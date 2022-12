Progressiver Maidan

Chai von der Laage/imago images Hier steht ziemlich viel auf dem Kopf: Linke-Wahlplakat in Köln (21.8.2021)

Gleich am Anfang wolle er »ganz deutlich klarstellen«, dass das Ziel dieser Versammlung nicht sei, die Linkspartei zu spalten, sagt Thomas Nord. Die Partei müsse sich verändern, wenn sie überleben wolle, diese Einsicht sei »Hauptgegenstand unseres heutigen Treffens«. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete und einstige Schatzmeister der Partei ist einer der Organisatoren der als »Vernetzungstreffen der progressiven Linken in und bei der Partei Die Linke« angekündigten Zusammenkunft, die am Sonnabend in der Aula der ehemaligen Gemeindeschule von Boxhagen-Rummelsburg in Sichtweite des Berliner Bahnhofs Ostkreuz stattfand. Das weitläufige Gebäude ist heute eine Jugendherberge, und niemand hat – vielleicht, weil mit unangemeldet auftauchenden Interessierten gar nicht gerechnet wird – daran gedacht, den Weg zum »progressiven« Austausch für Ortsunkundige kenntlich zu machen.

Privatmann Beutin

Daran liegt es allerdings nicht, dass der angefragte Vertreter des Parteivorstandes nicht gekommen ist. Die ehemalige Berliner Sozialsenatorin Elke Breitenbach sagt, die beiden Parteivorsitzenden hätten abgesagt, da sie verhindert seien. Einzelne Parteivorstandsmitglieder hätten sich dafür eingesetzt, einen Vertreter zu benennen, aber »das ist nicht passiert, das muss man mal so deutlich sagen«. Lorenz Gösta Beutin, der stellvertretende Parteivorsitzende, sei privat anwesend. Breitenbach verknüpft die Mitteilung mit dem Hinweis, dass sie gerade die Äußerung von Martin Schirdewan gelesen habe, »dass man im Gespräch ist mit Sahra Wagenknecht«. Das sei eine »bittere Aussage«. Sie fordert den Vorstand auf, »auch mit uns Gespräche zu führen«. »Mit uns« – das sind die Genossen, von denen viele in der Partei sagen, sie könnten morgen den Grünen oder der SPD beitreten, ohne sich politisch neu orientieren zu müssen.

Etwa 100 Leute sind gekommen, darunter der ehemalige Parteichef Bernd Riexinger und die Bundestagsabgeordneten Martina Renner, Cornelia Möhring und Caren Lay. Der Bremer Landessprecher Christoph Spehr nimmt am Eröffnungspodium »zur Lage der Partei« zusammen mit dem Ex-MdB Niema Movassat und der Berliner Fraktionschefin Anne Helm teil.

Deutlich wird an diesem Tag vor allem, dass Wagenknecht, als sie ihren am Reformismus der Nachkriegssozialdemokratie orientierten Ansatz im vergangenen Jahr als »Linkskonservatismus« beschrieb, der linksliberalen Strömung in ihrer Partei ein echtes Geschenk gemacht hat: Die greift nämlich bei dem Versuch, den Eindruck zu erwecken, sie kritisiere die Wagenknecht-Richtung von links, gerade diesen Begriff begierig auf – während sie sich sonst herzlich wenig um eine seriöse Auseinandersetzung mit Wagenknechts Linie schert. Da muss überwiegend die raunende Denunziation reichen, die freilich nicht ohne Risiken und Nebenwirkungen zu haben ist: Als jemand am Saalmikrofon meint, statt »Linkskonservatismus« könne man auch »nationaler Sozialismus« sagen, gibt es betretene Blicke, und vom Moderationstisch her wird signalisiert, man möge solche »Verharmlosungen des Nationalsozialismus« bitte bleiben lassen.

Ansonsten arbeitet man sich diesmal nicht an der Person Wagenknecht ab: Man hat offensichtlich aus dem Fehler des »progressiven« Vernetzungsaufrufes vom Oktober gelernt, der nicht zuletzt deshalb für Heiterkeit sorgte, weil darin so getan wurde, als sei Wagenknechts Buch von 2021 die wesentliche Ursache für die Misere der Partei. Nord weist nun nachdrücklich darauf hin, dass man es mit einer einflussreichen Strömung in der Partei und nicht mit einer Einzelperson zu tun habe. In der »Berliner Erklärung«, die am Abend beschlossen und in der eine Richtungsentscheidung eingefordert wird, kommt Wagenknecht namentlich gar nicht vor.

Kern der Kritik

Selbstverständlich ist beim »Vernetzungstreffen« dennoch ein Segment Wagenknecht-Exegese vorgesehen, das von der ehemaligen Verdi-Vorständin Franziska Wiethold und dem Autor Wolfgang Veiglhuber übernommen wird. Veiglhuber wirft Wagenknecht vor, ihr sei der »Kern der Kapitalismuskritik« entgangen, sie interessiere sich nicht mehr für die Grundstrukturen der Klassengesellschaft, Gewerkschaften und Arbeiterbewegung kämen bei ihr nicht vor – in diesem Debattenkontext und vor diesem Publikum wirken solche Vorhaltungen wie Slapstick-Comedy, aber natürlich lacht niemand. Es gibt Beifall.

Wo genau die »Progressiven« politisch hinwollen, wird an diesem Tag erst greifbar, als das Abschlusspodium zum Krieg in der Ukraine stattfindet. Die sächsische Landtagsabgeordnete Juliane Nagel erzählt hier, sie und ihr Umfeld in Leipzig hätten sich in der »Waffenfrage« bewegt; man sei jetzt für Waffenlieferungen an Kiew. Als Linke habe man zu respektieren, wenn die Bevölkerung eines Landes sich für »Wohlstand und Freiheit« entscheide. Damit meint sie die EU. Sie erkennt auch »progressive Kerne« in den Maidan-Protesten und will aus der »Neinspirale raus«, nämlich weg vom »Nein zur NATO, Nein zu Waffen«. Mitdiskutant Paul Schäfer hält den »doktrinären Pazifismus« für das Problem. Den Bremser gibt Jan van Aken: Nagel weist er darauf hin, dass sie Konzepte befürworte, die insbesondere von NATO-Staaten zur Rechtfertigung von militärischen Interventionen entwickelt worden seien. Das stelle die »Grundfesten des Völkerrechts infrage« und sei ein »ganz gefährlicher Weg«. Beifall bekommt er dafür nicht.