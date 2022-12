Flüchtlinge ohne Rechte

Maciej Luczniewski/imago images/NurPhoto Flüchtlinge werden am 19. August von polnischen Grenztruppen bei Usnarz Gorny festgesetzt

Mehr als 30 Menschenrechtsorganisationen und Sozialverbände befürchten einen dramatischen Abbau von Flüchtlingsrechten in der EU und fordern ausgerechnet die Bundesregierung zum Handeln auf. Durch die sogenannte Instrumentalisierungsverordnung sollten Flüchtlingsschutz und Menschenrechte »an den Außengrenzen ausgehebelt werden«, erklärten unter anderem Pro Asyl, Amnesty International Deutschland und Ärzte ohne Grenzen am Dienstag. Die Verordnung steht demnach am Donnerstag bei einem Treffen der EU-Innenminister zur Abstimmung.

»Seit Jahren beobachten wir, dass grundlegende Rechte an den Außengrenzen verletzt werden«, erklärte die rechtspolitische Sprecherin von Pro Asyl, Wiebke Judith. »Mit der Instrumentalisierungsverordnung kommen die EU-Innenminister*innen den Ländern entgegen, die das Fundament der EU untergraben.« Die Bundesregierung müsse hier »eine rote Linie ziehen und die Verordnung ablehnen«.

Hintergrund ist die seit dem Spätsommer vergangenen Jahres katastrophale Situation von Asylsuchenden unter anderem aus dem Irak und Afghanistan an der EU-Außengrenze zu Belarus. Tausende Menschen versuchten monatelang etwa nach Polen oder Litauen zu gelangen. Die EU-Staaten gingen mit äußerster Härte gegen die Flüchtlinge im Grenzgebiet vor, die Presse erhielt kaum Zugang, zahlreiche Menschen starben. Und noch immer harren Menschen unter unwürdigen Bedingungen in den dortigen Wäldern aus. Die EU warf Minsk »hybride Kriegführung« und eine »Instrumentalisierung« der Asylsuchenden vor. Mit der nun geplanten Verordnung sollen die betroffenen Staaten in einem solchen Fall nicht mehr an Flüchtlingskonventionen gebunden sein.

In der gemeinsamen Erklärung der 35 Organisationen heißt es, dadurch würden »europäische Vorschriften für Asylverfahren sowie für die Unterbringung und Versorgung von Schutzsuchenden weit unter jedes erträgliche Minimum« abgesenkt. »Die Verordnung würde es durch die Schließung von Grenzübergängen für fliehende Menschen nahezu unmöglich machen, an den Außengrenzen einen Asylantrag zu stellen.«

Zu den Unterzeichnenden der Erklärung gehören unter anderem auch das Deutsche Kinderhilfswerk, Terre des Hommes und Save the Children. Auch die Sozialverbände AWO, Paritätischer Gesamtverband und Diakonie unterstützen den Appell.