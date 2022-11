Anno … 48. Woche

1782, 30. November: Zwischen den siegreichen nordamerikanischen Kolonien und der britischen Krone wird in Paris ein vorläufiges Friedensübereinkommen zur Beendigung des Unabhängigkeitskrieges unterzeichnet. Die Verhandlungen zeigen, dass die Gegner Britanniens, Frankreich und Spanien, nun ihrerseits expansionistische Bestrebungen im Norden des Kontinents verwirklichen wollen.

1847, 29. November: In der Schweiz geht mit der Kapitulation des Kantons Wallis der Sonderbundskrieg zu Ende. Im November war eine 100.000 Mann starke eidgenössische Armee in die rebellierenden Kantone einmarschiert, hatte Freiburg und Zug zur Kapitulation gezwungen und die Sonderbündler am 23. November aus ihren befestigten Stellungen bei Luzern geworfen. Mit dem Bürgerkriegsende ist der katholisch-feudale Sonderbund, bestehend aus den ­Kantonen Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug, Freiburg und Wallis, am Ende.

1912, 28. November: Auf einem gesamtalbanischen Kongress erklären alle Emigrantenorganisation die Unabhängigkeit des Landes vom Osmanischen Reich. Die Balkanbundstaaten Serbien, Montenegro, Griechenland und Bulgarien beabsichtigen aber, Albanien unter sich aufzuteilen; Österreich-Ungarn strebt ein »unabhängiges« Albanien unter Kontrolle der Habsburgermonarchie an. Auch der russische Zar und die Preußen mischen sich ein. Schließlich setzten die ausländischen Mächte den preußischen Fürsten Wilhelm zu Wied im Februar 1914 auf den albanischen Thron.

1932, 3. Dezember: Reichspräsident Paul von Hindenburg ernennt den bisherigen Reichswehrminister General Kurt von Schleicher zum Reichskanzler. Schleicher löst Franz von Papen ab, der während seiner gesamten Amtszeit mit Notverordnungen des Reichspräsidenten regiert und zuletzt auf einen Staatsstreich gegen die Republik orientiert hatte. Schleichers Ziel sind die Spaltung der NSDAP und die Einbindung ihres »linken« Flügels um Gregor Strasser.

1947, 29. November: In New York stimmt die Vollversammlung der Vereinten Nationen dafür, das britische Mandatsgebiet Palästina in einen jüdischen und einen arabisch-palästinensischen Staat mit einer internationalen Zone in und um Jerusalem aufzuteilen. Für die Resolution stimmen 33 Staaten, darunter auch die Sowjetunion; 13 Staaten, darunter alle arabischen, votieren dagegen; zehn Staaten enthalten sich. Dem Teilungsplan zufolge entfallen auf den jüdischen Staat 710.000 Einwohner und 56 Prozent des Territoriums gegenüber 1,3 Millionen Arabern auf 44 Prozent des Gebietes.