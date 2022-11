jW

Der erste, der sie öffentlich als »Ratten mit Flügeln« beschimpfte, war ein Beamter für die öffentlichen Parkanlagen in New York namens Thomas Hoving. Es dauerte nicht lange, da wurden sie auch hierzulande so genannt.

Dabei genossen sie einmal große Wertschätzung als Brief- und Nachrichtentaube, Friedens- und Liebestaube. Und als Sonntagsbraten. Besonders zugetan waren ihnen die Bergarbeiter in Schlesien und im Ruhrgebiet, wo es 10.000 Taubenzüchter gegeben haben soll. An der Uni Bochum erforscht der Hirnforscher Onur Güntürkün das Denkvermögen der Tauben. »Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich sie lieben gelernt habe«, erzählte er 2015 der Zeit. »Man gibt ihnen eine Aufgabe, und die bringen sie zu Ende. Tauben passen zum Ruhrgebiet; es sind ehrlich arbeitende Tiere.«

Laut dem Philosophen Fahim Amir sollen in Wien noch um die Wende zum 20. Jahrhundert 750.000 Tauben im Jahr gegessen worden sein, wie er in seinem Buch »Schwein und Zeit« (2018) schreibt. Hinzu kamen jährlich 15.000 Tauben, die von der Stadt mit blausäuregeimpften Kukuruzkörnern getötet wurden. Auch andere Städte wie Moskau erklärten den Tauben bald den Krieg. Mehrmals geschah dies auch in Berlin, wenn auch nicht so rigoros. Zudem fanden sich hier wie dort auch immer viele Leute, die sie fütterten.

Es gibt in Berlin kein Fütterungsverbot für Tauben, dennoch wurde 2018 eine Berlinerin, Doreen Rothe, die Tauben auf dem Alexanderplatz gefüttert hatte, vom Bezirksamt zu einem Bußgeld von 60 Euro verdonnert, weil sie damit gegen das Straßenreinigungsgesetz verstoßen habe. Rothe klagte dagegen. Vor Gericht führte sie aus, dass sie die Vögel regelmäßig füttern würde. Die Stadttauben seien verwilderte Haustauben, die in der Stadt keine artgerechte Nahrung fänden. Artgerecht hieße: Körnerfutter … statt Pommes und Dönerreste. Das Gericht stellte das Verfahren ein.

Gelegentlich füttere auch ich Tauben. Einmal wollte sich eine gerade am Futter niederlassen, als ein Falke kam, sie tötete und an Ort und Stelle fraß. Übrig blieb ein zerrupfter Leichnam. Bevor ich ihn entsorgen konnte, kam eine Krähe und verschlang die letzten Fleischreste. Alles ging so schnell, dass ich nur fasziniert zuschauen konnte.

Anders Buddha: Als der sah, dass ein Falke eine Taube schlug, rettete er sie, woraufhin der Falke ihn fragte: »Und wovon soll ich leben?« Buddha nahm eine Waage, setzte die Taube auf die eine Schale und legte ein abgeschnittenes Stück von seiner Wade auf die andere Schale. Die Waage bewegte sich nicht, auch nicht, als er noch mehr Stücke aus seinem Körper darauf legte. Erst als er selbst auf die Schale stieg, glich sich die Waage aus. Das ist meine liebste Taubengeschichte!

Eine weitere Taubengeschichte erzählte die Kulturwissenschaftlerin Hanna Engelmeier im Merkur 11/22: Vor einer Bäckerei hatte sich eine Warteschlange gebildet, zwischen den Wartenden saß eine Taube, die sich einen Flügel gebrochen hatte. In einer raschen Bewegung trat »einer der Bäckereikunden kraftvoll auf den Hals der Taube. Ich schrie kurz auf.« Die Taube war tot. »Ich denke jeden Tag an diese Taube.«