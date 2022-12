Hofnarr des Milliardärs

imago images/ZUMA Wire In Hanounas Sendung »TPMP« darf der Faschist Éric Zemmour (r.) regelmäßig und ungestört seine Hetze vortragen

Der Milliardär Vincent Bolloré, multipler Medienunternehmer, Chef des internationalen Konzernkonglomerats Vivendi und Rechtsaußen der französischen Großkapitalistengarde, hält sich seit zwölf Jahren einen Hofnarren. Sein Chouchou ist ein Mann namens Cyril Valéry Isaac Hanouna, ein 48 Jahre alter TV-Entertainer auf Bollorés populärem Kanal C 8, der dem Volk täglich zwischen 19 und 21 Uhr die Essenzen der geistigen und sozialen Welt seines Meisters in nackte Gassensprache übersetzt. Hanouna beleidigt und beschimpft Homosexuelle, verhöhnt konkurrierende Fernsehstars, erniedrigt Teilnehmer seiner Livesendung vor laufender Kamera und fühlt sich dabei offensichtlich von Tag zu Tag wohler. Sein jüngstes Opfer: der linke Politiker Louis Boyard, ein Abgeordneter aus Jean-Luc Mélenchons Formation La France insoumise (LFI).

Den ehemaligen Kollegen Boyard, der einst selbst als sogenannter Chronist in Hanounas tieffliegender Zirkusshow »Touche pas à mon poste« (TPMP, deutsch: Fass mein TV nicht an) mitgequatscht hatte, trat Bollorés Sprachrohr am 10. November dermaßen in den Dreck, dass seine dröhnende Schimpfkanonade in den Medien des Landes noch tagelang nachhallte. Den für diesen Abend eingeladenen Abgesandten einer politischen Linken, die Bolloré ebenso hasst wie die Justiz, die sich immer mal wieder mit seinen Geschäften zu befassen hat, haute er unter dem Gelächter des Publikums deshalb in die Pfanne, weil er dem Chef, eben Bolloré, zu nahe getreten war. Thema der ausartenden Sendung: die Irrfahrt des Rettungsschiffes »Ocean Viking« und seiner 234 aus dem Meer gezogenen afrikanischen Passagiere; eine menschliche und politische Katastrophe, die Boyard – nach den möglichen Ursachen befragt – auch an der Ausbeutung afrikanischer Arbeiter in Bollorés Palmölfabriken in Kamerun festmachte.

Hanouna, der sich unter dem vermeintlich umfassenden Schutz seines Patrons seit Jahr und Tag vor Millionenpublikum alles erlaubt, reagierte aufgebracht: »Ich spucke nicht in die Hand, die mich nährt«, zischte er den verblüfften Politiker an, »und du solltest es auch nicht tun.« Dann folgten »geifernde Beschimpfung«, wie die Pariser Tageszeitung Libération in den Tagen danach notierte: »Idiot, hässlicher Sack, Stück Scheiße …«. Eine weitere Aufführung jenes gesellschaftspolitischen Theaters, das Hanouna offenbar als Narr am Hof des Medienherrschers zu spielen hat. Bolloré habe »das Geld gegeben«, brüllte der an diesem Abend unbeherrschte Talkmaster, das beide ernähre und Boyard letztlich sogar »zum Abgeordneten gemacht« habe.

Bolloré hat in seinem TV-Reich die Zahl gelernter Journalisten in den vergangenen fünfzehn Jahren streng reduziert. An ihre Stelle setzte er sogenannte Polemisten. Angebliche Experten also, frühere hohe Militärs etwa, graue Eminenzen aus dem Pool des Finanzkapitalismus; gerne auch Frauen, die – als Feministinnen präsentiert – ihren Geschlechtsgenossinnen gleichwohl das Recht auf Abtreibung absprechen. Hanouna, der einst Medizin studierte und womöglich sogar den Eid des Hippokrates schwor, betreibt sein Geschäft und damit das seines Meisters ohne Ansprüche an irgendeine Moral oder irgendwelche gesellschaftliche Formen. Er ist bekannt als homophober Jäger sexueller Minderheiten, er zeigt in seiner Sendung grinsend die irgendwo in dunklen Gassen des Internets aufgetriebenen Nacktbilder weiblicher Kolleginnen. Und er ist in der Tat, angeblich für ein Gehalt von 40.000 Euro im Monat, Bollorés bester Medienmann.

»TPMP« kostet den TV-Magnaten und Finanzier des Faschisten Éric Zemmour inzwischen immerhin rund 50 Millionen Euro im Jahr. Aber die Show lockt, Abend für Abend, pro Sendung durchschnittlich rund 1,5 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. Fast 20 Prozent dieser Fans kommen aus der begehrtesten Altersgruppe des internationalen Werbegeschäfts, die der 15- bis 34jährigen. Im Februar 2016 präsentierte die Satirezeitung Charlie Hebdo Bollorés Bouffon auf der Titelseite daher als am Hirn der Jugendlichen saugenden Moskito; Überschrift: »Cyril Hanouna, ein Virus, das blöde macht.«