Blockaden in Leipzig

Sebastian Willnow/dpa Antifaschistische Sitzblockade gegen den rechten Aufmarsch (Leipzig, 26.11.2022)

Es war eine Pleite auf ganzer Linie für Jürgen Elsässer. Seit Wochen hatte das von ihm herausgegebene äußerst rechte Compact-Magazin bundesweit zu einer Kundgebung in Leipzig unter dem Motto »Ami Go Home« mobilisiert. Doch am Sonnabend versammelten sich nach Polizeiangaben statt der angekündigten rund 15.000 Teilnehmer lediglich um die 1.000 Personen aus dem rechten Spektrum vor dem Bundesverwaltungsgericht nahe dem US-Konsulat. Am Gegenprotest beteiligten sich deutlich mehr Menschen, so dass der Aufzug der Rechten nicht weit kam.

Nach nur wenigen Metern sei der Zug wegen diverser Blockaden durch Gegendemonstranten gestoppt worden, berichtete der MDR. So sei es auf der angemeldeten Route zu einer Sitzblockade von etwa 500 Personen gekommen. Eine mögliche Räumung habe die Polizei als »unverhältnismäßig« bezeichnet. Weil auch Ausweichrouten durch Aktivisten oder brennende Barrikaden blockiert waren, habe nach Angaben der Polizei »keine Option für eine Fortsetzung des Aufzugs« bestanden. Der Versammlungsleiter, das frühere AfD-Mitglied André Poggenburg, habe die Kundgebung daher für beendet erklärt.

Auf dem Simsonplatz hatten zuvor diverse Redner die Präsenz der USA in Europa von rechts kritisiert, also unter nationalistischen Vorzeichen und auf eine Stärkung des deutschen Imperialismus zielend. So sprach etwa Stefan Hartung von der faschistisch-separatistischen Kleinstpartei Freie Sachsen davon, dass sich die BRD von den USA »immer noch diktieren« lasse, »was wir zu tun oder zu lassen haben«. Poggenburg forderte einen »freien deutschen Boden«, Elsässer bezeichnete Deutschland als »Militärkolonialreich« der USA.

Insgesamt waren knapp 1.500 Polizeibeamte aus mehreren Bundesländern sowie von der Bundespolizei im Einsatz. Laut Mitteilung der Polizei wurden rund ein Dutzend Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.