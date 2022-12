Pflegekräfte viel öfter krank

Frank Molter/dpa Behandlungszimmer der Intensivstation am Universitätsklinikum in Kiel (10.12.2021)

Nach jahrzehntelanger Ökonomisierung, verbunden mit Kostenreduktion, Personalabbau und Tarifflucht, haben sich die Arbeitsbedingungen für alle Berufsgruppen in Pflegeheimen und Kliniken enorm verschlechtert. Zur Situation in der Pflege gibt es inzwischen regelmäßig Erhebungen. Der Dachverband der Betriebskrankenkassen (BKK) stellte am Mittwoch Daten zur Arbeitsunfähigkeit in der Berufsgruppe vor. Der Befund: Beschäftigte in den Pflegeberufen sind deutlich häufiger krank.

In der Altenpflege kamen auf einen Beschäftigten im vergangenen Jahr 33,2 Fehltage, der Durchschnitt aller Beschäftigten lag bei 18,2 Fehltagen. Auch in der Krankenpflege lagen die Fehlzeiten laut BKK-Gesundheitsreport mit 25,7 Tagen Arbeitsunfähigkeit deutlich über dem Schnitt. Die schon vorhandene Differenz zum allgemeinen Durchschnitt ist in den vergangenen beiden Jahren der Coronapandemie noch weiter gewachsen. Besonders weit über dem Durchschnitt liegen Fehltage wegen Muskel-Skelett-Erkrankungen und wegen psychischer Störungen, so der Report.

So wie derzeit bis zum regulären Renteneintrittsalter zu arbeiten, kann sich der repräsentativen Umfrage zufolge ein Drittel der Altenpflegekräfte nicht vorstellen. Bei den Gesundheits- und Krankenpflegekräften sind es mehr als ein Viertel. 40 Prozent aller befragten Pflegekräfte sagten aus, dass sie den Anforderungen ihrer Arbeit nur teilweise oder gar nicht gewachsen seien. In anderen Berufen sagen das 24,6 Prozent der Beschäftigten.

Auch in dieser Erhebung geben die Beschäftigten wieder schlechte Arbeitsbedingungen und Überlastung als Gründe für ihre Unzufriedenheit an. Doch bei den Reformvorschlägen des BKK-Dachverbands geht es eher um die Verwaltung des Mangels als um dessen Behebung. So erklärte etwa der Vorstandschef des Dachverbands, Franz Knieps, am Mittwoch: »Wir haben zu viele Krankenhäuser, wir machen zu viel stationär, was auch ambulant erledigt werden könnte. Wenn man diese Strukturen bereinigen würde, dann wäre, glaube ich, ausreichend Arbeit und ausreichend gute Arbeit für alle vorhanden.«