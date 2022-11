Bakunins Blumenfest

Wolfgang Maria Weber/imago Nachdenken übers Nullmedium: Hans Magnus Enzensberger nebst Lieblingsglotze (1988)

Nachdem ich gestern morgen um sieben Uhr aufgestanden war, zappte ich, um den Kopf langsam auf Betriebstemperatur hochzufahren, durch die Programme und blieb bei Channel 21 hängen. Da lief die »Sendung« »Georg Stiels Beauty«, in der ein Männlein und ein Weiblein abwechselnd bunte Flakons in die Kamera hielten und über »Duftpyramiden« und Parfümrezepturen redeten, durchaus versiert und jedenfalls weitaus sicherer in der Verwendung sprachlicher Formen als die narzisstischen Flachesel in den Öffentlich-Rechtlichen.

Hans Magnus Enzensberger wäre zur dialektischen Vollendung des »Nullmediums« Fernsehen in oder auf all den Verkaufskanälen, die einem die segensreiche hochfortschrittliche technische Infrastruktur in die Bude spült (ich empfehle zudem QVC Style, HSE Trends und Juwelo TV), vieles eingefallen. Mit Vergnügen hätte er die seltsam professionalisierte systemische Doofheit und Verlorenheit in der Warenwelt betrachtet, ein brillanter Essay wäre vielleicht entstanden, der mir jenes Gefühl der Geborgenheit in der aufklärerischen, analytischen Kühle vermittelt hätte, das ausnahmslos jede Schrift von Enzensberger bei mir auszulösen vermochte, auch wenn ich hie und da seine Thesen nicht teilte. Und vermutlich hätte er gelacht, als unser von seiner Konsumtionsmission begeistertes Männlein plötzlich seinen »Freund Jean Paul« erwähnte, den berühmten Geruchsingenieur Jean Paul.

Ich schaltete auf »Panoramabilder/Bergwetter« (Bayerisches Fernsehen), anschließend auf »Das Wetterpanorama« (Servus TV) um. Schneebedeckte Hochkämme, Nebelfetzen in den Tälern, träge Nadelbäume an den Bergflanken. Dazu sachte südamerikanische oder spanische Volksmusik.

Ich schlug Enzensbergers Montageroman »Der kurze Sommer der Anarchie« (1972) auf. Die ersten Sätze, auf die ich zufällig stieß: »Die Bereitschaftspolizei wurde immer mehr vom Anarchismus angesteckt. Ihre Quartiere leerten sich, die Polizisten gingen auf die Straße. Auch die Mozos de ­Escuadra, die Provinzgarde der katalonischen Regierung, war demoralisiert.«

Ich habe immer wieder ganze Tage im Bett damit verbracht (ich werde es weiterhin tun), Enzensbergers Erwägungen zu Fragen der Wissenschaft, der Literatur, der »Bewusstseinsindustrie«, der Politik zu lesen. Sein schmaler Band über das »sanfte Monster Brüssel« (2011) zum Beispiel macht jedwedes Gefasel im Spiegel, in der FAZ oder in der Süddeutschen Zeitung über die »Zukunft« des bürokratisch-militärisch-oligopolkapitalistischen Molochs überflüssig, eines »stahlharten« (Max Weber) technokratischen Komplexes, der einzig der Unterwerfung und der Auslöschung der Freiheit dient und gar keine Zukunft mehr kennt.

»Kein Wunder! Und du störst heute noch. Verstehst du? Du störst / ganz einfach. Und darum bitte ich dich, Bakunin: kehr wieder. // (…) Weil du, mit einem Wort, unfähig bist, Bakunin, weil du nicht taugst / zum Abziehbild zum Erlöser zum Bürokraten zum Kirchenvater / zum rechten oder zum linken Bullen, Bakunin: kehr wieder, kehr wieder!«

Oder: »Das Blumenfest«: »Ich schenke Blumen. / Ich streue Blumensamen aus. / Ich pflanze Blumen. / Ich sammle Blumen. / Ich pflücke Blumen. / Ich pflücke verschiedene Blumen. / (…) Ich rieche etwas. / Ich rieche sie. / Ich sorge dafür, dass einer Blumen riecht. / Ich schenke einem Blumen.«

Er hat die Linken verärgert? Na und. Alles richtig gemacht. Die Unempfindlichkeit der Linken gegenüber der Kunst, der Natur, der Schönheit (des Lebens), die Verachtung des einzelnen war immer furchtbar und ist fürchterlicher denn je. Sie haben weder Ahnung noch Gespür, sie können nur schreien, geifern, predigen, hetzen. Ich wüsste gern, was Hans ­Magnus Enzensberger dachte, als er die bewegten Bilder sah – wie angebliche Linke Kartoffelbrei oder Tomatensoße auf das Heiligste, was die Menschheit hervorgebracht hat, schleuderten, diese Barbaren, diese hässlichen, kläffenden »Stoßtrupps« (Stefan Ripplinger), die in Troglodyten wie Anne Will und sonstigen Hohepriestern des hypokritischen Zeitgeistes fanatische Mitbeller finden.

Ich weiß gar nicht, was man ohne Hans Magnus Enzensberger mit diesem Bläh- und Blaland, mit dem Schrotthaufen da draußen anfangen soll, mit dem Müllberg, den die Medien und die Verlage und die Zeitungen und die Radios und die Werbeagenturen und all die Marktmucker unausgesetzt vergrößern, demolierend und demontierend das, was einmal Wirklichkeit geheißen ward, was man Erfahrung nannte, die stets einhergeht mit Neugier und Skepsis.

Immerhin bleiben seine Bücher. In Erinnerung bleibt Hans Magnus Enzensbergers Esprit, seine Eleganz, seine schelmische und zugleich tiefe Liebe zu den Wörtern und zur Wahrheit, die in ihnen auszudrücken möglich ist.

Mir bleibt – hier, jetzt, an diesem verwischten Tag – Hans Magnus Enzensbergers Gedicht »Vor dem Techno und danach«:

»Der Herr v. Eichendorff / hat sich nicht erschossen. / Der Herr von Eichendorff / kokste nicht, kam ohne Duelle / und ohne Quickies aus. / Der Herr v. Eichendorff / sprach fließend polnisch. / Sein Ehrgeiz hielt sich in Grenzen. / (…) (Er) hinterließ ein paar Zeilen, / haltbarer als die morschen Ziegel«, er hinterließ sie »im tauben Ohr unserer Kinder: / nur ein paar Zeilen, / die ihnen eines Tages, / wenn sie in Rente gehen, / vielleicht etwas Weiches, / Unbekanntes zu fühlen geben, / das früher Wehmut hieß«.