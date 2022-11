Spaltende Vereinigung

Jerry Lampan/REUTERS Jeder für sich in Feierstunde. Genscher (2. v. r.) hat vielleicht am besten lachen (Maastricht, 7.2.1992)

Hans Modrow hatte recht. Der Maastricht-Vertrag werde Europa spalten, sagte der damalige PDS-Abgeordnete voraus, als der Bundestag am 2. Dezember 1992 über das Dokument abstimmte. Er werde spalten – und zwar »zwischen Ost und West, Nord und Süd, Arm und Reich, zwischen den Bürgern und den Regierungen«. Es liege doch recht deutlich auf der Hand, dass der Vertrag »über die offene Marktwirtschaft der freien Konkurrenz den Weg für die Stärksten und dabei insbesondere für eine Vorherrschaftsrolle des größer gewordenen Deutschland freimachen soll«. Deshalb, erklärte Modrow, werde die PDS-Fraktion ihm nicht zustimmen. Das geschah dann auch; ansonsten aber fand der Vertrag im Bundestag fast die breiteste Zustimmung, die man sich vorstellen kann: Gerade einmal 17 Abgeordnete stimmten gegen ihn, zwei mehr, als die PDS stellte; acht enthielten sich; überwältigende 543 Abgeordnete votierten für ihn. Damit hatte die geplante Neuformierung des europäischen Staatenbundes die parlamentarischen Hürden in Deutschland überwunden.

Machtmittel Euro

Der Maastricht-Vertrag ist auf dem langen Weg der Bestrebungen, in Europa ein mächtiges Staatenkartell mit einer führenden Position in der Weltpolitik zu formen, ein bedeutender Schritt gewesen. Er brachte der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), wie sie bis dahin hieß, einige wirklich tiefgreifende Umbauten. Zum einen sah er den Einstieg in eine gemeinsame Innen- und Justizpolitik vor, eröffnete Brüssel also einen neuen Zugriff auf zentrale Felder nationalstaatlicher Souveränität. Dies galt auch für den zweiten Bereich, den der Vertrag der Vergemeinschaftung aussetzte: für die Außen- und Sicherheitspolitik. Herausragende Bedeutung hatte schließlich ein dritter Schritt: die Einführung der schon seit Jahren diskutierten Einheitswährung, des Euro. Das neue Integrationsgefüge, das über die bisherige bloß ökonomische Integration klar hinausging, hieß von nun an Europäische Union (EU).

Ein Kernstück des Maastricht-Vertrags, die Einigung auf den Euro, war erst nach langen Debatten möglich geworden. Im Prinzip war klar, dass die Einheitswährung kommen musste: Bonn und Paris strebten langfristig nach Augenhöhe mit Washington; ohne ein eigenes Pendant zum US-Dollar war das schwer möglich. Die Bundesrepublik klammerte sich jedoch an ihre alte, harte D-Mark und fürchtete, bei einer Fusion mit den südlichen EWG-Staaten könne eine schwache Währung entstehen – zum Nachteil der bundesdeutschen Industrie. Das Jahr 1990 brachte auch diesbezüglich die Wende: Frankreich knüpfte seine Zustimmung zur Übernahme der DDR durch die BRD an die Einführung der Einheitswährung; Bonn gab sich einen Ruck, handelte allerdings im Gegenzug die Formung der Währung nach deutschen Interessen aus. Die Europäische Zentralbank (EZB) kam nach Frankfurt am Main, der Euro wurde an spezielle Kriterien gebunden, die »Maastricht-Kriterien«. Finanzminister Theo Waigel kommentierte später einmal stolz: »Der Euro spricht deutsch.«

Die deutsch inspirierten Maastricht-Kriterien haben sich letztlich als einer der am meisten spaltenden Faktoren des Vertrags erwiesen. Keine Neuverschuldung von mehr als drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), keine Gesamtverschuldung von mehr als 60 Prozent des BIP: Mit solch harten Regeln konnte man eine neoliberale Austeritätspolitik knallhart festzurren; die Möglichkeiten, klaffende Ungleichheiten zwischen Arm und Reich mit staatlichen Ausgabenprogrammen zu bekämpfen, schrumpften. Damit spalten die Maastricht-Kriterien innerhalb einzelner Euro-Staaten bis heute.

