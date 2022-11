Lecker Calamares

imago images/Thea Photography »Er trug einen Plastiksack voller Tintenfische bei sich und berichtete, wie er in der Nacht an sie gekommen war. Er und sie hörten nicht zu.«

»Im Badezimmer war das Licht gelöscht, eine Kerze beschien Edmondsson an einigen Stellen. Auf ihrem Körper glänzten Wassertropfen.« Sie spielte vorsichtig mit dem Wasser, verabreichte ihm leichte »Klapse«.

Er lag kurz danach auf dem Bett und versuchte zu lesen. Edmondsson »schlenderte« nackt vor ihm umher, und nach seiner Aufforderung, damit aufzuhören, hörte sie damit auf, nahm vom Schreibtisch eine Einladungskarte und fragte ihn, wer sie »geschickt hatte«.

Es war ein Schreiben der österreichischen Botschaft, es musste sich um einen Irrtum gehandelt haben, es an ihn adressiert zu haben. Er war »in einer nicht allzu fernen Vergangenheit« Forscher gewesen, ja (Geschichte, Soziologie), aber dies konnte kein hinreichender Grund gewesen sein, ihn »in eine Botschaft« einzuladen.

Am nächsten Morgen ­klingelte es vor Tagesanbruch wiederholt (»Faschist, sagte Edmondsson«), und als sie und mit ihr er aufgestanden waren, stand Kabrowinski vor der Tür und »tat ganz überrascht, so oft geklingelt zu haben«. Er blickte sich um und fragte, ob Kovalskazinski Jean-Marie noch nicht da sei.

Er trug einen Plastiksack voller Tintenfische bei sich und berichtete, wie er in der Nacht an sie gekommen war. Er und sie hörten nicht zu. Kabrowinski schüttete die Calamares in der Küche ins Spülbecken.

Edmondsson ging Croissants kaufen, Kabrowinski wollte sich die Zähne putzen. Kein Problem, so er, doch das Badezimmer benötige er selber »für etwas anderes«, und er schloss sich im Badezimmer ein.

Er betrachtete seine Uhr »auf der Ablage des Waschbeckens«. Die Bewegung des Sekundenzeigers »war langsam und angenehm«.

Er bestrich sein Gesicht mit Rasierschaum und kratzte mit der Klinge »langsam« die Barthaare ab. »Als das getan war, band ich meine Uhr wieder um mein Handgelenk.«

Zurück in der Küche, standen neben den Croissants »drei Töpfe mit Farbe« auf dem Tisch. Einer war bereits geöffnet, er enthielt »orangefarbenen Lack«, der sei »ultramodern« (so Kabrowinski).

Edmondsson konnte nur »ein kräftiges Beige« erkennen und brach wenig später zur Arbeit auf.