Für die Freiheit der Westsahara

Joerg Tiedjen Druck auf Bundesregierung erhöhen: Fachkonferenz zur Westsahara der Partei Die Linke am Freitag abend in Berlin

Es war ein internationales Treffen voller emotionaler Momente: die Europäische Konferenz zur Unterstützung und Solidarität mit dem sahrauischen Volk (Eucoco), die am Wochenende in Berlin stattfand. Einer dieser Momente war, als Xanana Gusmão, der erste Präsident des unabhängigen Osttimor, seinen Redebeitrag mit einem Kniefall beendete – ein Zeichen seiner Anerkennung für den langen Widerstand der Sahrauis gegen den Kolonialismus. Gusmão wies auf die Ähnlichkeiten der Befreiungskämpfe in seinem Land und in der Westsahara hin. Im einen wie dem anderen Fall sei mit westlicher Unterstützung eine ehemalige Kolonie von einem Nachbarstaat besetzt worden: Indonesien hatte Australien hinter sich, als es 1975 in Osttimor einfiel, das soeben seine Unabhängigkeit von Portugal erklärt hatte. Die Besetzung der alten spanischen Kolonie Westsahara, die im selben Jahr begann, wäre längst zu Ende, wenn Marokko nicht bis heute insbesondere von Spanien und Frankreich gedeckt würde. Hier wie dort ging und geht es um den Zugang zu Ressourcen.

Deutschland beruft sich im Westsahara-Konflikt offiziell seit jeher auf die Notwendigkeit einer völkerrechtlichen Lösung im Rahmen der Vereinten Nationen. Andererseits hat die BRD Marokko unter der Hand stets geholfen und treibt nicht zuletzt den Handel mit dem Königreich voran, der Produkte aus der Westsahara einschließt. Als die »grüne« Außenministerin Annalena Baerbock im Sommer nach Rabat reiste, ließ sie in einer Erklärung mit ihrem dortigen Amtskollegen Nasser Bourita festhalten, dass Berlin den im Jahr 2007 von Marokko vorgestellten Plan einer »Autonomie« der Westsahara als »gute Grundlage« ansehe, »um zu einer Einigung beider Seiten zu kommen«.

Sevim Dagdelen von der Bundestagsfraktion Die Linke warf der Regierung eine Preisgabe des Selbstbestimmungsrechts der Sahrauis vor, zuletzt anlässlich einer kleinen Anfrage im Oktober. Nach Aussage von Oubi Bouchraya Bachir, dem Repräsentanten der Polisario-Front in Europa und bei der EU, habe Berlin aber »die rote Linie« noch nicht überschritten. Gerade daher gehe es aber darum, die Bundesregierung in die richtige Richtung zu bringen. Das war der Grund, warum die diesjährige Eucoco in der Bundeshauptstadt stattfand, während der Tagungsort ansonsten – wie auch im kommenden Jahr in Zaragoza – zumeist in Spanien ist. Dort ist die Solidarität mit den Sahrauis in der Bevölkerung im Unterschied zur Politik tief verankert.

Die Eucoco begann am Freitag in den Räumen des Bundestags mit einer von der Linke-Fraktion organisierten »Fachkonferenz Freiheit für die Westsahara«. Die anwesenden Parlamentarier verabschiedeten einen Appell an alle Abgeordneten der Welt, sich dem »Kampf für das Recht der Sahrauis auf Selbstbestimmung anzuschließen«. Für 2023 wird in Algerien ein entsprechendes Parlamentariertreffen einberufen. Zur zweitägigen Eucoco selbst, die im ND-Gebäude fortgesetzt wurde, waren Teilnehmer aus einer ganzen Reihe von Ländern angereist. Die Westsahara selbst und Algerien waren mit starken Delegationen vertreten. In Europa gebe es zwei Tendenzen. Einmal den »feindseligen« Block aus Frankreich und Spanien. Andererseits könne Irland das erste europäische Land werden, das die von der Polisario-Front gegründete Demokratische Arabische Republik Westsahara anerkenne. Einigkeit herrschte, dass der Westsahara-Konflikt seit dem Bruch des Waffenstillstands durch Marokko im Herbst 2020 in eine entscheidende Phase gelangt sei, weswegen auf allen Ebenen die Aktivitäten vervielfältigt werden.