Reagan-Zeit

Courtesy of Anne Joyce / Focus Features, LLC. Parkbank statt Pathos: Paul Graff (Banks Repeta) und Grandpa Aaron Rabinowitz (Anthony Hopkins)

»Ich wollte die Geschichte von allen Genremerkmalen befreien und jedes Hindernis zur Aufrichtigkeit entfernen«, verkündet James Gray in seinem Regiestatement zu »Zeiten des Umbruchs« und fügt hinzu: »Allem vo­r­an wollte ich wahrhaftig sein.« Das sind große Worte, zu denen die Unaufdringlichkeit dieses Films in um so schönerem Kontrast steht. Dessen lockere Handlung hält nämlich keine dramatischeren Wendungen bereit als den beiläufigen Tod eines Hochbetagten und eine kindliche Eskapade, die niemandem schaden sollte. Dass Protagonist Paul (Banks ­Repeta) seinen Großvater Aaron (Anthony Hopkins) als wichtigste Bezugsperson betrachtet, bietet zwar Anlass, den Senior ein paar Lebensweisheiten zu Protokoll geben zu lassen. Doch bis zuletzt bleibt fraglich, ob guter Wille jemals ausreichen mag, um die schnoddrigen Appelle an individuelle Anständigkeit zu verwirklichen.

Grays Drehbuch und Regie verzichten also auf Pathos, was wiederum als beste Rechtfertigung für das Pathos seiner Absichtserklärung gelten darf. Denn es bedurfte wohl tatsächlich der reklamierten Wahrheitsliebe, um sich den Konventionen wohlfeiler Empörung und Erbaulichkeit zu verweigern, mit denen Themen wie Rassismus und Ungleichheit in Filmen und Serien gerne mundgerecht zubereitet werden (ganz zu schweigen vom Verzicht auf das im Coming-of-Age-Genre übliche »Carpe diem!«). Hinzu kommt, dass Pietät eine Ausflucht geboten hätte, um an der einen oder anderen Stelle leiser Beschönigung den Vorzug vor Genauigkeit zu geben. Denn als Vorbilder für die meisten hier auftretenden Figuren dienten verstorbene Familienmitglieder des 1969 geborenen Filmemachers. Sein Vater ist kurz nach den Dreharbeiten gestorben, was die Zwiespältigkeit, mit der Irving (Jeremy Strong) gezeichnet ist, erst recht schonungslos wirken lässt.

Schon das Milieu von Grays Spielfilmdebüt »Little Odessa« war autobiographisch gefärbt. Doch zuletzt schweifte der New Yorker mit »Die versunkene Stadt Z« und »Ad Astra« in die Ferne des Amazonas beziehungsweise des Weltalls. Nun hat er in derselben Straße gedreht, in der er aufwuchs, und vor derselben Schule, die er einst besuchte. Zudem verweist er auf Ausstattungs­stücke wie Geschirr, das seine Eltern in identischer Ausführung besessen hätten. Die Bilder von Kameramann Darius Khondji lassen indes das Bemühen erahnen, die Anmutung von Filmen aus dem Handlungsjahr 1980 nachzuahmen. Der betriebene Aufwand gerinnt jedoch nie zu einem Fetischismus der Form, weshalb nuancierte Figurenzeichnungen zur Geltung kommen, die Grays Beteuerung glauben lassen, dass alle realen Vorbilder in ihren Wesenszügen getroffen seien.

Zur Wirklichkeit von Grays Kindheit gehörte wohl, dass er von einer staatlichen auf eine Privatschule wechselte, zu deren Gönnern die Familie Trump gehörte. Deren Oberhaupt Fred (John Diehl) tritt ebenso als prägnante Nebenfigur auf wie die älteste Tochter Mary­anne (Jessica Chastain). Dagegen verzichtet der Film darauf, Donald zu erwähnen – womit dem Kurzschluss vorgebeugt wird, die sich hier abzeichnenden gesellschaftlichen Konflikte allzueng mit dem späteren 45. US-Präsidenten zu assoziieren. Dass die Handlung vor dem Hintergrund der mehrfach erwähnten Wahl Ronald Reagans angesiedelt ist, deutet indes an, dass heute aktuelle Phänomene in die Zeit jenes neoliberalen Durchmarschs zurückreichen. Reagans Angewohnheit, ähnlich frivol vom nuklearen »Armageddon« zu plaudern, wie es unlängst der amtierende US-Präsident tat, hat dem Film übrigens – zusammen mit einem wiederholt angespielten Song von The Clash – den Originaltitel »Armageddon Time« beschert.

Mit seinem achten Spielfilm reflektiert Gray nicht zuletzt die Frage, inwieweit sein Schulwechsel dadurch veranlasst war, dass er zuvor einen schwarzen Jungen, Johnny (Jaylin Webb), zum besten (und einzigen) Freund gewonnen hatte. Auch wenn Rassismus in »Zeiten des Umbruchs« kaum je konkret wird, weiß Grays kindliches Alter ego sehr wohl, dass Schwarze ihm ausgesetzt sind, wie eine entsprechende Unterstellung Pauls gegenüber seiner eigenen Mutter Esther (Anne Hathaway) klarmacht. Dagegen scheint der weltfremde Junge Antisemitismus kaum bemerkt zu haben, wie Fragen zu seiner jüdischen Familiengeschichte andeuten, die die Erfahrung von Pogromen in der heutigen Ukraine umfasst. Wenn Paul seine Familie »reich« nennt, ist das bloß geflunkert; aber zugleich ist es Ausdruck völliger Ahnungslosigkeit hinsichtlich der Realität der US-amerikanischen Klassengesellschaft. Zu der gehört, dass die Verwahrlosung, in der Johnny wie überproportional viele schwarze Kinder aufwächst, fleißigen Kleinbürgern als Menetekel für einen möglichen sozialen Abstieg der eigenen Kinder erscheinen mag. Das gilt wohl erst recht, wenn man Rassismus erfahren hat – und wie Pauls Eltern womöglich selbst nicht frei von ihm ist.

Wie einzelne Dialoge zwischen dem Handwerker Irving und der Lehrerin Esther klarstellen, können die beiden das Schulgeld für Paul und seinen Bruder nur bezahlen, weil Aaron und seine Ehefrau als pensionierte Lehrer gerade genug gespart haben, um diese Investition ins Humankapital der jüngsten Familiengeneration entscheidend zu unterstützen. Um so klüger ist, dass die kindlich-naive Erzählperspektive zusätzlich dem öffentlichen Diskurs über die vermeintliche Leistungsgesellschaft kontrastiert wird, der in jenen Umbruchjahren immer lautere Fehlklänge produzierte: Dass eine Millionärstochter in einer Festtagsrede vor versammelter Schülerschaft frech behaupten kann, nie etwas geschenkt bekommen zu haben, verleiht dem verzweifelten Bemühen von Pauls Eltern, ihre Kinder im gesellschaftlichen Konkurrenzkampf nicht von vornherein ins Hintertreffen geraten zu lassen, jedenfalls bestechende Logik. Wenn den letzten schließlich erst recht die Hunde beißen, kann das dann um so herzzerreißender wirken, weil der diskrete Erzählton von »Zeiten des Umbruchs« die nüchterne Ahnung zulässt, dass entsprechenden ökonomischen Gesetzmäßigkeiten mit sympathischer Großvatermoral leider nicht beizukommen ist.