Fabian Sommer/dpa Protest gegen Hochrüstung (Berlin, 5.12.2020)

An diesem Wochenende findet in Kassel der 29. bundesweite Friedensratschlag statt. Wie ist die Resonanz nach der coronabedingten Pause?

In den vergangenen zwei Jahre mussten wir den Friedensratschlag virtuell organisieren. Jetzt treffen wir uns zum ersten Mal wieder persönlich, und die Resonanz ist wirklich sehr gut. Wir erwarten über 300 Teilnehmer, es wird richtig voll werden. Der Stand der Anmeldungen ist noch besser als im Jahr 2019.

Das Motto der Konferenz am Sonnabend und Sonntag lautet »Unterwegs zu einer neuen Weltordnung – Weltkrieg oder sozialökologische Wende zum Frieden«. Können Sie das konkretisieren?

Wir befinden uns in einer Umbruchsituation. In der geht es darum, in der Friedensfrage entschieden zu sein. Wir müssen uns auf neue Bedingungen einstellen und uns mit geopolitischen Veränderungen beschäftigen, die zu besorgniserregenden Zuspitzungen führen. Positionen und Ansätze, die für die 70er Jahre prägend waren – ich erinnere an die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, KSZE –, wurden mittlerweile komplett aufgegeben. Militärische Optionen spielen wieder eine entscheidende Rolle.

Uns geht es darum, wieder zurück zu einem Begriff von gemeinsamer Sicherheit zu finden. Ein solcher ist etwa in der Charta von Paris von 1990 formuliert worden, dem Schlussdokument der damaligen KSZE-Sondergipfelkonferenz, das Grundlage für eine neue friedliche Ordnung in Europa sein sollte. Die Sicherheit des Gegenübers sollte genauso wichtig sein wie die eigene. Das ist der zentrale Punkt.

Der Westen sucht unter der Führung der USA zunehmend die Konfrontation mit Russland und China. Wie akut ist nach Ihrer Einschätzung die Gefahr, dass ein dritter Weltkrieg ausgelöst wird?

Das Risiko ist ein Stück weit unkalkulierbar. Ein Weltkrieg kann durch Zufall ausgelöst werden. Wir hatten ja kürzlich den Raketeneinschlag auf polnischem Staatsgebiet. Da war schon eine existentielle Bedrohung spürbar. Das ist ein Punkt, der uns große Sorgen machen: dass es gewollt oder ungewollt zu einer Eskalation kommt.

Beim Friedensratschlag werden sich renommierte Referenten mit der globalen Umbruchsituation befassen.

Ja. Unsere Referenten werden sich bemühen, die augenblickliche Situation zu analysieren. Und zwar zum einen global, aber auch mit Blick auf verschiedene Regionen: Afrika, China oder der Nahen Osten. Es gibt überall dort Konflikte, die deutlich machen, dass es einer Neuorientierung bedarf. Zu Beginn werden Christin Bernhold, Jörg Kronauer, Karin Kulow und Peter Wahl ihre Einschätzungen zur neuen Weltordnung abgeben. Jürgen Wagner von der Informationsstelle Militarisierung wird sich mit den deutschen Großmachtambitionen beschäftigen.

Auf der Konferenz wird auch Heela Nadschibullah sprechen, die Tochter des ehemaligen demokratisch gewählten Präsidenten Afghanistans Mohammed Nadschibullah.

Für uns war sehr wichtig, dass wir nach einjähriger Funkstille das Thema Afghanistan wieder auf die Agenda setzen. Das wollen wir nicht einfach ausblenden.

Zum Ukraine-Krieg gibt es in der Friedensbewegung unterschiedliche Positionen. Wie verhalten Sie sich dazu?

Wir vom Friedensratschlag nehmen da eine klare Position ein: Es braucht einen Waffenstillstand und Verhandlungen, um eine weitere militärische Eskalation zu vermeiden. Am Sonntag werden wir die Ansätze für Verhandlungslösungen auf einem prominent besetzten Podium deutlich herausarbeiten. Diskutieren werden dann Daniela Dahn, Michael von der Schulenburg, Norman Paech und Michael Müller von den Naturfreunden. Zum Abschluss wird die Linke-Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen über den Zusammenhang von Sozialprotesten und der Friedensbewegung referieren. Ich finde es wichtig, dass beim abschließenden Podium Robert Weißenbrunner von der IG Metall Osthessen dabei ist. Ohne Gewerkschaften können wir friedenspolitisch nicht vorankommen.