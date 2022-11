»Aufmarsch im Indopazifik«. Vortrag mit Jürgen Wagner, Informationsstelle Militarisierung Tübingen. Die USA haben schon vor etwa zehn Jahren damit begonnen, systematisch gegen China aufzurüsten. Der Westen – also auch die EU und Deutschland – müsse sich für eine neue Großmachtkonkurrenz rüsten. Auch wenn die Region durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine in den Hintergrund gerückt ist, zeigen Besuche westlicher Politiker in Taiwan und die chinesischen Reaktionen darauf, dass die Situation angespannt bleibt. Mittwoch, 30.11., 19 Uhr. Ort: Eine-Welt-Haus, Schwanthalerstr. 80, München. Veranstalter: Eine-Welt-Haus

»Schaunwama – Die Künstler*innenbühne«. Kunst ist kein Wettbewerb, Kunst will keine Note! Wir bringen Künste und kreative Menschen aus verschiedenen Ecken auf einer Bühne zusammen: die live Anfertigung eines ersteigerbaren Kunstwerks, Singer-Songwriter, Poesie, Body Art, Artistik, Schauspiel … Die einzige Regel (neben Antisexismus, Antirassismus und Antifanatismus): Selbstkomponiert soll es sein, keine Cover! Dienstag, 29.11., 18.30 Uhr. Ort und Veranstalter: Baiz, Schönhauser Allee 26 A, Berlin.

»Der Ausländerbehörde Menschenrechte beibringen in Bernburg«. Menschenrechte, statt Gutscheine! Duldung light abschaffen, Bleiberecht für alle! Deshalb treffen wir uns alle bei der nächsten Ausgabe von Gutscheinen in Bernburg, um gegen solche Praktiken zu protestieren. Mehr Infos unter demolutherstadt.noblogs.org Mittwoch, 30.11., 10 Uhr. Ort: Ausländerbehörde, Friedensallee 25, Bernburg (Saale). Veranstalter: Gegen Ausländerbehörden