Aktienrente groß gedacht

Boris Roessler/dpa/dpa-Bildfunk Wo die Milliarden für das Spekulieren an der Börse herkommen sollen, will Lindner noch nicht verraten

In der Krise taugt die neoliberale Kürzungsdoktrin nicht, und im gegenwärtigen Kapitalismus ist Dauerkrise. Keine leichten Zeiten für einen FDP-Finanzminister. Doch Christian Lindner hält Inflation und Wirtschaftsschrumpfung zum Trotz unerschütterlich an der Schuldenbremse fest – und eröffnet nebenbei einen Schattenhaushalt nach dem anderen, um der Realität Tribut zu zollen. Mit der Aktienrente hatte er allerdings ein Staatsschuldenprojekt in den Koalitionsvertrag verhandelt, mit dem er der eigenen Klientel gefallen kann. Das wird nun ausgespielt.

Den Einstieg der Rentenversicherung »in eine teilweise Kapitaldeckung« hatte Lindners Partei SPD und Grünen abgetrotzt. Die Idee: Der Staat steckt weiterhin keine Steuergelder direkt in die Rentenkassen, dafür aber in einen Fonds und geht damit an den Finanzmärkten zocken. Wenn es gut läuft, sollen mit den Spekulationsgewinnen Löcher im Rentensystem gestopft und so Beitragserhöhungen vermieden werden. Und wenn es schlecht läuft – na ja, wird schon irgendwie schiefgehen.

Lindner hat Freude an dem Konzept, und er denkt es groß. Hatten die Ampelparteien einst vereinbart, in einem ersten Schritt zehn Milliarden in den neuen Spekulationsfonds zu stecken, sagte Lindner am Dienstag gegenüber dem Tagesspiegel: »Wir brauchen mittel- bis langfristig eine dreistellige Milliardensumme, damit die Erträge der Aktienanlage einen spürbaren Effekt auf die Stabilisierung der Rentenbeiträge und des Rentenniveaus haben können.«

Das entspricht aktuellen Berechnungen des Verbraucherportals Finanztip, denen zufolge die Aktienanlage des Bundes ein Volumen von 210 Milliarden Euro haben müsste, um damit eine Beitragssteigerung um einen Prozentpunkt zu kompensieren. Und da liegt schon die ausgesprochen optimistische Annahme zugrunde, dass der Staat mit seinen Aktiengeschäften eine jährliche Rendite von acht Prozent erzielen kann. Das mag in einer langen Frist plausibel sein, die den westdeutschen Nachkriegsboom bis in die 1970er Jahre beinhaltet, in Zeiten des finanzmarktgetriebenen Dauerkrisenkapitalismus ist das Quatsch.

Wo die zig Milliarden für den Spekulationsfonds herkommen sollen, wollte Lindner bislang noch nicht verraten. Er habe dazu Ideen, sagt er, es gebe aber »noch keine abgeschlossene Willensbildung der Bundesregierung«. Weiter verwies er darauf, dass die der ersten zehn Milliarden als Kapitalstock vollständig über neue Schulden finanziert würden und als Darlehen des Bundes in die Aktienrücklage flössen. Diese soll nun offenbar enorm ausgebaut werden. »Wir machen uns zunutze, dass der Staat für seine Anleihen weniger zahlen muss, als die Kapitalmärkte an Rendite bringen«, erläuterte er.

Wie schnell kapitalgedeckte Rentenansprüche im Ernstfall pulverisiert werden können, hatte sich zuletzt währen der Weltfinanzkrise 2007 bis 2009 gezeigt. Damals hatten Pensionsfonds Billionen in den Sand gesetzt. Laut einer OECD-Schätzung wurde rund ein Viertel des akkumulierten Vermögens dieser Fonds vernichtet – 5,4 Billionen US-Dollar. Die deutschen Rentenkassen kamen damals trotz Riester-Rente noch glimpflich davon. Mit Lindners Aktienrente sähe das beim nächsten Mal anders aus.

Kritik am Vorstoß des Finanzministers kam am Dienstag unter anderem von der Fraktion Die Linke im Bundestag: »Ich fordere SPD und Grüne auf, dieses absurde Theater sofort zu beenden, denn mit der Rente darf man nicht zocken«, sagte der rentenpolitische Sprecher der Fraktion, Matthias W. Birkwald. »Wir brauchen statt eines solch irre teuren Vorschlages eine einmalige und zusätzliche Rentenerhöhung um zehn Prozent, damit das Rentenniveau wieder lebensstandardsichernde 53 Prozent erreicht.«