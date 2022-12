Huawei unter Druck

Lyu Chengcheng/Xinhua/imago Produkte, die die nationale Sicherheit gefährden sollen: Eröffnung des Huawei Angola Tech Park in Luanda (15.11.2022)

Zieht sich der chinesische Konzern Huawei, bekannt für seine Smartphones und vor allem für seine 5G-Technologie, wegen der anhaltenden US-Boykottkampagne gegen ihn aus Europa zurück? Das jedenfalls behauptete vor einigen Tagen das im Besitz der Axel Springer SE befindliche Nachrichtenportal Politico. »Wie Washington Huawei aus Europa verjagte«, titelte das Portal, um schadenfroh fortzufahren: »Der chinesische Technikriese schraubt seine Aktivitäten in Brüssel, Paris und London zurück und vollzieht einen Schwenk hin zu seinem Heimatmarkt.« Auf den Punkt gebracht: »Huawei gibt Europa auf.«

Hochrisikolieferant

Trifft das zu? Es stimmt, dass Washington den Druck auf Huawei immer weiter verstärkt. Vor etwas mehr als einer Woche hat es die US-Regierung prinzipiell verboten, Smartphones, Telekommunikationsausrüstung und Überwachungstechnologie von Huawei und neun anderen chinesischen High-Tech-Konzernen in die Vereinigten Staaten zu importieren und sie dort zu verkaufen. Die Produkte gefährdeten die nationale Sicherheit, hieß es zur Begründung. Auch ZTE und Hikvision, ein Hersteller von Überwachungskameras, sind von dem Verbot betroffen. Zudem sind Dienstleistungen für bereits gelieferte Produkte nicht mehr erlaubt. Das bedeutet, dass die Produkte eher früher als später ausgemustert werden müssen. Damit vertieft Washington die Entkopplung der High-Tech-Welten Chinas und der USA ein Stück mehr.

Auch in Deutschland und der EU nimmt der Druck, Huawei hinauszuwerfen, kontinuierlich zu. Mitte Oktober rief die EU-Kommission »Mitgliedstaaten, die noch keine Beschränkungen für Hochrisikolieferanten« von 5G-Technologie erlassen hätten, auf, dies »unverzüglich« zu tun; es bestehe »dringender Handlungsbedarf« wegen »potentieller Angriffe auf kritische Infrastrukturen«. Mit »Hochrisikolieferanten« waren Huawei und weitere chinesische Konzerne gemeint. Kaum drei Wochen später stellte sich ein erster Erfolg ein: Die Stadt Duisburg, im Rahmen der »Neuen Seidenstraße« seit Jahren über den Schienenverkehr mit China verbunden, legte die Kooperation mit Huawei auf Eis. Eigentlich hatte man vereinbart, die »China-Stadt« Duisburg gemeinsam als »Smart City« zu gestalten, sie also mit High-Tech-Produkten kräftig aufzupeppen. Daraus wird nun wohl nichts mehr.

Und Washington legt nach. »Die Vereinigten Staaten sind der Überzeugung«, ließ sich Mitte vergangener Woche Julianne Smith, NATO-Botschafterin der USA, im Handelsblatt zitieren, »dass wir nicht-vertrauenswürdigen Anbietern nicht gestatten können, an unserer digitalen Infrastruktur mitzuwirken«, wozu selbstverständlich auch das 5G-Netz gehöre. Mit »wir« waren nicht die USA, sondern die NATO-Staaten gemeint. Smith stößt damit auf Zustimmung in den Berliner Regierungsparteien. »Chinesische Technik« müsse »umgehend aus dem Kernbereich der deutschen und europäischen kritischen IT-Infrastruktur« entfernt werden, forderte etwa der Grünen-Bundestagsabgeordnete Konstantin von Notz, während sich der digitalpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Jens Zimmermann, von den deutschen Mobilfunkbetreibern »mehr Sensibilität« wünschte.

Befindet sich Huawei, aus den USA verdrängt und auch in Europa zunehmend in der Bredouille, nun also endgültig auf dem Rückzug? Was zutrifft: Der Konzern, von westlicher Technologie in erheblichem Maße abgeschnitten, ist mit aller Energie um eine Konsolidierung seiner technologischen Basis bemüht. Er arbeitet daran, Halbleiter, die er nicht mehr aus dem Ausland bekommen kann, in China selbst herzustellen oder aber eng mit chinesischen Unternehmen zu kooperieren, die diese Chips vielleicht entwickeln können. Huawei zielt damit letztlich auf die Schaffung einer umfassenden High-Tech-Lieferkette in der Volksrepublik, von Maschinen, die man zur Chipproduktion braucht, bis zur Herstellung von Halbleitern selbst. Der Konzern sei bestrebt, »ein Comeback mit seinen eigenen Chips« hinzulegen, zitierte die japanische Zeitung Nikkei vergangene Woche einen Spezialisten der Finanzholding Nomura Securities aus Tokio. »Wenn das US-Vorgehen wie ein Bombardement mit den fortgeschrittensten Kampfjets ist«, so beschrieb es gegenüber Nikkei ein Kooperationspartner von Huawei, dann seien dessen Bemühungen »wie Guerillakampagnen«. Das Unternehmen gibt nicht auf.

Verankert in »Rest« der Welt

Während Huawei am Aufbau vollständiger Produktions- und Lieferketten in China arbeitet, die von westlichen Sanktionen unabhängig sind, baut der Konzern seine weltweite Präsenz weiter aus. In Lateinamerika und der Karibik ist er in mindestens 20 Staaten aktiv; in vier davon hält er einen Anteil von mehr als 20 Prozent an der installierten Telekomausrüstung. Starker US-Druck hat es lediglich vermocht, dass chinesische Technologie in einigen Staaten – etwa in Brasilien unter Jair Bolsonaro – aus Regierungsnetzen ausgesperrt bleibt und dass sie in Mexikos Grenzgebieten zu den USA nicht verwendet wird. Ausrüstung von Huawei wird in weiten Teilen Südostasiens, auf der arabischen Halbinsel und auf dem afrikanischen Kontinent für den Aufbau der 5G-Netze genutzt. Zuletzt starteten damit die mehrheitlich staatliche südafrikanische Telkom sowie die kenianische Safaricom, Ostafrikas größter Mobilfunkkonzern. Zu einigen westlichen Ländern – neben den USA etwa Japan, Australien, mehr und mehr auch europäische Staaten – habe Huawei keinen Zugang mehr, hielt im November der kanadische Geostratege Abishur Prakash fest. Der Konzern fokussiere daher insbesondere »auf Märkte, die weniger unter der Kontrolle des Westens stehen«. Wird Huawei also, wie Politico erklärt, aus Europa, aus dem Westen verjagt? Vielleicht. Fest verankert ist das Unternehmen aber im großen »Rest« der Welt.