Und sie verschärfen die Spaltung zwischen Nord und Süd. Der Euro an sich setzt bereits den Keil an: Bevor seine Einführung in Maastricht beschlossen wurde, konnten die südlichen EWG-Staaten ihre Wirtschaft, wenn sie wieder einmal mit der unerbittlich aufstrebenden BRD-Industrie nicht ganz mithalten konnte, per Währungsabwertung schützen; das ging nun nicht mehr. Der neue Währungsraum öffnete den Süden für deutsche Exportoffensiven, die Deutschland Reichtum brachten, die südliche Euro-Zone aber tendenziell in die Deindustrialisierung und die Verschuldung trieben. Krassestes Ergebnis dieses Prozesses war die schwerwiegende Krise in Griechenland. Das Grundproblem aber besteht fort. Weil die Maastricht-Kriterien die südlichen Euro-Staaten daran hindern, mit Ausgabenprogrammen die immer wieder entstehenden Krisen zu bekämpfen, verschärfen sie die Kluft zwischen den wohlhabenden Staaten im Norden und den verarmenden im Süden weiterhin.

Widerstände

Weitere Spaltungen brachte die Vereinheitlichung der Außen- und Sicherheitspolitik. Der Grund liegt auf der Hand: Die großen Staaten Europas haben jeweils eigene außenpolitische Traditionen und Interessen; während etwa Frankreich großes Gewicht auf die Françafrique legt, sein spezielles Einflussgebiet in seinen ehemaligen afrikanischen Kolonien, liegen deutsche Expansionsinteressen seit je stark in Ost- und Südosteuropa, das sich 1990 wieder für den Westen zu öffnen begann. Eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik einzuführen – das hieß unter diesen Bedingungen, Unvereinbares auf einen Nenner bringen zu wollen. In den Machtkämpfen um die Ausgestaltung der Außen- und Sicherheitspolitik setzte sich in der Praxis der Stärkere durch. Als Frankreich 1994 die Aktivitäten der EU-Staaten in Ost- und Südosteuropa um andere in seiner Interessensphäre ergänzen wollte, donnerte Verteidigungsminister Volker Rühe in einem Interview: »Das Eurokorps ist kein Afrikakorps.« Auf die vorsichtige Rückfrage, ob denn »die Franzosen das auch so« sähen, donnerte Rühe weiter: »Ich habe das so gesagt, und das ist eindeutig.«

Mit der überwältigenden Zustimmung des Bundestags am 2. Dezember 1992 war der Maastricht-Vertrag allerdings noch nicht in trockenen Tüchern. Es gab Klagen gegen ihn; am 12. Oktober 1993 schmetterte das Bundesverfassungsgericht sie ab; erst am 1. November 1993 konnte der Vertrag in Kraft treten. Ein Teil der Klagen kam von rechts; vor allem in der mittelständischen Wirtschaft hatte sich eine Opposition herausgebildet, die Manfred Brunner, Exkabinettschef von EU-Binnenmarktkommissar Martin Bangemann, juristisch vor dem Verfassungsgericht vertrat und nach dem Scheitern der Klage in der Rechtsaußenpartei Bund freier Bürger (BFB) politisch zu bündeln versuchte. Auch dies misslang. Mehrere Ex-BFB-Politiker wurden später in der AfD aktiv. In Großbritannien wiederum löste der Maastricht-Vertrag sowohl unter linken Gewerkschaftern als auch auf der Rechten Unmut aus; noch bevor er in Kraft trat, gründete sich am 3. September 1993 die UK Independence Party (UKIP). Letztlich legte der Maastricht-Vertrag also auch den Keim für den ersten Austritt aus der EU.