders gut. Die vielen Aspekte der Repression, denen Sexarbeitende durch die Jahrzehnte ausgesetzt waren und immer noch sind, wirken eindrucksvoller, wenn man auf denselben Straßen unterwegs ist, auf denen sie ihrer Arbeit nachgehen. Aber auch auf dem heimischen Sofa können Interessierte ihren Spuren durch Schöneberg folgen. Einschränkend muss allerdings gesagt werden, dass die App dafür gemacht ist, Rundgänge zu finden, wenn man sich in deren Nähe befindet. Ist das nicht der Fall, ist es etwas unübersichtlich, das Gesuchte zu finden.

»Ich wünsche mir eine Welt für Sexarbeitende, in der es nur ein Job ist und man den Leuten sagen kann, dass man ihn macht. (…) Ich will keinen verdammten Ausweis in meiner Brieftasche mit mir herumtragen müssen, nur weil ich eine Hure bin. Ich will nicht, dass die Polizei meinen Job und meinen Körper reglementiert.« So persönlich wie in diesem Rundgang erleben die meisten Menschen Sexarbeitende und ihre Sorgen sonst nicht. Es wird nicht soziologisch über die theoretischen Belange referiert, sondern die Menschen, die den Job selber täglich erleben, erheben ihre Stimme.

Der Rundgang endet zeitlich mit dem Beginn der Coronapandemie und den Auflagen, unter denen Sexarbeit in der Folge stand: »Im Jahr 2020 wurde die Sexarbeit in Berlin durch die Hygieneverordnung vollständig illegalisiert, und in der Community machte sich Angst breit. (…) Die Polizei durchkämmte auch die Straßen nach Sexarbeitenden, die im Freien anschaffen, um zu überleben, und sie gingen gegen diejenigen vor, die sonst nirgendwo hingehen konnten. Als die Bordelle geschlossen wurden, verloren viele Sexarbeiter*innen ihr Dach über dem Kopf und wurden in die Obdachlosigkeit getrieben.« Diese neue Eskalation der Repression war auch die Initialzündung für die Gründung der Sektion Sexarbeit in der FAU Berlin, die den Rundgang entwickelt hat.

Gewerkschaftlich organisiert

Im Mai 2021 gründeten Sexarbeitende die »Arbeitsgruppe Sex Work« in der FAU Berlin mit dem Ziel, eine gewerkschaftliche Basis und eine eigene Sektion zu schaffen. Sie konnte bereits wenige Monate später, im Oktober 2021, gegründet werden, da die Mitgliederzahlen sich schnell positiv entwickelten. Im September dieses Jahres veröffentliche die Sektion Sexarbeit ein Manifest, in dem sie die Notwendigkeit gewerkschaftlicher Organisierung für ihre Berufsgruppe auf den Punkt bringt: »Aufgrund der derzeitigen Arbeitskultur und unseres eingeschränkten Rechtsstatus fehlen uns (Arbeits-)Rechte und die Möglichkeit, uns mit unseren Kollegen zu organisieren, wir werden streng reglementiert und sind daher Zielscheibe von Willkür, Gewalt oder Ausbeutung durch Chefs, staatliche Institutionen oder Mitbürger. Wir sind Arbeiter*innen, die derzeit nicht den Schutz durch Arbeitsrechte genießen.«