Allmähliche Umwandlung

IMAGO/Heritage Images Josef Stalin in der Schreibstube: »Die Wirkungssphäre des Wertgesetzes erstreckt sich bei uns vor allem auf die Warenzirkulation, (…) auf den Austausch vor allem von Waren des persönlichen Konsums«

Im November 1951 organisierte das ZK der KPdSU eine Diskussion über den Entwurf eines Lehrbuchs der Politischen Ökonomie, den ein Stab renommierter Wissenschaftler vorgelegt hatte. Stalin nahm sich der Sache an. Er hatte darauf bestanden, dass auch Forscher mit abweichenden Lehrmeinungen der Kommission angehören. Sein Kommentar der Diskussionen – »Ökonomische Probleme des Sozialismus in der UdSSR« – wurde nach Stalins Tod Gegenstand heftiger Debatten.

Wie nötig ein solches Lehrbuch war, wird schon an der Bandbreite der Zuschriften deutlich. Einige zerrissen den gesamten Entwurf. Zu ihnen gehörte Luka Jaroschenko. Er trat mit dem Anspruch auf, selbst eine »Politische Ökonomie des Sozialismus« zu schreiben – ein verwegenes Vorhaben für einen Nobody (der er damals war). Jaroschenko vertrat eine Politische Ökonomie, die reduziert blieb auf die »rationelle Organisation der Produktivkräfte« und in der »Streitereien über die Rolle dieser oder jener Kategorien der Politischen Ökonomie des Sozialismus wie Wert, Ware, Geld Kredit usw. (...) durch die wissenschaftliche Begründung einer solchen Organisation ersetzt werden«. Lehrmeinungen dieser Richtung fasste man damals unter »Bogdanowismus« zusammen.

Alexandra Sanina und Wladimir Wenscher vertraten dagegen, dass durch Erweiterung der Ware-Geld-Beziehung das Kollektiveigentum auf das Niveau des allgemeinen Volkseigentums gehoben werden könne. Ihr Vorschlag war, die Maschinen- und Traktorenstationen (MTS) den Kollektivwirtschaften durch Verkauf zu übereignen (was 1958 unter Nikita Chruschtschow tatsächlich passierte). In eine ähnliche Richtung zielten die Einwände von Alexander Notkin. Er betrachtete (auch) die Produktionsmittel als Ware und sah das Wertgesetz als mögliches Regulativ.

Besondere Warenproduktion

Für Stalin existierte Warenproduktion im Sozialismus wegen vorerst nicht abgeschaffter unterschiedlicher Eigentumsformen von Landwirtschaft (genossenschaftlich) und Industrie (staatlich). Wenn Produkte die »Hände wechseln« (Marx), werden sie zu Waren. Das Besondere an dieser Art Warenproduktion: Sie ist eine ohne Kapitalisten, ihr Wirkungsbereich bleibt auf den persönlichen Bedarf beschränkt, die wesentlichen Produktionsmittel (MTS) blieben auch auf dem Land Eigentum des Staates. Sie den Kollektivwirtschaften durch Verkauf zu übereignen, hätte den Einfluss der Warenzirkulation erhöht, weil »ungeheure Mengen von Produktionsinstrumenten der Landwirtschaft in die Bahn der Warenzirkulation geraten« wären. Damit hätte man sich weiter vom Kommunismus entfernt statt, wie Sanina/Wenscher meinten, auf das Niveau des allgemeinen Volkseigentums zu gelangen. Weil sich damals ein kapitalistischer Markt schwerlich entwickeln konnte, sprach Stalin von einer Warenproduktion besonderer Art.

Produktionsmittel seien bereits keine Waren mehr. Sie werden erstens nicht »verkauft«, sondern vom Staat verteilt, zweitens verliere der Staat bei der Übergabe nicht das Eigentumsrecht, und drittens seien Betriebsdirektoren nicht Eigentümer ihrer Betriebe, sondern an die Planung gebundene Bevollmächtigte. Wert und Wertgesetz werden, so Stalin, als historische Kategorien verschwinden. Angesichts der eingeschränkten Warenproduktion könne das Wertgesetz schon nicht mehr als Regulator für die Preise der landwirtschaftlichen Produkte wirken, denn es gibt weder »freies« Spiel der Preise noch Konkurrenz.

