Nachschlag: Hipsterhölle Neukölln

Steinach/imago Unmutsbekundung in der Neuköllner Weisestraße (22.1.2017)

Hier wird gedealt, gespritzt und geraucht, heißt es in der Anmoderation. Kein Ort für »Eltern mit Kindern«. Es geht um Neukölln. Diesmal um den gleichnamigen S-Bahnhof. Claudia van Laak vom Deutschlandfunk hat sich dorthin durchgeschlagen und ist auf lallende Menschen mit »leerem Blick« und »strähnigen Haaren« gestoßen. Wer Neukölln ein wenig kennt, weiß, dass dieser Bahnhof ehedem nicht im Ruf stand, ein krawalliger Drogenumschlagplatz zu sein. Allenfalls traf man dort auf Leute, die sich betrunken in die Ringbahn schleppten. Ein Markt für Kokain, Heroin usw. entstand erst, als der Norden Neuköllns zum Hotspot der Gentrifizierung wurde. Zahlungskräftige Hipster kurbelten nicht nur die Nachfrage nach Rauschmitteln an. Sie verdrängen mit der Altbevölkerung auch deren Kneipen. Viele, die einst soffen, hängen jetzt an der Nadel. Das thematisiert van Laak nicht. Dafür darf eine Frau, deren Sprachduktus sie als Zugezogene verrät, ins Mikro sagen, sie fühle sich von den Abhängigen »vertrieben«. (np)