Nachschlag: Schwer verstimmt

LUILUIS EDUARDO NORIEGA A EDUARDO NORIEGA A/imago/Agencia EFE Gruß an die Staatsmacht: Franziskus-Figur in einem Laden im kolumbianischen Medellin (3.9.2017)

Ist der Umstand, dass es in einer Reihe von lateinamerikanischen Ländern linke Staatschefs gibt, auch ein Sieg der »Befreiungstheologie«, also jener Richtung in der katholischen Kirche, die sich einst »an die Seite der Armen« stellte? Und wie steht es um das Verhältnis der Amtskirche zu den linken Präsidenten? Der Südamerikakorrespondent Tobias Käufer sieht Anzeichen für einen »Schulterschluss« und vertritt im Interview die Auffassung, dass diese Entwicklung durchaus im Sinne von Papst Franziskus sei. Was dabei auch eine Rolle spielt, ist, dass die weiter wachsende evangelikale Konkurrenz mit der politischen Rechten verwoben ist. Anders schaut es in den Ländern aus, die Käufer »Linksdiktaturen« nennt: Kuba, Venezuela und Nicaragua. Die Ortskirchen in diesen Ländern hielten »in unterschiedlich ausgeprägter Form« Distanz zu den Regierungen. Da ziehen Befreiungstheologen wie Boff aber nicht mit, weil sie, meint Käufer, ein Problem damit haben, »Verbrechen in linksextremen Diktaturen anzusprechen«. Das sorgt für »Verstimmung«. (np)