Sobald jedoch an die Stelle des staatlichen und des kollektiven Sektors ein einheitliches System der Wirtschaftsorganisation tritt, seien Ware und Wertgesetz hinfällig. Den kollektiven Sektor einfach zu nationalisieren, wie einige Diskussionsteilnehmer meinten, sei nicht möglich, weil es sich bereits um sozialistisches Eigentum handele. Stalin favorisierte die allmähliche Umwandlung des kollektivwirtschaftlichen Eigentums in allgemeines Volkseigentum, die Einführung von Produktaustausch anstelle der Warenproduktion.

Unglückliche Verwendung

Weil dieser Produktaustausch nichts zu tun habe mit der utopischen Idee, im Überfluss vorhandene Naturalien zu verteilen, erinnerte Stalin den »Genossen Jaroschenko« daran, dass die Marxschen Reproduktionsschemata aus dem zweiten Band des »Kapitals« auch bei einer »gesellschaftlichen Produktion« ihre Berechtigung haben. Eine Reproduktion kann nur funktionieren, wenn ein Austausch zwischen Produktions- und Konsumtionsmitteln stattfindet. Diesen Austausch regelt in einer Marktgesellschaft [bei einfacher Reproduktion I(m+v) = IIc] noch das Geld. Stalin: »In der zweiten Phase der kommunistischen Gesellschaft wird die Menge der für die Herstellung der Produkte aufgewandten Arbeit nicht auf einem Umwege gemessen werden, nicht vermittels des Wertes und seiner Formen, wie es in der Warenproduktion der Fall ist, sondern direkt und unmittelbar – durch die zur Herstellung der Produkte verausgabte Menge der Zeit, Menge der Stunden.«

Hier wäre anzumerken, dass Stalin für jene zweite Phase das setzte, was Marx in seinen »Randglossen« (1875) für die erste Phase angedacht hatte. Der Widerspruch ergibt sich aus der unglücklichen Verwendung des Begriffs »Sozialismus«, in dem seit Lenins »Staat und Revolution« Marx’ Diktatur des Proletariats und die erste Stufe des Kommunismus vermengt werden. Als praktischen Beleg dafür, was in Marx’ erster Phase schon möglich wäre, können die Entwicklungen in Bulgarien dienen. Dort wurde Anfang der 70er Jahre ein Weg zur Integration der Landwirtschaft in die gesamtgesellschaftliche Planung eingeschlagen, indem man (zunächst) 170 agrarindustrielle Komplexe einrichtete. 1976 kündigte man einen »Nationalen agrar-industriellen Komplex« an, der die organisatorische und ökonomische Einheit der Betriebe in Landwirtschaft und Nahrungsmittelindustrie herstellen sollte. Warenproduktion und Geldwirtschaft hätten wahrscheinlich verschwinden können. Allerdings wurde dieser Weg nicht konsequent weiter verfolgt. 1979 wurde die »Nationale agrar-industrielle Vereinigung« aufgebaut, in der Betriebe ihre Unabhängigkeit bewahrten. Seit der zweiten Hälfte der 80er sind Stalins Vorstellungen von Arbeitszeitrechnung in vollem Umfang realisierbar – politische Macht dazu vorausgesetzt.

Nach dem XX. Parteitag wurden Stalins Vorstellungen kassiert. Die Towarniki konnten sich – auch in der DDR – durchsetzen. Die Begründungen für die Warenproduktion verschoben sich immer mehr in Richtung Arbeitsteilung, Produktivkraftentwicklung, Leistung (!) bis zu einer Konstruktion, die auf den mit sich selbst tauschenden Eigentümer hinausläuft (Friedrich Behrens). Dem Sozialismus bzw. der Sache des Kommunismus hat das nicht gutgetan.