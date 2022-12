»Es heißt, Anwälte begingen damit Landesverrat«

Ying Tang/IMAGO/NurPhoto Protest gegen Abschiebungen in Köln

Zusammen mit der Internetplattform »Frag den Staat« hat Pro Asyl die Kampagne »Wie ist die Lage?« gestartet. Sie kritisieren die sogenannten Lageberichte des Auswärtigen Amtes. Was hat es damit auf sich?

Die »Berichte über die asyl- und abschieberelevante Lage« sind eine wichtige Basis für die Entscheidung zu Flüchtlingsschutz, Anerkennung und Abschiebungen. Weil die Behörden darauf zurückgreifen, sind die Berichte nicht nur für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wichtig, sondern auch für die Betroffenen, deren Rechtsbeistände, Beratungsstellen und politisch Unterstützende.

Und worin sehen Sie das Problem?

Die Berichte sind als Verschlusssache eingestuft. Lediglich die in einem konkreten Verfahren beteiligten Rechtsanwälte erhalten sie zur Einsicht. Wir beobachten seit längerem, dass das Bundesamt Rechtsanwälten bei einer Weitergabe mit berufsrechtlichen und juristischen Konsequenzen droht. Es wird auf einen Verstoß gegen Berufspflichten, aber auch auf Straftatbestände wie Landesverrat, Gefährdung äußerer Sicherheit und Verletzung von Privatgeheimnissen hingewiesen. Das erscheint uns in mehrfacher Hinsicht fragwürdig. Man würde ja zum Beispiel davon ausgehen, dass angebliche Staatsgeheimnisse nicht als einfache Verschlusssache eingestuft werden. Oder dass die Gerichte aus den Berichten nicht, wie es geschieht, ausführlich und öffentlich zugänglich zitieren dürften.

Sie kritisieren nicht nur die Praxis der Weitergabe, sondern auch die Berichte an sich.

Es gab immer wieder Berichte, die inhaltlich fragwürdig waren. Etwa der Lagebericht zu Afghanistan vom Juli 2021. Er war zum Zeitpunkt des Erscheinens, kurz vor dem Fall Kabuls und der Machtübernahme der Taliban, schon veraltet und verharmloste die Sicherheitslage erheblich. Es ist nicht erkennbar, wie das Auswärtige Amt zu seinen Erkenntnissen kommt. Wir wollen mehr Transparenz und die Möglichkeit, dass sich eine kritische Öffentlichkeit damit auseinandersetzen kann.

Was kann man aus den Berichten zur Lage in den jeweiligen Ländern erfahren?

Die Berichte beschreiben die menschenrechtliche Situation. Dabei wird insbesondere auf bestimmte Personengruppen geschaut. So wird etwa festgehalten, dass in Algerien homosexuelle Handlungen unter Strafe stehen, dass in Guinea nahezu alle Mädchen und Frauen von Genitalverstümmelung betroffen sind, dass Hasara in Afghanistan besonders gefährdet sind oder dass geflüchteten Menschen, die nach Syrien zurückkehren, schwere Menschenrechtsverletzungen drohen. Daraus lässt sich einschätzen, wer in welcher Weise als gefährdet gelten muss und somit einen Flüchtlingsschutz erhalten oder vor Abschiebungen geschützt werden muss. Auch Kriegssituationen und die Entwicklung von Konflikten werden beschrieben. Die konkrete politische Folge einer solchen Beschreibung kann auch ein zeitweiliger Abschiebestopp sein.

Zurück zu Ihrer Kampagne: Was haben Sie geplant?

Unser Partner »Frag den Staat« hat 50 Anfragen zu Lageberichten vorbereitet, gemeinsam haben wir die Aktion bekanntgemacht. Binnen weniger Stunden wurden alle vorbereiteten Fragen an das Auswärtige Amt gestellt. Bis Mitte Dezember hat das Amt nun Zeit, die Lageberichte zur Verfügung zu stellen. Wir gehen davon aus, dass es das auch tun wird. Allerdings müssen wir mit Schwärzungen im Text rechnen. Es gab jetzt schon Briefe, in denen das Amt darauf hingewiesen hat, dass man die Lageberichte nicht vollständig bereitstellen werde. Teilweise geschwärzte Berichte würden nur gegen Gebühren herausgegeben.

Gibt es eine vergleichbare Praxis in anderen Staaten?

Es gibt Staaten, die ihre Berichte öffentlich machen. Die USA, Großbritannien, die Schweiz, aber auch NGOs aus verschiedenen Staaten veröffentlichen ihre Berichte zur Menschenrechtslage. Auch deswegen ist nicht ersichtlich, warum hierzulande pauschal angebliche Geheimnisse geschützt werden sollten..