Kahlschlag bei Bild TV

Jochen Eckel/IMAGO Großer Aufwand, wenig Ertrag: Es läuft nicht bei Bild TV

»Gute Nachricht des Tages«, spottete ein User beim Kurznachrichtendienst Twitter, ein anderer schrieb: »Das Elend hat ein Ende!« Die Berichte über das weitgehende Herunterfahren der Liveberichterstattung bei Bild TV löste in den sozialen Netzwerken Ende vergangener Woche bei vielen Genugtuung und Hohn aus. Tatsächlich ist der mit großspurigen Ankündigungen im August 2021 gestartete Sender des Axel-Springer-Konzerns jetzt sehr unsanft in der Realität angekommen. Wegen der miserablen Quoten wird der TV-Ableger von Bild aus der großflächigen Liveberichterstattung aussteigen und nur noch auf Sparflamme betrieben.

Wie das Medienmagazin DWDL am vergangenen Donnerstag berichtete, wurden die Mitarbeiter des Privatsenders über die »Programmplanung 2023« informiert, die keine Livestrecken mehr im Tagesprogramm vorsieht. Damit bestätigte der Sender einen Bericht des Spiegel, der bereits am 9. November informiert hatte, dass die werktägliche Dauersendung »Bild live« gestrichen werden solle. Grund seien offenbar die hohen Kosten für den Sendebetrieb. So würden für die Liveberichterstattung Außenreporter und Kamerateams benötigt, auch sei der Aufwand hinter den Kulissen größer. Der Spiegel verwies darauf, dass Wirtschaftsprüfer der Boston Consulting Group (BCG) seit geraumer Zeit den Springerverlag nach »Sparmöglichkeiten« durchkämmen.

In einer noch nicht veröffentlichten »Bewegtbild-Strategie«, die der aktuelle Bild-Chefredakteur Johannes Boie geschrieben hat, sei festgelegt, wann Bild künftig eine Livesendung mache: nur, wenn der Zuschauer es erwarte, also etwa bei Terroranschlägen oder anderen Großereignissen. Der Spiegel zitierte eine »leitende Führungskraft« mit den Worten: »Das ist de facto das Ende von Bild im TV.« Wie DWDL nun berichtete, sollen einzelne Formate, die nicht so hohe Kosten erzeugen, noch erhalten bleiben, so etwa »Viertel nacht Acht«, »Die richtigen Fragen« und auch »Reif ist live« sowie generell die Sportberichterstattung am Sonntag. Der Rest des Programms soll mit Dokumentationen gefüllt werden. Darunter sind einige, die Bild selbst produziert hat.

Nach Informationen von DWDL soll der Schwestersender Welt künftig Bild TV mit unmoderierten Kurznachrichten beliefern. Ein Sprecher von Springer erklärte gegenüber dem Portal, man wolle an der klassischen TV-Verbreitung von Bild TV festhalten. Auch halte man weiter ein Studio, um in außergewöhnlichen Breaking-News-Situationen für den Sender aber auch die Website live gehen zu können. So lief es bereits vor dem Start des 24-Stunden-Fernsehkanals im August 2021.

Der Springer-Konzern machte keine Angaben dazu, wie viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vom Aus des Livebetriebs betroffen sind. Mehrere Medien geben die Zahl mit um die 80 Beschäftigten an, fast alle davon mit befristeten Arbeitsverträgen, die nach Ende der derzeitigen Laufzeit nun nicht verlängert würden. Der Deutsche Journalistenverband (DJV) forderte die Verantwortlichen des Springer-Konzerns in einer Mitteilung vom vergangenen Donnerstag auf, den »geplanten personellen Kahlschlag« bei Bild TV »sozial abzufedern«. »Springer muss seiner Verantwortung als Arbeitgeber gerecht werden und den betroffenen Kolleginnen und Kollegen alternative Arbeitsplätze im Konzern anbieten«, forderte DJV-Bundesvorsitzender Frank Überall.

Bild TV erwies sich bereits bald nach dem Start als teurer Rohrkrepierer, konnte die ihn gesetzten Erwarten nicht erfüllen. Lediglich zu Beginn des Ukraine-Kriegs konnte der Marktanteil dank der Berichte des stellvertretenden Bild-Chefredakteurs Paul Ronzheimer aus der Ukraine etwas gesteigert werden. Zur Ein-Jahres-Feier des Senders im August beliefen sich die Quoten in der werberelevanten Altersgruppe der 14- bis 49jährigen aber gerade mal auf durchschnittlich 0,2 Prozent.