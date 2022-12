»Abrüstung und gemeinsame Sicherheit statt Waffen und Sanktionen – Mahnwache für den Frieden in der Ukraine«. Mahnwache an jedem Donnerstag, als nächstes am 8.12., 18 Uhr. Ort: Brunnen in der Bahnhofstraße, Königs Wusterhausen. Veranstalter: Initiative für Frieden und Abrüstung Dahme-Spreewald

»›Der Schatten ist lang.‹ Jura Soyfer und seine Zeitgenossen«. Film und Diskussion. Der 1994 entstandene Dokumentarfilm handelt vom Leben junger Sozialisten im Roten Wien der ersten österreichischen Republik. Jura Soyfer, die Zentralgestalt des Films, starb am 16. Februar 1939, erst 26 Jahre alt, als »rassisch« und politisch Verfolgter im KZ Buchenwald. In Deutschland leider bis heute kaum bekannt, war er einer der markantesten politischen Autoren seiner Zeit. Freunde Soyfers – Komponist Herbert Zinner, der Biochemiker Mitja Rapoport, der Karikaturist Willi Spira und andere – erinnern sich, ergänzt um filmische Rückblicke auf das damalige Wien. Donnerstag, 8.12., 19 Uhr. Ort: Studio des ZAKK, Fichtenstr. 40, Düsseldorf. Veranstalter: Marx-Engels-Stiftung u. a.

»We want freedom: Free Mumia – free them all!« Demonstration. Mumia Abu-Jamal ist ein afroamerikanischer Journalist und Black Panther, der seit 1981 für einen untergeschobenen Polizistenmord in den USA inhaftiert ist. Freitag, 9.12., 18 Uhr. Ort: Weltzeituhr am Alexanderplatz, Berlin, von da aus geht es bis zur US-Botschaft am Pariser Platz. Veranstalter: Mumia-Bündnis Berlin