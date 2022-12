Stimmungsmacher der Kurve

Hettich/Fotostand/imago Unübersehbar plakativ: Massenprotest auf den Rängen in Bundesligastadien (Freiburg, 13.11.2022)

Es ist Halbzeit bei der Weltmeisterschaft im Emirat Katar – und allen fällt es auf: Da stimmt was längst nicht mehr. Zwischen den Machern des Big-Business-Fußballs des Weltverbands FIFA und den engagierten Anhängern mit ihrer eigenen Fankultur. »Wie passt das noch zusammen?« fragte am Donnerstag abend Moderator Claus Lufen hintergründig im Talkformat »Sportschau-Thema«. Die verknappte Antwort: eigentlich gar nicht.

Belege dafür gibt es einige: Keine schwarz-rot-goldenen Fähnchen an Balkonen und Autos, null Euphorie für die Wüsten-WM auf der arabischen Halbinsel in deutschen Städten. Nirgends ­Public Viewing mit Großbildleinwänden im frostigen Freien. Fernsehquoten im Keller, auch bei den drei Vorrundenkicks der DFB-Auswahl; also: 200 Millionen Euro GEZ-Gebühren für die Übertragungsrechte der öffentlich-rechtlichen Anstalten in den Wind geschossen.

Der Gegentrend ist augenfällig: Liebhaber des Fußballsports entdecken die Bundesliga der Frauen (20.000 Schaulustige im Weserstadion bei den Werderanerinnen am vergangenen Wochenende), blicken bei der zweiten oder dritten Garnitur ihres Vereins in Regionalligen und Unterklassen vorbei. Nehmen auch schon mal ein Spiel des Nachwuchses mit. Und nicht zuletzt steuern sie Pinten an, wo es heißt: »Kein Katar in meiner Kneipe, die Glotze bleibt aus!« Immerhin mehr als 200 Gastronomen haben sich gegen die Übertragung der Spiele in ihren Lokalen entschieden.

Und noch etwas fällt auf, verstärkt wenigstens: das Stadion als Bühne. Nicht nur für die edlen Kicker auf dem Feld. Auftritte des Publikums sind Teil der »Performance«, besonders die choreographierten Extraeinlagen in der Kurve, der Dauersupport der aktiven Fanszenen. Lobpreisung des eigenen Klubs, Schmähung des gegnerischen zugleich. Einsatz für Fanrechte, gegen Stadionverbote und Kollektivstrafen etwa. Optisch, akustisch. Bisweilen Kritik an Vereinsbossen, Team und Trainerstab. Sicher aber gegen Kommerz und Korruption im »modernen« Fußball. Ab hier wird es politisch. Spätestens. Und ein besonderer Anlass für Agitprop in den Arenen: die Blut-WM im absolutistischen Ölstaat Katar. Ein Beispiel: 13. November, letztes Match vor der verfrühten Winterpause, im tiefen Südwesten der Republik. Die Unioner aus Köpenick gastierten beim SC Freiburg. Das Mooswaldstadion fast ausverkauft, knapp 34.000 Besucher – und ein Ort des Massenprotests. Eine überdimensional große Blockfahne, dazu weitere Spruchbänder zwischen Ober- und Unterring sowie Tausende kleine Schildchen. Die Botschaft: »Boycott Qatar!« Spieltag und Spielort eine Art politische Machtdemonstration.

Wut und Protest, die sich gleichfalls gegen den Deutschen Fußballbund (DFB) richten. Bereits Anfang März 2021 hatte der Zusammenschluss »Pro Fans« die Verbandsbosse aufgefordert, die Teilnahme an dem Event abzusagen, das Team aus dem Wettbewerb zu nehmen. Das Echo sei enorm gewesen, so die Fanaktivisten damals. Gut ein Jahr später, Ende Mai 2022, legte »Pro Fans« in einem offenen Brief an den DFB nach: Mitgliederbefragung zur WM unter allen Verbandsvereinen. Denn es gebe keinen Grund, ein »rauschendes Fußballfest« auf den Grabstätten unter dem grünen Rasen zu feiern. Gnadenlose Ausbeutung von Arbeitsmigranten, die kerngesund nach Katar eingereist waren und tausendfach das Land wieder verlassen haben. Tot. Und der weltgrößte Sportverband? In Deckung. Erwartbar, passiert ist nichts. Der lang ersehnte Startschuss für einen glaubhaften Neuanfang beim DFB – pures Wunschdenken.

Dafür springen Fans in die Bresche, thematisieren nicht nur die »gekaufte WM«, sondern holen sehr weit aus: Menschenrechtsverletzungen, Pressefreiheit, Frauenrechte, Klimaschutz. Dazu fanden und finden bundesweit zahlreiche Informationsveranstaltungen statt, organisiert von Fanprojekten und Ultragruppen. Hinter den Protestlosungen nur »moralische Empörung« und eine »NGOisierung der Kurve« zu vermuten würde die aktiven Fanszenen mutwillig entpolitisieren. Und das verkennen: Teils verlässt die Stimmungsmache geschlossene Räume, zieht ins offene Straßenland. Transparente an Autobahnbrücken, Sprühereien im Stadtbild, Adbusting auf Werbeflächen an Haltestellen. Direkte Aktionen, klassische Methoden politischen Widerstands. Wenig ist das nicht.

Was bleibt? Mindestens das: Aktive Fanszenen sind mobilisierungsfähig, stoßen Themen an, prägen diese. Sie sind Stichwortgeber und Stimmungsmacher zugleich. Eine Anhängerschaft, die nicht mehr so einfach einzufangen sein wird. Oder wie »Sportschau«-Moderator Lufen nüchtern festgestellt hat: Sie haben sich vom »durchkommerzialisierten Profifußball abgewendet«.