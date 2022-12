Ab ins Töpfchen

absolut Medien GmbH, www.absolutmedien.de Max Reichmann: »Das Blumenwunder« (Filmstill, 1926)

Die Pflanzen sind unter uns. Sie kriechen durch Ritzen im Mauerwerk und brechen durch Asphalt, Baumwurzeln spüren Wasseradern auf und brechen durch Abflussrohre. Dass sie allerdings mehr sind als Obst, Gemüse und Kraut dämmerte den Menschen erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Plötzlich war die Vegetation auch für Künstler nicht mehr ornamentaler Zierat, sondern, angestoßen durch Fotografie, Film und Naturwissenschaft, ein eigenwilliges Wesen aus einer geheimnisvollen Parallelwelt. Zeitrafferaufnahmen wie im Film »Das Blumenwunder« von Max Reichmann, der 1926 ein großer Kinoerfolg war, zeigen sie als lebendige Wesen, die auf ihre Umwelt reagieren, atmen und kommunizieren. Biologen quantifizierten ihre Sauerstoffproduktion, dokumentierten die Zirkulation von Flüssigkeit in ihrem Inneren und untersuchten deren elektrische Ströme. Damit einher gingen naturphilosophische Überlegungen, die im 21. Jahrhundert mit dem sogenannten »Nonhuman Turn« ihren vorläufigen Höhepunkt erreichten: Das anthropozentrische Weltbild ist passé, der Mensch ist nicht besser oder schlechter als ein Löwenzahn, ein Teil der belebten Natur eben, von der er abhängig ist – was sich umgekehrt nicht unbedingt sagen lässt.

Diskret aufgereiht

Mit den 1920er Jahren wanderten Formen und Farben der Pflanzenwelt dann folgerichtig von Wald und Wiese auch in die Ateliers moderner Künstler von Otto Dix bis Ernst Ludwig Kirchner. So kommt es, dass die »Grüne Moderne« nun auch ein Fall für das Kölner Museum Ludwig und ein groß angelegtes Ausstellungsprojekt ist, das den botanischen Erscheinungsformen dieser Zeit in Malerei und Fotografie, aber auch in Film und Musik nachspürt. Karl Blossfeldts Pflanzenaufnahmen isolierten Blätter und Stängel, oft vielfach vergrößert, aus ihrer Umgebung und ließen sie vor weißem Hintergrund zu starren, fast schematischen Objekten gefrieren. Doch ihre wahre Blüte erlebte die »neue Sicht auf Pflanzen« dann ausgerechnet im Zusammentreffen mit der kühlen Ästhetik der Neuen Sachlichkeit. Ordentlich sortiert und diskret aufgereiht standen die Töpfchen in Regalen und Fenstern. Das galt vor allem für die gezähmte Wildheit exotischer Pflanzen, die wie Trophäen des kolonialen Zeitalters gehandelt wurden. Der »Pflanzenkult«, wie Rainer Stamm in seinem gleichnamigen Katalog-Essay schreibt, war allgegenwärtig: »Exotische Stachel- oder Dickblattgewächse wurden zu den Insignien des modernen Wohnraums, erschienen als nahezu stereotype Versatzstücke in den Stilleben der Neuen Sachlichkeit und bildeten beliebte Sujets der Avantgardefotografie.«

Der Kaktus

Das galt vor allem für Kakteen, die als exemplarische Asketen wie pflanzliche Kristalle plötzlich überall herumstanden. Hatte Anton Räderscheidt (1925) sein »Kaktusstilleben« noch aus allen Zusammenhängen befreit, bevölkerten die domestizierten Exoten zwischen kargen Flächen und klaren Linien minimalistisch ausgestatte Wohnzimmer ebenso wie Werbeanzeigen für Möbel von Le Corbusier und die funktional gestalteten Arbeitsräume in Architekturzeitschriften. Auch fungierten sie als unschuldige Stellvertreter kolonialer Phantasien. Suzanne Pierre weist darauf hin, wie die Kategorisierung und die Exotisierung von Pflanzen zur Rassifizierung von Menschen parallel verlief. Dieselben Logiken fanden hier wie dort Anwendung – bis heute: »Die gegenwärtige Dringlichkeit, die biologische Vielfalt charismatischer Pflanzen und Tiere vor dem Massensterben zu bewahren«, so Pierre, »ist unglücklich mit der unverhältnismäßigen Bedrohung durch den Klimatod verwoben, der nicht-weiße Bevölkerungsgruppen weltweit betrifft.«

Lieber nachhaltig

Die Dringlichkeit des Umdenkens durchdringt auch diese Ausstellung: Quer durch alle Abteilungen ist sie das Ergebnis möglichst nachhaltiger Museumsarbeit – die gezeigten Werke stammen ausschließlich aus der eigenen Sammlung, um Transportkosten zu vermeiden, die Aufbauten kommen zu 90 Prozent aus vergangenen Präsentationen, auf einen gedruckten Katalog wurde ganz verzichtet – er steht kostenfrei abrufbar im Netz. Pflanzen, so formuliert es Museumsdirektor Yilmaz Dziewior, gehörten eben nicht zur Umwelt des Menschen, sondern machten dessen Lebenswelt wesentlich aus. Das gilt auch für deren Schattenseiten: In Friedrich Wilhelm Murnaus Film »Nosferatu« von 1922 verspeist eine Venusfliegenfalle genüsslich ihr Opfer – im Anklang an Vampirismus und die Schreckensphantasie, dass Pflanzen das etablierte Machtverhältnis bezüglich der Frage, wer wen frisst, eines Tages umkehren könnten. Anders als der Mensch bevölkern sie die Erde seit Milliarden von Jahren. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie eines Tages in aller Seelenruhe dessen kompostierte Überreste verspeisen werden, erscheint nicht nur rechnerisch außerordentlich groß.