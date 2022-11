Der Gefühlsbooster

piemags/imago Sing mir das Lied vom Luxus. Oper gleich Klassenrepräsentation durch Musiktheater (»Don Giovanni«, Den Haag 1942)

Was ist Oper? Musiktheater. Also: Theater plus Musik, fortgehend dann natürlich auch: Theater auf Musik und, danach unvermeidlich: Theater, insofern es der Musik nicht widerspricht. Sie ist eine frühe Form der medialen Metamorphose, dass sich Form gegen Inhalt durchsetzt. Gehen wir also erst einmal vom Begriff des Theaters aus, um den der Oper zu erschließen. Herrschende Dramentheorie war auch schon in der frühen Neuzeit, als die Oper als Gattung entstand, die des Aristoteles. Demnach sollte das Drama »Furcht und Mitleid« beim Zuschauer erzeugen, also im Kern: Emotionen. An dieser Stelle tritt die Oper als Aristoteles-Booster in die Geschichte ein. Denn zweifellos, sie integriert die emotionalen Potentiale von Musik ins Dramatische, aber das gilt auch umgekehrt: Sie emotionalisiert das Drama und gibt ihm eine Ausdruckskraft, die das schiere Wort vielleicht nicht gehabt hätte.

Beispiel: die Szene mit dem Komtur am Ende von Mozarts »Don Giovanni«. Auf der Textebene ein fades Moralisieren: Die Seele des Ermordeten fordert den Mörder zur Reue auf. Aber was macht Mozarts Musik daraus! Das ist der erste Aspekt, der die Popularität des Genres Oper erklärt. Andere, wie die – prinzipiell leere – Begeisterung für sängerische Leistungen der Solistinnen und Solisten, die immer noch einen Halbton höher bzw. tiefer singen sollten, kamen im Laufe des 19. Jahrhunderts hinzu, als sich der Begriff der abstrakten Leistung aus der Arbeitswelt in die Sphäre der Kunst zurückfraß. Viereinhalb Oktaven Stimmumfang – das ist so inhaltsleer wie ­soundso viel Muskelkraft. Das Bürgertum, das daran gewöhnt war, seinen Proleten das physisch gerade noch Erträgliche abzuverlangen, tat dasselbe mit seinen Sängerinnen und Sängern. Der Unterschied zwischen dem Mailänder Tenor und dem schlesischen Weber bestand darin, dass jener wesentlich besser bezahlt wurde.

Was kostet die Welt?

Aber das ist schon 19. Jahrhundert und Frühkapitalismus. Es erklärt noch nicht, warum die Oper als Gattung entstand. Dass Musik mit ihren affektiven Wirkungen verbale Mitteilungen verstärken kann, war zunächst einmal eine Erkenntnis der Kirchenmusik der frühen Neuzeit. Claudio ­Monte­verdi transformierte das in die Sphäre weltlicher Themen, und Herrscher der Barock- und Renaissancezeit machten einander Konkurrenz darum, wer die beste Hofmusik auf die Beine stellt. Solche Oper plus Bühnenarchitektur und Special Effects, die es auch im 18. Jahrhundert schon gab, war teuer. Und damit wurde der Unterhalt einer Opernkompagnie auch ein Element fürstlicher Selbstdarstellung. Daher die weltweit bis heute unerreichte Dichte von Opernhäusern in Deutschland: Sie ist eine Folge der Kleinstaatlichkeit.

Als das Bürgertum die gesellschaftlich führende Rolle übernahm, sagte es (vereinfacht): Was die können, können wir auch: Klassenrepräsentation durch Musiktheater. Die Met in New York war ein Konkurrenzprojekt von »neureichen« Tycoons, die von der alten Oligarchie der USA nicht in die Oper gelassen wurden. Da­raufhin machten sie eine eigene auf und gewannen diese Konkurrenz. Die bürgerliche Oper war durchaus kontextaktuell: Verdis »Aida« wurde zur Eröffnung des Suezkanals bestellt, die »Butterfly« ein paar Jahrzehnte später ist eine Chinoiserie parallel zum Zugriff Europas auf Ostasien. Es ist Kolonialkunst, so wie Tee, Kaffee und Gewürze Kolonialwaren waren. Paral­lel dazu waberte bei Wagner deutscher Irrationalismus als maximales Gegenprogramm zu Kant und Hegel, und die in der Ausstellung »Die Oper ist tot – Es lebe die Oper!« in der Bundeskunsthalle in Bonn gezeigten Gemälde, in denen Maler diesen Schwulst auf die Leinwand brachten, sind schwer erträglich. In der Oper feiert sich die Klasse derjenigen, die sich Oper leisten können; dann ist nicht zu vermeiden, dass die Ergebnisse den Geisteszustand dieser Klasse spiegeln. Dass die Bonner Ausstellung das reflektiert, kann man nicht behaupten. Ihr reicht das Schwelgen im Prunk der Blütezeit der bürgerlichen Oper. Wir sehen eine gigantische Schleppe der Turandot aus acht Metern Tüll. Was kostet die Welt?

Schade drum

Das waren die »guten alten Zeiten« der Oper. Heute hängt die Frage, wie lange sich das europäisch-nordamerikanische Bürgertum ein teures Vergnügen wie die Oper noch leisten kann und will, wie ein Damoklesschwert über dem Betrieb. Denn die emotionale – und damit auch kulturell integrie­rende – Funktion der Oper ist durch die von Theodor W. Adorno und Walter Benjamin beschriebenen Formen der Kulturindustrie überholt worden. Zumindest geht das heute durch Film und Video billiger. Wenn die Bonner Ausstellung das Lob des bürgerlichen Mäzentatentums für den Erhalt der Opernlandschaft singt, spricht sie aus, dass kein Mensch die Oper heute mehr für irgend etwas braucht. Sie ist Luxus. Dass Brüsseler Bourgeois wie 1830 aus einer Opernaufführung heraus zum Sturz der Restaurationsmonarchie geschritten sein sollen und daraus das heute noch bestehende Belgien entstanden sei, ist als Erzählung eine romantische Verkürzung. Heute nicht mehr vorstellbar? Vorsicht, wenn man bedenkt, was ein Facebook-Posting für den »Euromaidan« in Kiew bedeutete. Nicht den Grund, den Auslöser aber schon.

Schade um die Oper ist es trotzdem. Schade um die kompositorischen Energien der Opernschöpfer, also: schade um ihre Arbeit. Der Unterschied zwischen Mozart und den Webern liegt nicht darin, dass die Produkte der letzteren inzwischen im Gebrauch aufgehoben worden sind. Das gilt für »Figaros Hochzeit« genauso, es sei denn, man verkürzt den Plot auf eine »Me too«-Geschichte. Als Dokument eines aus der Menschenwürde heraus begründeten Rebellierens gegen von ererbtem Reichtum zementierte Zustände wird diese Oper – hoffentlich – bleiben, ebenso wie Brechts und Weills im Ergebnis erfolglose Versuche, diese Tradition zu unterwandern. Die Bonner Ausstellung bebildert Glanz und Gloria der bürgerlichen Oper – ihr Elend leider nicht.