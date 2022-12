Warschau erhöht Druck für Reparationen

IMAGO/newspix PiS-Chef Jaroslaw Kacynski bei der Verkündung der Reparationsforderungen (Warschau, 1.9.2022)

Es sind gewichtige Forderungen, die der polnische Vizeaußenminister Arkadiusz Mularczyk bei seinem am Dienstag begonnenen zweitägigen Antrittsbesuch in Berlin in seinem diplomatischen Gepäck mit sich führt: 1,3 Billionen Euro Entschädigung für die durch den Zweiten Weltkrieg und die Besatzung unter dem Hitlerfaschismus erlittenen Schäden will Polen von der Bundesrepublik bekommen. Auf diese Summe werden die von Nazideutschland angerichteten Schäden in einem im September von Mularczyk – damals noch Vorsitzender einer Parlamentskommission – angefertigten Bericht beziffert. Zwei Wochen nachdem Polen in einem Schreiben an 51 Staaten der EU, der NATO und des Europarates um Verständnis für diese Forderung geworben hat, will die PiS-Regierung nun den Druck auf Berlin erhöhen.

»Die Frage der Reparationen hat eine fundamentale Bedeutung für Polen. Es geht hier nicht alleine um eine politische Frage, sondern es geht um die Würde Polens«, erklärte Mularczyk, der auch Reparationsbeauftragter seiner Regierung ist, am Dienstag gegenüber dpa. Entweder setze sich die Bundesregierung an den Verhandlungstisch, oder aber Warschau werde die Sache »in sämtlichen internationalen Foren thematisieren«, drohte Mularczyk, der in Berlin unter anderem Gespräche mit Europastaatsministerin Anna Lührmann (Bündnis 90/Die Grünen) führen wird. Auch eine internationale Konferenz sei geplant.

Neben Polen fordert auch Griechenland seit langem Reparationen von der BRD. Die Bundesregierung hält diese Frage für abgeschlossen. Sie beruft sich auf den Zwei-plus-Vier-Vertrag über die außenpolitischen Folgen der deutschen Einheit, an dem Polen allerdings nicht beteiligt war.

Die nationalkonservative Regierungspartei PiS setzt derzeit verstärkt auf eine antideutsche Rhetorik, um Wähler zu binden. In einer am Sonnabend veröffentlichten Meinungsumfrage des Instituts SW Research gaben allerdings 50,5 Prozent der befragten Polen an, mit der Deutschland-Politik der PiS-Regierung unzufrieden zu sein.